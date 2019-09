je signe la déclaration des Cubains d’aujourd’hui comme celles de hier et de demain.

Nous trouverons toujours le moyen de contourner le cruel blocage yankee et de nous en sortir. Nous ne nous rendrons jamais, nous ne livrerons pas les drapeaux du socialisme, nous ne renonçons pas non plus à notre solidarité avec nos amis.

danielle Bleitrach

El Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, se refirió numerosas veces al bloqueo comercial, económico y financiero impuesto durante casi seis décadas por EE. UU. a Cuba. Granma comparte algunos de estos momentos en los que Fidel reafirmó la firmeza del pueblo cubano ante esta política genocida.

Fidel, invicto, nos convoca con su ejemplo. Foto: YOUSUF KARSH/CAMERA PRESS

1. «Es verdad que aún estamos bajo el bloqueo imperialista; es verdad que los imperialistas tratan de estrechar ese bloqueo, y que no sabemos cuán largo tiempo tendremos que resistir esa situación. ¡Y la resistiremos! ¡porque nuestra bandera revolucionaria no se plegará jamás! ¡porque la frente alta de esta nación no se doblegará jamás! Porque afrontaremos los riesgos que sean necesarios cuanto tiempo sea necesario; afrontaremos los sacrificios que sean necesarios, cuanto tiempo sea necesario. Porque nosotros asumimos las responsabilidades plenas de nuestra conducta, de nuestra historia, de nuestra Revolución». (Discurso del 28 de septiembre de 1963 por el Tercer Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución)

2. «Darles duro en la agricultura a los yankis es derrotar el arma principal, o una de las armas principales, que ha estado empleando contra nuestra Revolución, que es el arma del bloqueo económico, es decir, el arma del hambre». (Clausura del III Congreso Nacional de la ANAP, en el Instituto Tecnológico “Rubén Martínez Villena”, 18 de mayo de 1967).

3. «Su bloqueo económico y sus agresiones contra nosotros están desprestigiados, resultan insostenibles en el mundo. No tienen modo moral de defender esa política contra nosotros… El bloqueo se mantiene. Lo inmoral de esta política de Estados Unidos es que pretende utilizar el bloqueo como un arma de negociación con nosotros». (Conclusiones en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la ANPP el 24 de diciembre de 1977)

4. « ¿Cómo puede hablar, en fin, de derechos humanos el gobierno imperialista que mantiene una base militar por la fuerza en nuestro territorio, y somete a nuestro pueblo a un criminal bloqueo económico?… Nosotros estamos dispuestos a resistir digna y abnegadamente los años que sean necesarios el bloqueo imperialista. Si otros transigen, si otros se dejan sobornar, si otros traicionan, Cuba sabrá mantenerse como ejemplo de una revolución que no claudica, que no se vende, que no se rinde, que no se pone de rodillas» (Discurso pronunciado el 26 de julio de 1978)

5. «El bloqueo es algo más que prohibir la venta de mercancías de Estados Unidos, impedir comprar o vender en Estados Unidos, es una feroz presión y una feroz persecución para evitar que nosotros hagamos operaciones comerciales de ningún tipo, y todo ese poderío inmenso está concentrado hoy contra nuestro país». (Discurso pronunciado en el encuentro con los Pastores por la Paz, 27 de noviembre de 1992)

6. «El bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y militares, no solo a 90 millas de nuestras costas, sino a unas pulgadas de nuestras costas, en el territorio ocupado de la base Naval de Guantánamo… Para nosotros es inaceptable la cuestión del cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable, es indignante, es irritante, y, realmente, preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía» (Discurso de clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, el 25 de noviembre de 1994)

7. «Los gobiernos de Estados Unidos nos han dado una posibilidad de luchar a plenitud al bloquearnos, hostigarnos constantemente y excluirnos de todo, felices incluso de estar excluidos a cambio de la libertad de poder hablar sin compromisos en cualquier tribuna del mundo donde hay tantas causas justas que defender.» (Discurso pronunciado en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela)

8. «Aun en período especial, bajo el bloqueo, la hostilidad y las amenazas del imperio más poderoso que ha existido, nuestro pueblo diseña y construye la más justa y humana sociedad que hasta hoy se ha conocido. De ello estamos plenamente conscientes.» (Discurso en el acto central por el Aniversario 40 de la Unión de Jóvenes Comunistas, 4 de Abril de 2002)

9. «Lo primero que los líderes de la Revolución Cubana aprendimos de Martí fue creer y actuar en nombre de una organización fundada para llevar a cabo una revolución…. Ningún otro país pequeño y bloqueado como el nuestro habría sido capaz de resistir tanto tiempo, a base de ambición, vanidad, engaño o abusos de autoridad, un poder como el de su vecino. Afirmarlo constituye un insulto a la inteligencia de nuestro heroico pueblo.» (Texto: La política cínica del imperio publicado el 25 de mayo de 2008)

10. «La ONU no puede existir sin la presencia de los pueblos que vienen exigiendo el cese del bloqueo. Esa institución, nacida cuando la inmensa mayoría no éramos siquiera independientes, ¿para qué sirve sin nosotros? ¿Qué derecho nos asiste, si no podemos siquiera demandar que cese el bloqueo impuesto contra un pequeño país? De una forma o de otra nos han subordinado a los intereses de Estados Unidos y la OTAN, organización militar belicista que derrocha más de un millón de millones de dólares cada año en guerras y armas, que serían más que suficientes para llevar lo esencial a todos los pueblos del mundo.» (Texto: La sublevación en la ONU (SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE) publicado el 1 de noviembre del 2010)