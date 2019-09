Cuba En direct: Diaz-Canel continue de rapporter  sur les mesures prises devant la nouvelle situation énergétique (+ Vidéo) Partie 2

Cuba se remet en situation de guerre comme durant la période spéciale, en moins grave parce qu’à l’inverse de ce moment-là il n’y a pas la chute de 30% des activités et 80% de l’énergie, tout continue à fonctionner, le tourisme n’est pas affecté et c’est grâce à la mobilisation des cubains décrite ici, mais Cuba décide même que si cette conjoncture est dépassée nous en conserverons les acquis en matière de solidarité collective et de refus du gaspillage et du consumérisme. Dans ces moments où parfois nous désespérons Cuba est là et en plus ils donnent aux autres, y compris à leurs voisins des bahamas. Ceux qui hier comme Patrick le Hyaric et ses copains au moment de la période spéciale ont osé soutenir contre eux Robert Ménard et qui aujourd’hui prétendent que le communisme qui n’a eu lieu nulle part (on les attend) n’a pas besoin du socialisme devraient aller le dire aux Cubains, bande de pitres! (note de Danielle Bleitrach)

Le président cubain apparaît à la table ronde pour évoquer la situation énergétique du pays

Cuba n’est pas paralysé

Le président des Conseils d’État et des ministres de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a appelé à la vigilance des cadres et des dirigeants pour rassembler les voitures sous sa direction afin de les ajouter à ce qui est disponible. De la même manière, ceux qui travaillent dans les bureaux d’accueil des réclamations de la population et les sites Web doivent être plus actifs dans le traitement des problèmes, dans le transfert des réponses.

À la fin, Díaz-Canel a indiqué que, même en cas de doutes, il fallait donner suite, car plusieurs ministères, tels que ceux de l’Enseignement supérieur ou de la Construction, présentent des particularités, du fait qu’il existe des mesures pouvant être mises en œuvre avec le programme de logement.

Il a répété que le Conseil des ministres avait examiné les mesures prises et entamerait dans ce sens des visites dans les provinces pour évaluer la mise en œuvre.

Cuba n’est pas paralysé, a-t-il répété. Aujourd’hui, Cuba s’est réveillé vivant, plein d’énergie et travaillait mieux qu’hier parce qu’il y avait plus de solidarité. Nous nous sommes réveillés en apportant des signatures pour soutenir le Venezuela. Nous nous sommes réveillés pour soutenir les Bahamas, après le passage de l’ouragan Dorian, qui confirme la vocation du peuple cubain à partager ce que nous avons.

Aujourd’hui, a-t-il répété, nous nous sommes réveillés avec deux bonnes nouvelles, la création d’une entreprise commune avec la Russie et le rejet des entrepreneurs agricoles américains du blocus.

Il a également parlé des coïncidences et des curiosités de notre histoire et a évoqué une phrase du commandant en chef, Fidel Castro, qui reconnaît la honte, la dignité et le patriotisme de Cuba. Et si le président cubain a commencé son discours en remerciant le peuple.

Patrie ou Mort, nous gagnerons!

Le ministre de la Santé, José Ángel Portal Miranda, a évoqué le système de santé du pays.

Il a expliqué que toutes les mesures sont conçues pour maintenir la vitalité du système et soutenir les activités fondamentales.

« Il y a une approbation du carburant pour les ambulances, assurant des fournitures vitales, ainsi que des consultations et dans l’affrontement des moustiques dans le cadre de la campagne anti-dengue et paludisme. »

Le responsable du secteur a expliqué qu’avant la situation internationale, où la situation épidémiologique était toujours complexe, il avait été décidé de mener une campagne intensive en septembre dans le pays.

L’augmentation de la reproduction des moustiques débutant en septembre, tout le carburant sera travaillé et garanti pour soutenir cette campagne, et le pays continuera à œuvrer pour l’éradication du moustique.

