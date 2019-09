Italie: L’aspect géopolitique de la résolution anticommuniste à Strasbourg

passionnant, cette anlyse de la mutation de l’idéologie au profit des intérêts géopolitiques, c’est -à-dire qu’il s’agit moins de lutter contre le communisme intérieur affaibli que d’inventer le moyen d’aller porter le fer contre la Russie, voir la Chine. ce qui est en cause c’est la paix. Il y a une étape initial qui détruit les bases de l’idéologie communistes pour mieux lui substituer le bellicisme au nom des doits de l’homme et de l’occident. je l’analyse dans mon livre, en particulier en montrant à travers le cas des sociaux démocrates en Pologne mais aussi en Hongrie et en italie: ils sont à l’avant poste du révisionnisme historique. les sociaux démocrates hongrois par exemple avancent l’idée que 1956 loin d’avoir été une contre révolution, antisémite et où les communistes étaient pendus à des crocs de boucher est est mouvement progressiste plaidant pour un socialisme national contre le modèle soviétique considéré comme « stalinien ». ochetto accomplit le même tour de passe passe à stttaquant à Togliatti et en débaptisant le parti. Chez nous en France, nous avons la même opération à l’oeuvre de la part des liquidateurs et tout leur travail consiste à appuyer la social démocratie pour soutenir de fait les bonnes oeuvres de l’OTAN (note et traduction de Danielle Bleitrach)

par Alberto Fazolo * de contropiano.org Le Parlement européen a approuvé une résolution qui assimile effectivement le nazisme au communisme. C’est une opération idéologique révisionniste, qui a également des objectifs géopolitiques. Beaucoup a été écrit sur les aspects idéologiques, beaucoup moins sur les aspects géopolitiques. La géopolitique est une discipline fascinante, passionnante, parfois enrichissante, mais presque jamais exhaustive. Si la géopolitique est la seule clé d’interprétation, les phénomènes sont rarement interprétés correctement. Sans tenir compte des sphères idéologique, religieuse et culturelle, il ne sera jamais possible d’appréhender les phénomènes dans leur complexité.



Dans les pays occidentaux, les sphères idéologiques ont été largement remplacées par la géopolitique au cours des dernières décennies. Ceci est en partie lié à la chute du bloc socialiste, mais en partie l’a anticipé: le repositionnement et la transformation de nombreuses forces politiques étaient bien en avance sur ces événements.

Sans vouloir examiner les liens de cause à effet de cette phase, il convient de noter un fait: en se concentrant uniquement sur la géopolitique, nous n’avons pas été en mesure de saisir la complexité des événements.

Dans la déstabilisation des pays du bloc socialiste qui a eu lieu entre les années 80 et le début des années 90, il y avait une composante idéologique prédominante, le changement de registre est devenu évident en 1999, année où les sociaux-démocraties européennes et américaines ont déclenché une guerre contre Yougoslavie.

Bien que la Yougoslavie de Milosevic ait conservé un élément de socialisme, elle n’était certainement plus celle de Tito et ne représentait pas une force hégémonique internationale. La guerre était menée principalement pour des raisons géopolitiques, car la Yougoslavie n’était pas disposée à soutenir des projets expansionnistes occidentaux.

Le cas le plus frappant de substitution entre idéologie et géopolitique s’est produit en 2013, lorsque l’UE (une fois encore avec les forces sociales-démocrates en première ligne), les États-Unis et l’OTAN ont fomenté un coup d’Etat fasciste en Ukraine. Pour des raisons purement géopolitiques en Europe, des organisations de style nazi ont été dédouanées, soutenues et mises au pouvoir. Un affront à toutes les victimes du nazi-fascisme et une menace pour la paix.

Normalement, dans ce genre d’opérations, les plus fervents sont les sociaux-démocrates et les ex-communistes, qui doivent faire un « acte de foi » et certifier leur renoncement à l’idéologie.

Nous l’avons vu en Yougoslavie, en Ukraine et au Parlement européen, où de nombreux gauchistes ont voté pour la résolution contre le communisme.

Un discours analogue à celui de l’idéologie peut être fait à propos du fondamentalisme islamique, utilisé et soutenu par les pays occidentaux pour des opérations géopolitiques. Avec une naïveté déconcertante, on pensait que le fondamentalisme islamique était disposé à servir les puissances occidentales puis à se retirer. Seuls ceux qui regardent le monde exclusivement sous l’angle de la géopolitique peuvent commettre une erreur aussi flagrante. Les choses sont différentes, par exemple, les guerres en Afghanistan, dans le Caucase et au Moyen-Orient.

