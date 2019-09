Dans leur désir d’ arrêter l’arrivée du pétrole à Cuba, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à quatre compagnies maritimes et à des navires transportant du pétrole vénézuélien vers l’île.

Pour sa part, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a déclaré que son pays continuerait de travailler avec Cuba, tandis que le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a déclaré que Washington tentait de mettre en œuvre une politique « brutale et génocidaire » visant à resserrer le blocus et gêner les expéditions de pétrole Cette semaine, deux navires de la PDVSA se sont rendus à Cuba, tandis que neuf autres attendent de charger du pétrole et du carburant, selon Reuters. Jusqu’à présent, en septembre, la société vénézuélienne a exporté 119 000 barils de pétrole brut et de carburant par jour vers Cuba, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 70 000 barils par jour d’août.

Après que les États-Unis aient imposé des sanctions à plusieurs sociétés de transport maritime pour le transport de pétrole à Cuba, le pays fait face à une pénurie de fournisseurs . La situation a particulièrement réduit les achats auprès de pays autres que le Venezuela, selon les données de Reuters.

PDVSA utilise une grande partie de sa flotte pour transporter le pétrole à Cuba.

«Il nous faut utiliser presque toute la flotte de PDVSA. C’est la seule stratégie de continuer à exporter vers Cuba, car les opérateurs pétroliers ne veulent pas entrer dans les ports vénézuéliens par peur des sanctions et encore moins à Cuba « , a déclaré l’ une des sources.

Le Venezuela a commencé à envoyer du pétrole à Cuba en 2000 dans le cadre d’un pacte bilatéral signé par les présidents de cette époque, Hugo Chavez et Fidel Castro. L’approvisionnement en pétrole était en moyenne de 90 000 barils par jour jusqu’en 2016, date à laquelle il a commencé à décliner en raison de la baisse de la production et des sanctions imposées au Venezuela.