«Aucun pays n’a un programme comme celui-ci pour remédier à la situation épidémiologique. Nous faisons de la recherche active, nous raccourcissons les cycles de traitement focal et nous allons mener un cycle intensif d’adulticides », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que quatre phases sont prévues, une par semaine, à domicile et en dehors des lieux les plus problématiques. Il a insisté sur le fait qu’il n’est pas possible de gagner la bataille sans la participation des institutions et du peuple.

Des travaux sont en cours pour stabiliser la production de médicaments

Un autre des sujets traités était celui des médicaments, qui retient toute l’attention de la direction du pays. C’est un problème qui a un plan conçu et qui, même avec des efforts, reste un problème non résolu.

La situation financière, conjuguée à l’intensité du blocus, a rendu la situation difficile, a toutefois déclaré le ministre, qui depuis avril et jusqu’à présent a crée un affaiblissement de la couverture en médicaments.

À la fin, il a ajouté que le travail continuait à stabiliser la question des médicaments.

En ce qui concerne les transports, Eduardo Rodríguez Ávila, ministre des Transports, a expliqué que les structures avaient été organisées et que l’exploitation des aéroports et des voies ferrées avait été sécurisée. Également lié aux exportations, en tant que secteur essentiel.

Le ministre des Transports, Eduardo Rodríguez Dávila, a déclaré: «Nous avons un plan structuré pour que le transport atteigne tout le monde. Nous recherchons des modes de transport pour le garantir, même s’il est possible qu’il arrive dans les territoires un peu plus tard.

«Le transport de passagers a été efficace, et de nombreux chauffeurs d’entreprises appartenant à l’État offrent leur soutien dans les arrêts les plus achalandés. Cependant, il y a eu des endroits avec de grandes congestions où aucun inspecteur n’est présent. En ce sens, nous renforçons la collaboration avec le ministère de l’Intérieur pour empêcher cela.

L’affectation va durer ces jours. Par conséquent, nous allons augmenter les heures de pointe de 6h30 à 8h30 et à la même heure l’après-midi. Parmi les mesures prévues, nous renforcerons l’arrêt de l’Institut polytechnique supérieur José Antonio Echeverria, la production de bicyclettes électriques et rendrons les autobus hybrides accessibles à la population, ces véhicules étant 30% moins chers que les véhicules ordinaires, a-t-il déclaré.

Le propriétaire du transport a indiqué qu’un plus grand nombre d’annulations se produirait dans les bus nationaux. Par conséquent, la population devrait se rendre dans les bureaux des passagers pour poser les questions pertinentes relatives à leur billet et, à partir de là, étudier les solutions de remplacement.

De même, a-t-il déclaré, ils peuvent utiliser tous les moyens de communication avec le ministère pour clarifier leurs doutes, leurs préoccupations et l’orientation proposée dans tous les territoires.

«C’est pourquoi nous demandons une plus grande collaboration avec les véhicules routiers. Nous exhortons également les travailleurs indépendants à s’adapter aux prix. Nous recherchons la solidarité de tous », a-t-il ajouté.

En chiffres:

– Sur un million 200 000 personnes qui utilisaient auparavant les transports en commun, entre 600 et 700 000 personnes se déplacent actuellement.

– Sur 7 000 voyages par jour, il a été réduit à 4 000 voyages.

Raúl García Barreiro, responsable de l’Energie et des Mines, a expliqué qu’il existe des dizaines d’installations thermiques dans le pays, des milliers de sous-stations, plus de 100 000 kilomètres de lignes et des interruptions quotidiennes sans rapport les unes avec les autres. Avec des problèmes de génération. En fait, ces jours-ci, il y a eu des interruptions qui ne sont pas liées à cette situation.

Nous travaillons pour que les pannes ne se produisent pas, mais s’il y a des problèmes de génération et quand ceux -ci interviennent, nous informerons , a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la consommation des entreprises d’État avait été analysée avec les territoires afin de réduire ces niveaux. Il a rappelé que 60% de la consommation du pays est concentrée dans le secteur résidentiel, mais qu’elle est plus élevée aux heures de pointe. D’où la nécessité de soutenir tous les ménages et d’essayer de déplacer les activités à forte consommation pendant les heures de pointe.