La résolution est une attaque contre les communistes qui sont très faibles en Europe aujourd’hui, ils ne constituent pas une menace pour les structures politiques et économiques, ils n’ont aucune possibilité d’influencer les processus décisionnels. Les puissances fortes n’ont aucun intérêt à changer cette situation.

L’UE a renoncé à l’idéologie en faveur de la géopolitique et ne peut que progresser dans ce domaine. La résolution énumère toute la rhétorique nazie et révisionniste en vogue dans les pays de la « ceinture noire », c’est-à-dire la bande d’encerclement à la Russie dans laquelle l’Occident a mis en place des gouvernements hyper-réactionnaires ou pro-nazis.

C’est une barrière qui va de la mer Baltique à la mer Noire (ainsi que d’autres États situés le long des frontières russes) et comprend donc l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Hongrie et l’Ukraine, qui ne fait pas encore partie de l’UE. Presque tous les pays dans lesquels le communisme a été effectivement interdit et dans lesquels la période de collaboration avec le Troisième Reich est réhabilitée.

Un conflit géopolitique opposant l’UE à la Russie a sa propre nature cyclique, parfois très dure et parfois plus modérée.

Celle-ci se caractérise d’une part par une guerre économique (dont les sanctions sont la manifestation la plus évidente), et d’autre part par des pressions de la « ceinture noire ». Cependant, cette pression ne se limite pas à la sphère géopolitique (comme le croit bêtement l’UE), mais dépasse la sphère idéologique. En fait, les peuples de l’ex-URSS ne sont pas impassibles pour le retour des nazis et forment un carré autour des valeurs d’antifascisme et de mémoire historique.

C’est la raison pour laquelle ces dernières années en Russie (et pas seulement) il ya eu une adhésion massive aux mobilisations antifascistes et aux célébrations de la Seconde Guerre mondiale.

L’idéal antifasciste est l’élément clé de la cohésion sociale russe et le consensus plébiscite obtenu par Poutine (77% des suffrages lors des dernières élections présidentielles) est largement dû au fait qu’il sait interpréter ce sentiment.

La résolution affirme que pour la Russie, « le développement d’un État démocratique continuera d’être entravé tant que le gouvernement, l’élite politique et la propagande politique continueront à couvrir les crimes du régime communiste et à exalter le régime totalitaire soviétique ». Plus loin dans la résolution, il déclare que le Parlement européen « est profondément préoccupé par les efforts des dirigeants russes actuels pour déformer les faits historiques et dissimuler les crimes commis par le régime totalitaire soviétique […] et invite donc la Commission à contrecarrer résolument ces efforts. ». La Russie n’est plus un pays socialiste et n’élève pas l’URSS. Ce qui exalte le gouvernement russe, c’est l’esprit antifasciste et le rôle qu’il a joué dans la défaite du Troisième Reich. Des choses qui, en théorie, devraient également être partagées par l’UE. Nous pouvons donc comprendre à quel point la résolution est fallacieuse, cachant un conflit géopolitique derrière un écran idéologique. Il sert à légitimer une nouvelle phase offensive contre la Russie de la part de l’UE, de l’OTAN et des États-Unis.

En définitive, la résolution est une attaque contre la paix intérieure et internationale, à la fois parce qu’elle criminalise injustement une force politique de première importance dans l’histoire européenne et qu’elle semble constituer le prélude à de nouvelles tentatives de pénétration impérialiste.

L’UE montre qu’elle n’a pas compris tant de choses, y compris le fait que la Russie ne sera pas intimidée par une résolution et surtout que l’utilisation de la géopolitique à elle seule créera des circuits courts. Si, à des fins géopolitiques, l’UE réhabilite le fascisme (comme c’est le cas dans les pays de l’Est malgré le contenu de sa résolution), elle commet un crime et une insulte à la mémoire historique. Mais surtout, il est placé du mauvais côté de la barricade. Faux parce que c’est celui du « mal » et mal aussi parce que c’est le côté des perdants. L’histoire nous raconte et les communistes sont toujours prêts à le prouver.

Les communistes ne sacrifieront jamais l’idéologie en échange de la géopolitique et seront toujours à l’avant-garde de la lutte contre le fascisme, le révisionnisme et l’impérialisme.

* auteur de « In Donbass non si pass »

Dernière modification: le 23 septembre 2019 à 7h50.