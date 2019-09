programme : Etre utile et préserver sa joie de vivre.

J’attends encore la rencontre de vénissieux (4 et 5 octobre) et ce qui en sortira pour que ma décision soit définitive mais voici l’état actuel de mes réflexions (en laison bien sur avec marianne et nos nombreuses discussions).

– ce blog s’avère irremplaçable comme lanceur d’alerte sur les questions internationales qui ont une profonde incidence budgétaire et politique, culturelle, sociale sur notre politique dite intérieure. Donc nous poursuivons notre travail tant que nous en aurons la force.

– Sur le plan politique je conserve ma carte de membre du PCF mais je prend un peu mes distances avec la politique au jour le jour et mes adhésions aux combats quotidiens. Qu’il s’agisse des élections ou des congrès, mon implication sera moindre. S’il se trouve des gens pour faire le ménage, ils auront toute ma sympathie, sinon je refuse de continuer à jouer les éboueurs à leur place. Il y a des gens comme les Cubains qui méritent tous les sacrifices, il en est d’autres un peu moins…

– En ce qui concerne mon livre: « le temps retrouvé d’une communiste, mémoires » delga 2019, comme sa diffusion est des plus satisfaisante et que le deuxième tirage avant la fête de l’humanité est en voie d’épuisement, je le laisse vivre sa vie et mes éditeurs le gérer.

– En revanche si je vais trés volontiers en parler à venissieux où les gens qui s’y rassemblent pour avancer sur le question du socialisme et l’avenir de notre planète sont décidés à travailler sur le fond, je n’ai plus l’âge d’affronter des publics qui ne connaissent de moi que les rumeurs malveillantes, ne liront pas le livre et ne parleront pas de ce dont il traite. Si certains camarades voient l’utilité de ce livre, ils peuvent en discuter entre eux et ultérieurement ouvrir un débat auquel je serai ravie de participer. Discussion qui portera sur notre histoire mais aussi sur des questions de stratégie.

Voilà là où je peux être le plus utile en préservant ma santé et ma joie de vivre, ce qui s’avère comme le savent mes lecteurs tout à fait indispensable. maintenant comme tous les jours je pars faire mes 10.000 pas et voir le film de Woody Allen.