Toutefois, a-t-il répété, si une panne d’électricité est nécessaire, son information sera faite en temps utile.

Le ministre de l’Énergie et des Mines a expliqué en ce qui concerne l’essence que des problèmes sont apparus, bien qu’à la fin du mois, l’approvisionnement des centres de services soit garanti. Le secteur privé ne sera pas affecté dans ce cas.

Il a affirmé que la population avait formulé des suggestions concernant la situation et sollicité un soutien en ce qui concerne les économies réalisées, notamment par la notification aux entités compétentes lorsque des zones inutiles sont équipées de circuits d’éclairage public.

Sources d’énergie renouvelables et assurance du gaz liquéfié

Raúl García Barreiro a déclaré que, dans la politique approuvée pour 2030, les sources d’énergie renouvelables (FRE) revêtent une grande importance. Actuellement, les FRE assurent 24% de la matrice énergétique du pays. Il existe aujourd’hui 67 parcs photovoltaïques qui assurent 2,4% de la production diurne du pays. Il a également ajouté la présence de plus de 20 000 panneaux photovoltaïques sur tout le territoire national.

En ce qui concerne les investissements dans le secteur, trois parcs photovoltaïques ont été construits dans la zone spéciale de développement de Mariel de 50 mégawatts. En outre, trois autres avec des investissements étrangers doivent être achevés l’année prochaine et fourniront davantage de mégawatts d’énergie solaire photovoltaïque au pays.

S’agissant de l’énergie éolienne, il a ajouté que deux parcs de 101 mégawatts sont construits et qu’il existe un contrat de 50 mégawatts de plus, ainsi que quatre autres avec des investissements étrangers. Dans le secteur bioélectrique, trois sont en construction, qui viennent s’ajouter à celui en cours de réalisation à Ciro Redondo (Ciego de Ávila) de 62 mégawatts et fonctionnant 300 jours par an, entre la canne à sucre et la biomasse forestière.

« Le thème du FRE est un vaste programme qui fonctionne et ne s’arrête pas », a déclaré le responsable.

En ce qui concerne le gaz liquéfié, Barreiro a expliqué que le service du gaz liquéfié avait rencontré des problèmes au cours des derniers jours d’août et le 1er septembre et que, par conséquent, les périodes de conditionnement avaient été prolongées de manière à ne pas créer de vide dans la population.

Il a déclaré que l’approvisionnement en gaz de la population est garanti et qu’il se stabilisera dans les prochains jours dans tout le pays. Il a ajouté qu’ils sont garantis dans les contrats de gaz liquéfié tout au long de l’année.

Alejandro Gil: «Il n’y a pas de scénario de crise. Nous travaillons »

Alejandro Gil, ministre de l’Economie et du Plan, a déclaré que le Conseil des ministres avait informé des progrès réalisés dans les mesures et dans la recherche de solutions au déficit en diesel, et soutenait en ce sens les activités et les services de base.

« Cuba n’est pas paralysée et nous ne sommes pas à la recherche de solutions. Vous travaillez de manière proactive pour trouver un équilibre dans l’allocation des ressources dans les principaux secteurs de l’économie », a déclaré le responsable.

Il a ajouté que, selon les deux étapes planifiées, des travaux sont en cours pour faire face à la première phase qui arrive jusqu’au jour 14 et à une autre étape qui commence lorsque le réservoir de carburant arrive, qui, bien qu’il ne vienne pas avec tout ce qui est nécessaire, s’il le sera capable de garantir la vitalité du pays jusqu’à la fin du mois.

Le fonctionnement normal du pays sera maintenu. Pour le mois d’octobre, la situation sera différente avant l’augmentation dans le pays, mais ce n’est pas une situation qui sera résolue le 14, a-t-il expliqué.

