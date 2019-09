Cuba résiste : Penser comme un pays sans crainte de la conjoncture. Par Miguel Díaz-Canel

27 SEPTEMBRE 2019

«Les hommes vont de deux côtés: ceux qui aiment et construisent, ceux qui détestent et défont. Et le combat du monde devient celui de la dualité hindoue: le bien contre le mal. »

Qui ne s’est pas rappelé cette phrase de Marti en ces jours difficiles au cours desquels l’adversaire resserre le licol avec de nouveaux espoirs de capitulation et où le meilleur de Cuba résiste pour y faire face, tandis que d’autres trafiquent sur l’inconfort et les carences?

Les premiers , vsible et puissante majorité, élève l’estime de soi nationale et dynamise plus que ne le feraient une centaine de tankers chargés de combustible’.

Je les ai vus dans nos tournées du pays. Des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants ou des personnes âgées, qui suivent l’actualité, analysent les contextes, condamnent les abus et proposent leurs idées, leurs efforts et même leurs plaisanteries pour faire face à l’induscutable mauvais moment que nous impose le nouvel empire arrogant et abusif. .

Ils sont du côté de ceux qui aiment et construisent. En tablant sur eux, nous commes conduits à nous penser comme un pays, convaincus que la source de l’intelligence collective est inépuisable.

Nous sommes conduits à penser différemment, à nous projeter dans l’action, à distinguer les potentialités du temps que nous vivons, qualitativement différentes, de même que le sont les êtres humains, en comparaison avec d’autres temps, non seulement parce que les années ont passé, mais aussi parce que ces temps ont transformé le monde, le pays et les Cubains avec eux.

Lorsque nous appelons à nous souvenir des expériences des années les plus difficiles, à mettre en place des pratiques d’économie et d’efficacité de la période spéciale, nous le faisons en pensant à tout ce qui a ensuite contribué à l’intelligence collective et que nous avons abandonné par erreur dès que le pire moment a été passé.

Nous sommes convaincus que cette recherche doit prendre en compte de nouveaux contextes, des avancées technologiques, des apports de connaissances dans certaines des périodes les plus dynamiques de la civilisation humaine, et pas seulement en termes de ce que nous avons avancé en tant qu’espèce, mais également dans les domaines suivants: en prenant en compte ce que nous avons perdu sous la poussée consumériste et prédatrice du système capitaliste.

Nous n’avons pas peur des mots, comme nous n’avons pas peur du défi. Tout change, sauf les principes. En premier lieu, la décision de préserver la souveraineté et l’indépendance nationales et de défendre le socialisme, la justice sociale, la solidarité et l’internationalisme auxquels nous devons notre propre existence en tant que nation.

Quelque chose d’autre ne change pas: l’obsession de l’empire d’avoir à punir « le mauvais exemple de Cuba ».

C’est peut-être pour cette raison que certains ont remis en question le terme de conjoncture avec lequel nous avons décrit la situation énergétique. Dans les conditions incertaines du marché international des carburants et sous la persécution financière du blocus imposé à Cuba, le terme de conjoncture peut laisser croire à un optimisme excessif, mais le fait de ne pas en envisager les limites aurait été inutilement pessimiste et irresponsable.

Ce que nous ne pouvions absolument pas faire, c’était nous taire devant un scénario imposé par une escalade de l’hostilité de l’empire envers Cuba par rapport à notre solidarité avec le Venezuela.

Ce que nous devrons et pouvions faire, c’est informer d’une manière large et transparente de notre plan contre le plan de l’ennemi. Un gouvernement sérieux et responsable a ce devoir envers son peuple.

La situation a duré jusqu’à aujourd’hui sans avoir à recourir à des pannes d’électricité. Le côté de ceux qui aiment et construisent a rendu cela possible.

De l’autre côté, ceux qui sont haineux essaient de défaire ce que nous faisons, plein de rage devant la réaction populaire, poussent des cris parce que les navires n’arrivent pas, parce que les lumières s’éteignent, parce que le blocus se referme, parce que Cuba indépendante et digne prétère mourir que se rendre Ils sont satisfaits de chaque nouvelle mesure visant à renforcer le blocus. Ils rêvent de l’invasion de Cuba.

Comme le biblique Caïn, il y a ceux qui écrivent, parlent et même crient sur les réseaux sociaux, pour certaines pièces de monnaie du butin millionnaire destinées à la subversion contre Cuba. Chaque minute de notre résistance leur permet de se vendre.

Il n’y a pas de pire prix payé que de capituler contre l’ennemi qui, sans droit, ni raison, vous attaque, écrit Fidel (1). Quelle validité prend sa phrase! Autant que celle d’ Almeida, avec qui nous avons commencé et soutenu ce combat. L’attaque est temporaire ou permanente: « Personne ici n’abandonne … » Le dernier mot est dit par le peuple.

(1) Fidel Castro: « Les idées justes triompheront ou les catastrophes triompheront » 31/08/2014.

( Facebook de la présidence cubaine )

