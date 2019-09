Négationnisme officiel et parlement Européen, traités, pactes accords et chronologie.

Il est curieux de constater que les manuels scolaires de notre pays qui citent tous le pacte Germano soviétique; sont TOUS totalement muet sur celui signé à Paris le 7 décembre 1938 (et qui n’est pas de « non agression » mais d’amitié et coopération franco allemande, la nuance est de taille) intervient quatre semaines après la « nuit de cristal » en Allemagne. Cet immense pogrom antisémite prend pour prétexte l’exécution du diplomate nazi von Rath par Herschel Grynszpan, juif polonais, le 7 novembre, à l’ambassade d’Allemagne à Paris.

Pour ne pas caviarder le débat Canaiulle le Rouge vous donne le texte de l’accord signé pour la France par Bonnet et pour l’Allemagne par Ribbentrop :

Déclaration Bonnet-Ribbentrop :

1 – Le Gouvernement français et le Gouvernement allemand partagent pleinement la conviction que les relations pacifiques et de bon voisinage entre la France et l’Allemagne constituent l’un des éléments essentiels de la consolidation de la situation en Europe et du maintient de la paix générale. Les deux Gouvernements s’emploieront en conséquences de toutes leurs forces pour assurer le développement dans ce sens des relations entre leurs pays.

2 – Les deux Gouvernements constatent qu’entre leurs pays aucune question d’ordre territorial ne reste en suspens, et ils reconnaissent solennellement comme définitive la frontière entre leurs pays telle qu’elle est actuellement tracée.

3 – Les deux Gouvernement sont résolus, sous réserve de leurs relations particulières avec des puissances tierces, à demeurer en contact sur toutes les questions intéressant leur deux pays, et à se consulter mutuellement au cas où l’évolution ultérieure de ces questions risquerait de conduite à des difficultés internationales.

En fois de quoi, les représentants des deux Gouvernements ont signés la présente déclaration, qui entre immédiatement en vigueur.

Fait en double exemplaire, en langue française et allemande.