Gil a commenté les évaluations faites au Conseil des ministres où il a été décidé que des activités sociales telles que l’éducation, la santé, les cercles d’enfants, les activités les plus productives liées à l’alimentation, aux transports en commun et à d’autres resteront prioritaires. Alors que les niveaux d’activité sont réduits, le pays continue de fonctionner.

«Les écoles ne ferment pas, elles n’arrêtent pas d’enseigner, il faut remplir les conditions. Nous n’affecterons pas les activités touristiques, le pays est en mesure de les recevoir. Il n’y a pas de scénario de crise. Nous travaillons », a insisté le responsable de ce secteur.

Compte tenu de la situation actuelle à Cuba, le ministre de l’Économie et de la Planification a également expliqué que les stratégies visaient à protéger les services de base pour la population et la vitalité du pays.

De même, plusieurs activités agressives en termes d’énergie devraient être réduites, telles que les productions d’acier et de ciment. Cependant, il s’agit d’une stratégie visant à concentrer le diesel disponible dans la distribution alimentaire et l’aide au tourisme.

«C’est la stratégie que nous mettons en place aujourd’hui. L’important est d’assurer un équilibre des carences. Il y aura des effets temporaires, mais avec le carburant dont nous disposons et celui qui arrive bientôt dans le pays, cette situation peut être poussée à un certain niveau. »

Gil a souligné que les mesures que nous parvenons à mettre en œuvre dans cette situation et qui ont du succès doivent être systématisées pour l’avenir, car nous ne pouvons pas perdre de vue le scénario international complexe et nous devons être prêts à faire face à toute éventualité.

Gil: « Nous ne sommes pas confrontés à une nouvelle période spéciale »

Alejandro Gil a déclaré que «bien que nous soyons confrontés à une situation transitoire, dont les effets ne seront perçus que pendant 15 ou 20 jours, nous avons l’obligation d’informer. Ne pas générer de peur, mais clarifier ».

Bien que ce soit pour une courte période, les effets ont déjà un impact sur la population, a déclaré le titre. Il a ajouté que « même si en octobre nous aurons une quantité de carburant supérieure à celle de ce mois-ci, nous pourrions être soumis à de nouvelles situations, compte tenu du fait que le blocus économique persiste ».

Même dans ce cas, « nous avons affirmé que nous ne sommes pas confrontés à une nouvelle période spéciale, même si cette situation n’est pas normalisée pour le mois d’octobre prochain, mais nous n’aurons jamais l’impact de la période spéciale ».

Il n’a pas encore vécu ce qui s’est passé dans les années 90, a-t-il ajouté, lorsque le produit intérieur brut de Cuba a chuté de plus de 30% en peu de temps et que plus de 80% des échanges ont été perdus.

« Aujourd’hui, les importations sur l’île restent stables et nous continuons à diversifier nos exportations », a-t-il déclaré.

De son côté, le responsable a défendu que, bien que le pays soit plongé dans cette situation, nous ne renions pas l’objectif de croissance du produit intérieur brut pour cette année 2019.

« Si nous n’avions pas la garantie raisonnable d’obtenir une légère croissance du PIB, nous ne le dirions pas », a-t-il déclaré. Nous essayons d’empêcher la contraction de l’économie, de continuer à aller de l’avant ».

« Nous ne reviendrons pas sur les scénarios auxquels nous avons été confrontés dans les années 90 », a rappelé Alejandro Gil. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas résoudre les problèmes internes, car la clôture peut continuer à se rétrécir. Des jours plus difficiles pourraient venir, compte tenu des tensions géopolitiques du monde et de la résurgence de la politique de Donald Trump.

Cependant, il ne fait aucun doute que cette situation nous aidera à mettre en œuvre un ensemble de mesures qui nous permettront d’être mieux préparés à l’avenir face à des situations similaires. Telle est la tâche: plan contre plan, anticipez les prétentions de l’ennemi.

