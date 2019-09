Russie : Un pas de plus a été franchi dans le révisionnisme historique

Ce texte russe traduit par Marianne est superbement intelligent et ironique. Que dire sinon que j’ai honte d’habiter un tel monde, où comme il ne peut y avoir deux démons on finit par choisir l’URSS, la Russie, appelez ça comme vous voulez. J’ai honte de l’Humanité et du PCF qui dans leur obsession trotskiste anti-stalinienne après une semaine de silence se débrouillent encore d’apporter leur contribution au révisionnisme historique en croyant ce faisant faire preuve de souci démocratique, non seulement si les communistes portugais n’avaient pas vendu la mèche, l’humanité et la direction du PCF n’auraient rien dit, mais quand ils parlent c’est pour enfoncer le clou en feignant de protester. Les mêmes qui pratiquent la censure , la diffamation depuis tant d’années contre tout ce qui ne va pas dans le sens de la doxa révisionniste de leurs frères socio-démocrates. Les mêmes qui encore aujourd’hui interdisent qu’il soit parlé de mon livre et donc qui trafiquent la mémoire de notre parti sciemment pour continuer leur œuvre liquidatrice apportent leur contribution à la haine de la Russie et de la Chine, comme hier ils ont préféré Robert Ménard à Fidel Castro. Ils choisissent avec le révisionnisme, la guerre. Je garde ma carte parce qu’elle ne leur appartient pas, mais je les vomis que cela soit clair comme les vomiraient tous les communistes torturés, déportés et exécutés. Comme les vomirait mon mari qui à Dachau me décrivait des Russes pendus qui jetaient la tête dans le licol en criant « vive l’URSS, Vive Staline ». Ne nous faisons pas d’illusion ceux qui trafiquent l’histoire dans ce sens-là seront ceux qui demain contribueront aux crimes et trahiront comme ils ont commencé à le faire. Pardon au peuple russe de ce que le PCF est devenu (note de Danielle Bleitrach).

Illustration : les accords de Munich

Dans l’un des romans de Victor Pelevine, dans un avenir relativement lointain, le monde a pleinement reconnu la responsabilité de l’URSS dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Une seule question reste à résoudre : comment le NKVD a-t-il incité Hitler à exterminer le peuple juif?

La question de savoir s’il l’a incité ou pas n’est même pas posée, la seule question est de savoir comment? Hitler, dans cet avenir, est déjà devenu un personnage historique parfaitement fréquentable, avec quelques réserves malgré tout, puisque l’Holocauste a été perpétré par ses mains, mais néanmoins, il semble aussi être une victime. Victime de l’URSS, de Staline, du NKVD. En termes plus généraux – une victime des Russes.

J’ai lu ce roman il n’y a pas très longtemps. Il est typiquement Pelevinien – intelligent, piquant, dur, plein de détails physiologiques et aussi sale que possible. Mais en même temps, le lecteur, voyant toute cette saleté, ne la touche pas lui-même, restant un observateur extérieur. Et cette histoire même, sur la Seconde Guerre mondiale – j’aurais considéré il y a quelque temps que c’était une vaste blague, quoiqu’assez blasphématoire et pas très intelligente. J’aurais juste ressenti du dégoût. Mais pas maintenant. Maintenant, cela provoque un sentiment complètement différent. Et tout d’abord, la prise de conscience que, d’une manière générale, tout va vers un tel développement de la pensée historique. Et tout comme un tir en plein dans le mille, confirmant les réflexions exprimées dans le roman, on a le récent vote au Parlement européen, selon lequel une responsabilité égale dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale est attribuée à l’URSS, au même titre qu’à l’Allemagne nazie. Et d’ailleurs, ce n’est pas la première déclaration de ce type, mais celle-ci est à une plus grande échelle que les précédentes. Jusque là, cela n’était dit que dans certains pays qui, en règle générale, étaient à l’époque alliés de l’Allemagne ou avaient accepté facilement et avec plaisir l’occupation, œuvrant pour la gloire du Reich et envoyant des milliers de divisions de volontaires sous le label SS sur le front Est.

