Le capitalisme et ses droits de l’homme : N’OUBLIEZ PAS: Les 307 enfants et jeunes gens tués sous la dictature de Pinochet

Le travail du journaliste Felipe Henríquez Ordenes

Remarque: Cette liste n’est pas complète car il y a plus de cas. Consultez l’ ordre de traitement du dictateur Augusto Pinochet .

Il y a 307 jeunes et enfants enregistrés (Commission de vérité et réconciliation, 1991), âgés de 20 ans ou moins, décédés ou disparus à la suite d’actes commis par des agents de l’État pendant la dictature de la junte militaire dirigée par Augusto Pinochet, entre le 11 Septembre 1973 et 11 mars 1990.

Nombre d’entre eux avaient exactement le même âge que Gonzalo Santelices Cuevas lorsqu’il était lieutenant dans l’armée et qu’en octobre 1973, dans le cadre du tristement célèbre cas de la Caravane de la Mort, il sortit de la prison d’Antofagasta et amena dans la pampa. à 14 prisonniers politiques, ligotés et les yeux bandés, où il les a alignés pour être massacrés. Inculpé aujourd’hui pour sa responsabilité dans ces crimes, il doit faire une déclaration devant le juge Víctor Montiglio en mars.

Face à ces accusations et devant la demande officielle de certains députés, Santelices Cuevas a renoncé, le 4 février, à assumer ses responsabilités de général de la garnison de Santiago et a rendu publique une déclaration dans laquelle il évoque les faits qui lui sont imputés en arguant qu’ Il était alors mineur (il avait 20 ans) et a déclaré « n’avoir reçu ni exécuté aucun ordre illégal ».

Ci-dessous se trouve une liste de mineurs, comme Santelices Cuevas en 73, mais ils ont été victimes des « ordres légaux » et des exécuteurs fidèles de ces ordres. Un grand nombre des responsables de ces crimes et de leurs complices restent impunis et occupent maintenant un haut commandement dans les forces armées avec l’approbation des gouvernements chiliens. De la lecture pénible des noms de ces 307 jeunes et enfants, un seul mot apparaît comme un cri: Justice! – liste