«Nous devons travailler pour donner des réponses. Il ne s’agit pas de trouver des justifications, mais des solutions. Le soutien de la population a été impressionnant. Nous avons reçu de nombreux avis, propositions et plaintes qui sont également les bienvenus et qui offrent un espace pour améliorer les choses »,

Les téléphones et les courriers de tous les organismes, de sorte que la population commente ses contributions, dénonciations, pour faire face à cette situation, dans laquelle il peut y avoir des mesures que nous pouvons systématiser.

De même, il a souligné qu ‘«il n’est pas possible de s’attendre à ce que tout se passe normalement sur l’île si l’on vit sous un blocus injuste qui entrave l’entrée de fournitures à Cuba.

«Le gouvernement cubain est confronté avec intensité aux aléas découlant de cette mesure. Pour ces tâches, l’impact du blocus n’a pas été ressenti plus fortement », a-t-il déclaré.

De son côté, le président a souligné l’importance de tenir la population informée. «C’est notre obligation en tant que fonctionnaires: communiquer avec transparence. C’est le moyen le plus précis d’éviter l’incertitude et l’émergence de rumeurs, les mêmes que celles utilisées par l’ennemi pour briser le moral de la population.

Parmi les fausses nouvelles qui ont été diffusées à la suite de cette situation, il y a la rumeur selon laquelle le gouvernement cubain prendra des mesures extrêmes. «Nous profitons de cet espace pour mettre fin à cette information. Nous expliquerons clairement les décisions que nous avons mises en œuvre. Nous disons la vérité aux gens. C’est le meilleur moyen de surmonter les obstacles », a expliqué Díaz-Canel.

A la persécution de l’empire, qui insiste sur la génération de rumeurs, nous réagirons fermement, a-t-il déclaré.

Il a remercié la presse cubaine, car malgré le blocage de tant de comptes Twitter, le message du peuple devait être transmis au monde entier.

La créativité et le soutien de nos journalistes se sont démarqués par la discrétion avec laquelle les médias du monde entier ont réagi.

Cuba a commencé aujourd’hui intense, actif, n’est pas paralysé avec un sentiment de solidarité multiplié, malgré le déclin des transports mis en évidence.

Le président des Conseils d’État et des ministres, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a d’abord remercié le peuple cubain pour le soutien exprimé dans la situation énergétique tendue du pays, non seulement en termes de soutien, mais également contribution et la solidarité, ce qui est beaucoup plus important qu’un bateau de carburant. Et cette attitude, a-t-il dit, est ce à quoi nous sommes habitués.

Quel genre de ville nous avons! Cela évoquait une des phrases manipulées par le général de l’armée et il est toujours réconfortant de le confirmer dans des situations comme celle-ci.

Merci à Cuba pour le soutien et pour ce qui est fourni, à la fois avec des doutes, des préoccupations et même avec le peu, mais un réel mécontentement.

Cela, dit-il, nous dit où nous allons et jusqu’où nous n’allons pas. C’est bien pour guider le travail. Il a également remercié les jeunes, en particulier pour l’engagement avec lequel ils ont interprété l’appel lancé et la conviction manifestée de donner les réponses dont le pays a besoin.

Cela, a-t-il souligné, consiste à penser comme un pays. C’est penser à Cuba.

Selon les mots du président cubain, tous ceux qui partagent des idées et des efforts, et pas seulement de son petit morceau, pensent comme un pays. Il appartient ensuite au gouvernement d’appliquer ce qui a été dit, de comprendre, d’écouter et surtout d’expliquer.

Il a reconnu que certaines difficultés ont été expliquées, mais il n’y a pas d’alarme. Les difficultés sont de courte durée et ne résultent pas d’une négligence ou d’une improvisation.

Nous ne sommes jamais revenus aux possibles crises qui avaient eu lieu avant l’escalade impériale, a-t-il déclaré.

————————————————– ————————————————– —————————————

Le président des Conseils d’État et des ministres de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparaît à la table ronde pour débattre de la situation énergétique du pays.

