J’ai honte … nous naviguons désormais sur le radeau de la méduse

En 1815, le retour de Louis XVIII sur le trône de France marque le début de la Seconde Restauration. La France réaffirme sa domination sur la colonie du Sénégal reprise à l’Empire colonial Britannique. . Le 17 juin 1816, La Méduse appareille de l’île d’Aix, avec pour objectif de rétablir la domination coloniale française en Afrique de l’Ouest à partir du port sénégalais de Saint-Louis mais par suite de l’incomptétence totale de son commandant il y a ce naufrage , ces survivantsLa situation se dégrade rapidement : les naufragés, pétris de peur, se disputent et font tomber leurs barriques d’eau douce dans l’océan, se reportant sur les barriques de vin pour étancher leur soif. Au septième jour, il ne reste que 27 survivants dont la moitié agonise. La faim, la colère, le délire éthylique poussent quelques désespérés à se jeter à l’eau ou à se livrer à des actes d’anthropophagie (cannibalisme de survie) alors que physiologiquement les hommes peuvent survivre sans manger plusieurs semaines. C’est tout cela que peint dans son admirable tableau Gericault, celui que choisira comme héros Aragon dans son roman sur le retour des rois la Semaine sainte paru en 1958, une méditation sur l’histoire et ses fidélités. A ce choix de l’histoire préférerons-nous longtemps le mensonge et le naufrage de ce que nous sommes ?

Il n’y a qu’une manière d’agir qui soit possible, celle de choisir la politique dans toute sa noblesse, comprendre notre histoire, faire le travail qui s’impose pour envisager un présent qui ne soit pas naufrage et un avenir qui corresponde à ce que nous estimons être…

En contribuant à la médiocre politicaille, à l’hypocrisie de valeurs auxquelles plus personne ne croit tant elles se sont prostituées, nous nous condamnons. j’ai honte d’habiter un tel monde, où comme il ne peut y avoir deux démons on finit par choisir l’URSS, la Russie, appelez ça comme vous voulez. j’ai honte de l’Humanité et du PCF qui dans leur obsession trotskiste anti-stalininenne après une semaine de silence se débrouillent encore d’apporter leur contribution au révisionnisme historique en croyant ce faisant faire preuve de souci démocratique, non seulement si les communistes portugais n’avaient pas vendu la mèche, l’humanité et la direction du PCF n’auraient rien dit, mais quand ils parlent c’est pour enfoncer le clou en feignant de protester. les mêmes qui pratiquent la censure , la diffamation depuis tant d’années contre tout ce qui ne va pas dans le sens de la doxa révisionniste de leurs frères socio-démocrates. les mêmes qui encore aujourd’hui interdisent qu’il soit parlé de mon livre et donc qui trafiquent la mémoire de notre parti sciemment pour continuer leur oeuvre liquidatrice apportent leur contribution à la haine de la Russie et de la Chine, comme hier ils ont préféré Robert ménard à Fidel Castro. Ils choisissent avec le révisionisme, la guerre. D’ailleurs ils ont déjà accompagné toutes les expéditions occidentales de leur sale approbation au nom de « droits de l’homme » qui ne sont que le droit au pillage… Comment peut-on prétendre défendre les travailleurs en France en contribuant à ce qui produit la haine et le profit des marchands d’armes. En inventant une Russie égale au bellicisme de Trump et une Chine devenue le péril jaune, en laissant les Cubains seuls, en organisant jamazis la moindre solidarité.

Ceux qui veulent connaitre la réalité historique, les ombres comme les lumières sont diffamés taxé de « stalinisme » pour mieux pratiquer toutes les censures à leur égard. J’accuse ces gens là s’ils avaient eu le pouvoir de m’exécuter, la manière dont ils en usent avec moi prouve assez ce dont ils sont capables. J’ai la passion de l’histoire et de la vérité, cela suffit pour qu’ils me frappent d’interdit.

Je garde ma carte parce qu’elle ne leur appartient pas, mais je les vomis que cela soit clair comme les vomiraient tous les communistes torturés, déportés et executés. Comme les vomirait mon mari qui après avoir été torturé par la gestapo sans avoir parlé, après avoir déclenché la révolte de la centrale d’Eysses, après avoir été déporté a Dachau me décrivait des Russes pendus qui jetaient la tête dans le licol en criant « vive l’URSS, Vive Stalin ». Ne nous faisons pas d’illusion ceux qui trafiquent l’histoire ne veulent pas une analyse réelle de nos fautes et de nos erreurs, si celle-ci était faite ils ne pourraient pas poursuivre les leurs. ici ce n’était pas de Staliner dont il était question, du chef d’Etat dont le gouvernement mérite bilan mais bien de ce qu’a représenté l’URSS y compris pour nos propres conquis sociaux, le communisme sa véritable histoire et pas l’obsession électoralistre où l’on vend son honneur pour un poste de conseiller munuicipal et l’on se tait en croyant sauver les meubles alors que l’on perd le peu qui nous reste, la dignité, l’honneur de ceux qui ont été prêts jadis à donner leur vie pour la liberté, la vraie; je n’ai rien à voir avec ces gens-là… Il n’y a pas un parti communiste au monde qui approuverait leur position, ils sont seuls dans leur lâcheté. Ils seront ceux qui demain contribueront aux crimes et trahiront comme ils ont commencé à le faire..Pardon au peuple russe de ce que le pCF est devenu.

Qui sauvera l’honneur perdu ?

danielle Bleitrach