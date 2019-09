La corruption parfaitement légale et socialement acceptable de Hunter Biden et des autres « vertueux »

Voici un résumé de ce qu’écrit Sarah Chayes, l’auteur d’un livre « Voleurs d’Etat » dans lequel elle montre qu’il ne s’agit pas seulement du fils Biden mais bien de gens qui chassent en bande et si en démocrate elle considère que Trump a bel et bien commis un crime en faisant appel à un président étranger pour qu’il apporte les éléments qui lui permette d’abattre un concurrent, elle nous dévoile ce qui se cache derrière les guerres menées au nom de la démocratie. Il est clair que nos propres politiciens, journalistes ont suivi et que certains ont accru leur fortune personnelle dans ce pillage, comme les Gluksman en Géorgie. Ce sont eux qui se prétendent de gauche et défenseurs des libertés pour mieux assurer à la bande de charognards des profits (note de Danielle Bleitrach

Le scandale des lanceurs d’alerte qui est à l’origine du quatrième processus de destitution présidentielle de l’histoire américaine remet en scène le spectacle de cette décennie: le festin des charognards qui entourent l’Ukraine sous le nom de Viktor Ianoukovitch, un kleptocrate lié à Moscou chassé du pouvoir. La crise ukrainienne a été le dernier en date pour dynamiser un club dont la culture est en train de devenir un phénomène normal – une culture dans laquelle des avocats de premier plan, d’anciens fonctionnaires américains et des experts en politique (et leur progéniture) échangent leurs relations et leurs relations. accès à des informations sur les politiques d’initiés – généralement en fournissant des services à des kleptocrates comme Ianoukovitch. L’attention renouvelée accordée à l’Ukraine soulève de nombreuses questions: Comment le fait de traiter avec une influence pour améliorer la fortune des dirigeants mondiaux répugnants en vue d’obtenir de gros gains devient-il un modèle économique? Comment les dirigeants américains pourraient-ils se convaincre – et nous convaincre – que cela est acceptable?

C’est le fils Biden mais celui-ci appartient à un club de charognards qui s’abat sur les pays que la démocratie vient délivrer de leurs « dictateurs ».

En avril 2014, Hunter Biden est devenu administrateur de Burisma, le plus grand producteur de gaz naturel en Ukraine. Il n’avait aucune expérience préalable dans l’industrie du gaz, ni dans les affaires réglementaires ukrainiennes, son mandat déclaré à Burisma, son seul atout être le fils du vice-président.

Une douzaine d’années plus tôt, au moment de l’effondrement de l’URSS dont l’Ukraine faisait partie, des oligarques couvraient les joyaux de la couronne d’un vaste pays. Nous connaissons certains de leurs noms, dans certains cas en raison du travail du bureau de l’avocat spécial Robert Mueller: Oleg Deripaska, Viktor Vekselberg, Dmitry Rybolovlev et Leonard Blavatnik. Ce bureau était également assisté par des consultants américains , dont beaucoup occupaient des postes à Harvard et dont au moins un était un protégé du futur secrétaire au Trésor, Larry Summers.

L’histoire de Burisma est de ce type. La société avait été fondée par Mykola Zlochevsky, qui, en tant que ministre de l’Ecologie et des Ressources naturelles de Ianoukovitch, avait supervisé les gisements de combustibles fossiles de l’Ukraine. Lorsque Hunter Biden a rejoint le conseil d’administration de Burisma, le gouvernement britannique a gelé 23 millions de dollars des richesses de Zlochevsky dans le cadre d’une enquête pour corruption. Zlochevsky a fui l’Ukraine. Le jeune Biden a demandé à son cabinet d’avocats, Boies Schiller Flexner, de fournir ce que le New Yorker qualifie de «conseil pour améliorer le gouvernement d’entreprise de la société». Le gel des avoirs de Zlochevsky a finalement été levé. Deripaska a battu les sanctions américaines avec l’aide similaire d’autres Américains très en vue.

Récemment, Hunter Biden a déclaré au New Yorker que «les décisions que j’ai prises étaient les bonnes pour ma famille et pour moi» et a suggéré que Trump l’utilisait simplement comme «la pointe de la lance» pour saper politiquement Joe Biden. Et Hunter Biden n’était pas le seul Américain de premier plan à s’être bien débrouillé pendant la transition de l’Ukraine. Cofer Black, chef de la lutte antiterroriste de la CIA de George W. Bush, était un autre directeur de Burisma. L’opérateur républicain et futur président de la campagne Trump, Paul Manafort, a travaillé pour Ianoukovitch. Il en a été de même pour l’avocat de la Maison Blanche Obama, Gregory Craig. Les millions qu’il gagnait étaient versés par un oligarque allié à Ianoukovitch et acheminés vers le cabinet de Craig, Skadden Arps, via une série déroutante de comptes offshore. À l’époque, Craig était directeur du Carnegie Endowment for International Peace. Il venait juste de rejoindre cette organisation, en tant que premier chercheur senior travaillant sur la corruption internationale (son travail pour Ianoukovitch n’a pas été affiché).

Lorsque des Américains de premier plan tirent parti de leur réputation mondiale pour obtenir un gain financier, ils ne retiennent presque pas l’attention aujourd’hui. Combien d’entre nous qui nous y connaissons bien dans la politique américaine et les relations internationales savent que, parallèlement à son cabinet de conseil, l’ancienne secrétaire d’État, Madeleine Albright, a créé un fonds de couverture pour les marchés émergents , géré par son gendre? En 2011, Albright Capital a pris une participation avec droit de vote dans APR Energy, spécialisée dans les centrales électriques autonomes pour les pays en développement. APR fait sa promotion auprès de l’industrie minière en Afrique, où l’extraction des ressources enrichit une poignée d’élites kleptocratiques et laisse les habitants dans l’enlisement de la pollution et des conflits. Une partie des activités d’APR se fait par l’intermédiaire de l’Agency for International Development des États-Unis, qui travaille en étroite collaboration avec le Département d’État, une fois dirigé par Albright.

Examinez les biographies de nombreux anciens responsables américains qui étaient responsables de la politique étrangère ou de sécurité des administrations des deux parties. Vous y trouverez des sociétés de conseil et des sociétés de gestion de fonds de couverture monétisant leurs noms et leurs relations.

Biden était l’un des champions les plus virulents des efforts anticorruption de l’administration Obama. Alors, quand ce même Biden emmène son fils avec lui en Chine à bord de Air Force Two et quelques jours plus tard, Hunter rejoint le conseil d’administration d’une société de conseil en investissement ayant des participations en Chine, peu importe ce que le père et le fils ont discuté. Joe Biden a permis à ce type de pratique de devenir orthodoxe bipartite. Et la norme éthique dans ces cas – la compréhension de base du bien et du mal par les gens – devient ce que la loi fédérale permet. C’est beaucoup.

Qui parmi nous n’a pas admiré ou soutenu les personnes qui se sont livrées à ce type de corruption ou qui en ont assuré la couverture? Comment nous sommes-nous convaincus que ce n’était pas de la corruption? La destitution seule ne mettra pas fin à notre calamité nationale. Si nous voulons aider notre pays à guérir, nous devons commencer à nous tenir, ainsi que nos amis et nos alliés – et pas seulement nos ennemis – à la hauteur de ses critères.

SARAH CHAYES est l’auteur de Voleurs d’État: Pourquoi la corruption menace la sécurité nationale et un prochain livre sur la corruption aux États-Unis.

