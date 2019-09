Melenchon : oui, je sais, je sais mais il y a des choses qui ne se font pas…

Je sais à quel point melenchon a mal joué depuis des années, poursuivant de fait la politique de son mentor Mitterrand, d’affaiblissement du PCF mais nous savions à qui nous avions affaire et nous lui avons donné les clés de la maison. Je dois dire que c’est parce que j’ai toujours su et que j’ai combattu cette manière de nous livrer à lui que je lui en veux moins que certains qui s’estiment trahis.

Je sais que ce qu’il estime la politique, les mouvements apparement citoyens, en fait dirigé par un petit groupe qui ne rend des comptes à lui-même m’est étranger et je l’estime peu apte à lutter contre le capital.Je le dis y compris à ceux qui au sein du PCF défendent la même conception avec ou sans lui… je sais que les démarches dites citoyennes sans engagement sur le programme se traduisent souvent par le crépage de chignon quand il est question de l’ordre des listes de candidats… Mais il n’est pas le seul à donner en ce sens et à préparer le désaveur et les défaites après quyelques enthousiasmes déçus.

Je sais tout ça et ne me suis jamais fait d’illusion sur ce qu’on pouvait en attendre , mais je sais aussi que melenchon se montre parfois plus courageux que d’autres, sur l’Amérique latine dont il parle la langue, et même sur le reste du monde… la France insoumise, elle au moins n’a pas voté l’ignoble résolution du parlement européen. je sais me direz vous que partout il tente d’aller soutenir les groupuscules alternatifs aux communistes, de la Russie au Portugal, oui je sais, je sais…

je sais qu’il y a de la comédie dans son combat verbal, ses excès, la volonté de faire parler de lui face à la déception des Français qui ont voté pour lui parce que tout cela ne mène nulle part, divise… cela va avec « le mouvement » et l’adhésion aux personnalités… Ce n’est pas ma conception, ce que je propose dans mon livre c’est que l’on discute du fond, stratégie et bilan d’expériences.Nous en sommes loin et melenchon a tendance à l’insulte, au mot qui tue plus qu’au dialogue.

je sais tout cela, mais voyez-vous je suis navrée il y a des choses qui ne se font pas. Quand face à Castaner et à sa police, le syndicat alliance qui se déshonore d’une manière inquiétante en allant manifester devant un parti politique, la répression devenue une habitude en france au point d’être les seuls à attaquer une marche sur le climat, la justice utilisée dans une parodie politique où l’on ne sait plus qui l’on doit blamer de ceux qui montent une telle affaire ou des excès de Dupont Moretti et de ceux de l’accusé, on se dit qu’il reste à s’inquiéter devant ce que tout ça témoigne et qui pourrait bien demain se retourner contre d’autres « rebelles », des syndicalistes, des communistes s’ils retrouvent leur rôle.

Alors on se dit que même si « on sait », notre soutien doit être apporté à mélenchon et à la France insoumise parce que la manière dont on prétend les traiter ne peut tout simplement pas être tolérée.

Enfin c’est mon opinion parce que les communistes doivent penser non seulement ce qui est mais ce risque d’advenir et ce dont est capable le capital. C’est parce qu’ils devraient avoir ce rôle que j’ai toujours combattu ce qui pouvait contribuer à leur affaiblissement.Si j’oublie mon opposition POLITIQUE à melenchon, pour ne conserver que de médiocres rancunes, je perd ce qui fonde mon choix d’avoir un parti communiste fort.

Danielle Bleitrach