Et maintenant, un autre grand pas en avant a été franchi dans le processus de déformation de l’histoire et de transformation de la Russie en un épouvantail mondial, à blâmer par le monde entier pour le seul fait de son existence. En outre, des peuples frères, non seulement apparentés, mais unis par le sang, ont déjà commis une trahison de la Russie et de leurs ancêtres, morts dans les mêmes tranchées pour protéger le monde du Mal absolu. Après le vote au Parlement européen, la députée estonienne Jana Toom a déclaré à juste titre qu’il ne pouvait y avoir deux démons, il n’y en avait qu’un. Mais notre monde moderne, informatif et avancé, rempli de fausses technologies politiques, peut rejeter ce principe sans difficulté ni réflexion. Et le problème, ce n’est pas qu’il ait besoin de deux diables, c’est qu’au bout du compte, il faudrait laisser un seul diable et ce sera l’URSS, la Russie, l’empire russe – appelez ça comme vous voulez.

Au milieu des années trente, un important journal britannique avait écrit qu’Hitler était en général un bon gars et qu’il était impératif de concentrer toute son attention sur un point: la destruction de la Russie bolchevique, Hitler devait être encouragé à marcher vers l’est et aidé de toutes les manières. Cette destruction sonnait alors comme un refrain, partout et toujours. L’Union soviétique était farouchement haïe par tout le monde capitaliste et pour sa destruction et son annihilation, ce monde était prêt à tout. À ce moment-là, l’URSS avait elle-même parcouru une voie difficile et sanglante, avec de nombreuses erreurs, mais aussi avec d’énormes succès, l’économie moderne avait commencé à fonctionner, les comptoirs des magasins étaient pleins, il semblait qu’une nouvelle ère commençait dans le développement de l’État soviétique. Le taux de croissance était sans précédent. L’Union soviétique avait-elle besoin de la guerre dans ces conditions? Bien sûr que non. Une guerre, quelle qu’elle soit, à plus ou moins grande échelle, ferait tout simplement échouer toutes les réalisations du pouvoir soviétique que le pays avait réalisées si difficilement. Mais dans le même temps, les dirigeants du pays ont compris que la guerre était inévitable. L’Allemagne a été doucement et progressivement poussée à la guerre contre l’URSS, à commencer par l’arrivée au pouvoir d’Hitler. Les banquiers et les groupes industriels occidentaux ont nourri pour ainsi dire à la mamelle cette bête inhumaine. Et le fascisme lui-même était très populaire en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Tous les traités et toutes les diplomaties entre le monde occidental et l’Allemagne ne visaient qu’un objectif: pousser l’Allemagne dans la guerre contre l’URSS. Certes, certains n’ont pas mesuré les ambitions et le démonisme d’Hitler, principalement la Pologne, qui a été la première victime de sa propre politique, mais sinon, Hitler a tout fait comme il se devait, il a attaqué l’URSS. La France a également été victime de sa propre politique, traitre vis-à-vis de la même Pologne. La Grande-Bretagne, en plus d’avoir trahi la Pologne peu de temps auparavant, a laissé la Tchécoslovaquie se faire déchirer par Hitler. Sans trop se poser de questions sur la moralité de son acte. Et puis la Pologne a réussi à tirer profit d’un morceau du territoire de la Tchécoslovaquie. Le monstre était nourri de viande avec les mains, et ceux-là croyaient que le monstre ne mordrait pas la main elle-même. Mais ils ont mal calculé. On ne peut pas jouer à ces jeux avec un monstre. À la fin, il sera prêt à engloutir non seulement celui qui lui a été désigné comme victime, mais également ses propres maîtres. C’est ce qui s’est passé.

Et c’est l’Union soviétique qui a dû payer pour tout cela. Je n’aime pas trop dire «payer», «un prix élevé», cela a quelque chose de mesquin, de commercial. Bien que j’avoue – je suis obligé d’utiliser des termes similaires. Mais peut-on appeler un « prix » les 26 millions de vies du peuple soviétique? Non, ce n’est pas un prix. Cela s’appelle un sacrifice. Un sacrifice au nom de l’avenir de notre planète. Et maintenant, beaucoup de gens rêvent de traîner ce sacrifice dans la boue. Salir la mémoire de ces gens dans les mensonges et la haine. Et d’ailleurs, ceux qui le font atteignent en grande partie leurs objectifs. En fin de compte, leurs objectifs ne sont pas très différents de ceux que les pays occidentaux se sont fixés par rapport à l’URSS dans les années trente. Ils recommencent à nourrir le monstre.

Et le monstre grandit et gagne en force. Je n’ai pas envie de penser qu’il faudra nous battre à nouveau contre lui. Et encore une fois – au nom de toute l’humanité, comme dans la première moitié des années quarante du vingtième siècle.

La Voix de Mordor, spécialement pour News Front

Traduction Marianne Dunlop pour Histoire et Société

