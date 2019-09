En Grèce: Résolution de la jeunesse communiste contre la nouvelle escalade anticommuniste de l’Union européenne

ce texte a été publié en eusse par le comité central du LKSM de la fédération de Russie et traduit par Marianne du russe. Nous n’en aurions pas eu grand écho puisque nous avons cherché en vain dans les délégations la présence de la jeunesse communiste française (note de Danielle bleitrach)

Nous, les organisations de jeunesse communistes participant au 45e Festival hellénique de la jeunesse communiste Odigitis, qui s’est tenu à Athènes, condamnons la dégoûtante résolution anticommuniste du Parlement européen, soutenue par les groupes politiques du Parti populaire, l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates, l’Alliance des libéraux et démocrates pour l’Europe, le Parti vert et les conservateurs et réformistes européens.

Service de presse du Comité central du LKSM de la Fédération de Russie

2019-09-28

Cette résolution du Parlement européen est inacceptable et anti-historique pour les raisons suivantes :

– Elle contribue à la légalisation des interdictions des partis communistes et des symboles communistes déjà en vigueur dans plusieurs États membres de l’UE.

– Elle contribue à la propagation de la criminalisation et de la persécution des communistes et de leur idéologie afin de mettre fin à la lutte populaire.

– Elle promeut l’identification du communisme avec le fascisme, justifiant ainsi les fascistes et leurs actions.

– Elle est allée si loin dans la déformation de l’histoire qu’elle décrit l’Union soviétique et l’Armée rouge, qui ont eu plus de 20 millions de victimes dans la lutte contre le nazisme, comme « un allié et collaborateur de l’Allemagne nazie ».

Nous, les organisations de jeunesse communistes qui avons signé cette déclaration, affirmons clairement :

Il est impossible d’interdire l’avenir! L’avenir des jeunes, c’est le socialisme !

– Quel que soit le nombre de résolutions et de décisions que prendront les dirigeants de l’Union européenne, nous serons toujours déterminés à faire de leurs cauchemars une réalité !

– L’anticommunisme et la falsification de l’histoire ne passeront pas ! La vérité historique écrasera les mensonges et les provocations !

Jeunesse communiste d’Albanie « Kemal Stafa »

Jeunesse communiste du Parti algérien pour la démocratie et le socialisme

La jeunesse communiste d’Autriche

Syndicat de la jeunesse du Bangladesh

La jeunesse communiste de Belgique

Union de la jeunesse communiste de Grande-Bretagne

Jeunes socialistes du Parti socialiste ouvrier (Croatie)

Organisation démocratique unie de la jeunesse (Chypre)

Union de la jeunesse communiste (République tchèque)

Jeunesse communiste du Parti communiste travailliste de Finlande

Jeunes travailleurs allemands socialistes

La jeunesse communiste de Grèce

Section Jeunesse du Parti ouvrier hongrois

Jeunes du Parti des travailleurs (Irlande)

Union communiste des jeunes Israéliens

Front de la jeunesse communiste (Italie)

Union de la jeunesse démocratique jordanienne

Jeunesse du Mouvement socialiste du Kazakhstan

Fédération des jeunes communistes (Mexique)

Fédération de la jeunesse du Népal

All-Palatinate National Independent Student Union

La jeunesse communiste du Pakistan

Jeunesse du Parti du peuple palestinien

Jeunesse communiste portugaise

Union de la jeunesse socialiste (Roumanie)

Union communiste révolutionnaire de la jeunesse (bolcheviks)

Union communiste léniniste de la jeunesse de la Fédération de Russie

Union de la jeunesse communiste de Yougoslavie

Union progressive des jeunes et des étudiants

Jeunes groupes communistes (Espagne)

Union de la jeunesse communiste d’Espagne

Socialist Student Union (Sri Lanka)

Union de la jeunesse socialiste (Sri Lanka)

Union de la jeunesse communiste syrienne – Khaled Baghdash

La jeunesse communiste de Turquie

Jeunesse communiste du Venezuela