1. Acevedo Gallardo, Pedro Gabriel, 19 ans, étudiant universitaire, 27/03/75, Copiapó *

2. Acuña Castillo, Miguel Ángel, 19 ans, collégien, le 07/08/74, Santiago *

3. Aguayo Olavarría, José Luis, 16 ans, collégien, 13/09/73, Pucón, Villarrica *

4. Aguilar Garrido, Jacob Daniel, 20 ans, travailleur, 12/01/73, Santiago

5. Aguirre Tobar, Paulina Alejandra, 20 ans, collège, le 29/03/85, Las Condes, Santiago

6. Peignoir Acuña, Miguel del Carmen, 20 ans, ouvrier agricole, 06/10/73, Mulchén

7. Peignoir Matus, Sergio Williams, 14 ans, apprenti maçon, 30/08/88, Santiago

8. Aliste González, Eduardo Gustavo, 19 ans, collège, le 24/09/74, Santiago

9. Altamirano Vargas, Jorge Ladio, 19 ans, ouvrier agricole, 15/09/73, Osorno *

10. Alvarez López, Patricio Amador, 17 ans, étudiant, 24/03/76, Santiago

11. Alvarez Olivares, Denrio Max, 17 ans, étudiant à l’université, 19/12/73, Santiago

12. Aranda Schmied, Pablo Ramón, 20 ans, étudiant à l’université, 17/09/73, Santiago *

13. Aranguiz González, Jorge Antonio, 16 ans, collégien, 19/10/73, Santiago *

14. Aravena Mejías, Juan Fernando, 16 ans, collégien, 30/03/74, Santiago

15. Araya Garrido, Héctor Eugenio, 18 ans, gaster, 13/10/73, Santiago

16. Arellano Muñoz, Jorge Sebastián, 20 ans, employé de POJH **, 09/09/83, La Cisterna

17. Arellano Pinochet, Héctor Benicio, 19 ans, pas de données, 10/10/73, Valparaíso

18. Arias Quezada, Juan Domingo, 17 ans, collégien, 27/11/73, Santiago

19. Arias Vega, Alberto Vladimir, 19 ans, mécanicien, 22/08/74, Santiago, *

20. Arismendi Pérez, Adolfo Omar, 19 ans, étudiant, 18/10/73, Puerto Montt

21. Arriagada Cortés, José Manuel, 19 ans, suppléant, 12/10/73, Valdivia

22. Avendaño Bórquez, Francisco del Carmen, 20 ans, professeur d’éducation de base, 19/10/73, Puerto Montt

23. Ayala Henríquez, Magla Evelyn, 2 ans, 08/11/83, Santiago

24. Ayanao Montoya, Moisés, 19 ans, ouvrier, 21/10/73, Coyhaique, Aysén

25. Azema Muñoz, Juan Nemias, 19 ans, travailleur, 08/12/83, Las Condes, Santiago

26. Balboa Troncoso, Omar Enrique, 18 ans, collégien, 28/09/73, Santiago

27. Barría Bassay, Guido Ricardo, 19 ans, employé des postes, 16/10/73, Osorno, *

28. Bastías Martínez, Jaime Max, 17 ans, travailleur du textile, 14/10/73, Santiago

29. Becerra Avello, Mario Manuel, 18 ans, collégien, le 18/09/73, Yumbel

30. Becerra Julio, Fernando David, 16 ans, collégien, 05/09/09, Santiago

31. Bioley Ojeda, Manuel Orlando, 20 ans, officier de l’armée, 11/73, Temuco *

32. Bravo Fuentes, Hugo Patricio, 19, 09/08/74, Santiago

33. Buchuorsts Fernández, José Gastón, 19 ans, service militaire, (20) / 09/73, Valdivia *

34. Cabezas Pérez, Segundo Enrique, 14 ans, étudiant, 10/05/73, Los Angeles, *

35. Cabrera Figueroa, Juan, 20 ans, étudiant, 13/09/73, Pucón, Villarrica *

36. Cáceres Morales, Jaime Andrés, 11 ans, élève du primaire, 08/11/83, Santiago

37. Cáceres Peredo, Daniel, 17 juillet 2007, San Bernardo, Santiago

38. Cáceres Santibáñez, Roberto Hernán, 16 ans, athlète, commerçant, 24/09/73, Santiago

39. Calderón Nilo, Francisco Javier, 19 ans, ouvrier agricole, 03/10/73, Paine, Santiago

40. Canto Gutiérrez, Manuel Fernando, 18 ans, marchand, 10/05/73, Santiago *

41. Cárcamo Navarro, Dagoberto Segundo, 20 ans, travailleur, 10/18/73, Puerto Montt

42. Cárcamo Rojas, Saúl Sebastián, 19 ans, ouvrier agricole, 16/09/73, Paine, Santiago

43. Carrasco Barrios, Ricardo Eduardo, 20 ans, ouvrier agricole, 16 (09) / 73, Paine, Santiago

44. Carrasco Díaz, Sergio Edrulfo, 18 ans, étudiant, 16/09/74, Santiago *

45. Carreño Aguilera, Iván Sergio, 16 ans, étudiant, 13/08/74, Peñalolén, Santiago *

46. ​​Castro López, Carlos Alberto, 20 ans, marchand ambulant, 15/09/73, Santiago

47. Castro Saavedra, Sergio Manuel, 15 ans, foire, 15/10/73, Santiago

48. Castro Saéz, Héctor, 18 ans, ouvrier agricole, 24/09/73, Paine, Santiago *

49. Castro Seguel, Alex Robinson, 16 ans, collégien, 05/09/84, Santiago

50. Catalán Acuña, Celindo, 20 ans, sans emploi, / 03/78, Chillán *

51. Cayunao Villalobos, José Enrique, 20 ans, travailleur, 11/12/87, Providencia, Santiago

52. Cerda Ángel, Eduardo Elías, 8 ans, élève du primaire, 12/10/73, Santiago

53. Cerda Aparicio, Humberto Patricio, 20 ans, étudiant universitaire, 10/02/75, Peñalolén, Santiago *

54. Céspedes Caro, Luis René, 20 ans, marchand, 02/08/78, Santiago

55. Chamorro Leiva, Guadalupe del Carmen, 18 ans, conseillère auprès des ménages, 13/06/86, Santiago

56. Chamorro Salinas, Carlos Octavio, 18 ans, assistant tailleur, 20/10/73, Santiago

57. Chávez Oyarzún, Cosme Ricardo, 18 ans, peintre, 08/11/73, Valdivia

58. Cheuquepan Levimilla, Juan Eleuterio, 16 ans, étudiant, 06/11/74, Lautaro *

59. Clavería Inostroza, Jorge Cristián, 19 ans, employé de bureau, 18/10/73, Santiago

60. Contreras Grandón, Rubén Alejandro, 18 ans, au chômage, 07/03/86, La Granja, Santiago

61. Contreras Oviedo, Luis Alberto, 17 ans, collégien, 30/10/84, Arica

62. Coronado Astudillo, José Abel, 20 ans, travailleur, 17/09/73, Los Angeles *

63. Corredera Reyes, Mercedes del Pilar, mineure, collégienne, 12/09/73, San Miguel, San Miguel

64. Cortázar Hernández, Manuel Roberto, 20 ans, collégien, 17/10/73, Copiapó

65. Cortés Castro, Bernardo del TTransit, 20 ans, étudiant universitaire, 04/05/74, La Serena

66. Cortés Navarra, Andrés Nicanor, 17 ans, travailleur, 19/09/75, Santiago

67. Cortéz Luna, Gabriel Marcelo, 17 ans, collégien, 18/09/73, Chillán

68. Cotal Álvarez, Luis Raúl, 15 ans, collégien, 10/05/73, Angol

69. Cubillos Gálvez, Carlos Luis, 20 ans, marchand ambulant, le 06/04/74, Santiago *

70. Cubillos Guajardo, Domingo Clemente, 19, 18/01/74, Santiago

71. Curamil Castillo, Francisco Segundo, 18 ans, ouvrier agricole, 10/73, Carahue, Puerto Saavedra

72. Díaz Jeria, Luis Alfredo, 18, 09/20/73, Curacaví *

73. Díaz Soto, Eduardo Antonio, 19 ans, marchand, 14/12/83, Ñuñoa, Santiago

74. Duarte Reyes, Ramón Leopoldo, 18 ans, étudiant, 30/10/88, San Antonio

75. Durán Torres, Oscar Omar, 17 ans, artisan, 10/09/83, Santiago

76. Escanilla Escobar, Claudio Jesús, 16 ans, étudiant à l’éducation de base, 23/10/73, Parral *

77. Escobar Lagos, Lorena del Pilar, 3 ans, 08/10/78, Santiago

78. Escobar Vásquez, Alejandro, 18 ans, étudiant, / 09/73, Pucón, Villarrica *

79. Espejo Gómez, Rodolfo Alejandro, 18 ans, collégien, 15/08/74, Maipú, Santiago 80. Espínola Muñoz, Juan Carlos, 18 ans, collégien, 17/11/85, Pudahuel, Santiago *

81. Espinoza Farías, Jorge Hernán, 19, 07/10/73, Santiago *

82. Fariña Oyarce, Carlos Patricio, 13 ans, élève d’une école primaire, 13/10/73, Santiago *

83. Felmer Klenner, José Luis, 20 ans, étudiant universitaire, 19/10/73, Puerto Montt

84. Fernández Acum, Mario, 20 ans, horloger, 28/09/73, Osorno *

85. Fernández Pavéz, Sergio Fernando, 18 ans, chargeur, 10/05/73, Santiago *

86. Fernández Rivera, Jorge Antonio, 18 ans, collégien, 05/09/85, San Miguel, Santiago

87. Fierro Pérez, Juan Bautista, 17 ans, au chômage, / 10/73, Valdivia

88. Fierro Pérez, Pedro Robinson, 16 ans, au chômage, / 10/73, Valdivia

89. Flores Araya, José Orlando, 19 ans, collégien, 23/08/74, Peñalolén, Santiago *

90. Flores Caroca, Floridor de Jesús, 20 ans, travailleur, 10/13/73, Santiago

91. Flores Echeverría, Arnaldo, 19, 10/06/84 /, Santiago

92. Flores Mardones, Nicolás, 18 ans, assistant en mobilier, 18/03/74, Santiago

93. Freire Caamaño, Eliecer Sigisfredo, 20 ans, ébéniste, 10/09/73, Chihuio, Valdivia

94. Freire Medina, José, 20 ans, étudiant à l’université, GAP, 09/11/73, La Moneda, Santiago *

95. Fres Gallardo, Gonzalo Elías, 18 ans, travailleur du textile, 24/03/84, La Ligua

96. Fuentes Concha, Nadia del Carmen, 13 ans, élève à l’éducation de base, 02/07/86, La Florida, Santiago

97. Fuentes Fernández, Oscar Vicente, 19 ans, étudiant à l’université, 04/09/85, Santiago

98. Fuentes González, Luis Hernán, 20 ans, 12/05/74, San Bernardo, Santiago *

99. Fuentes Lagos, Jorge Antonio, 19 ans, travailleur, 08/11/83, La Cisterna, Santiago

100. Fuentes Toledo, Jorge Franco, 17 ans, marchand ambulant, 13/08/83, San Miguel, Santiago

101. Fuenzalida Morales, Francisco Antonio, 12 ans, élève à l’éducation de base, 27/03/84, Santiago

102. Gallardo Arancibia, Rafael Antonio, 6 ans, étudiant en éducation de base, 06/09/85, San Bernardo, Santiago

103. Garay Hermosilla, Héctor Marcial, 19 ans, étudiant universitaire, 07/08/74, Santiago *

104. García Ramírez, Vicente Israel, 20 ans, étudiant, 30/04/77, Rancagua *

105. Garrido Ocarez, Carlos Humberto, 19 ans, foire, le 10/02/73, Santiago

106. Gatica Coronado, Víctor Joel, 18 ans, marchand ambulant, 11/08/73, Valdivia

107. Gho Alarcón, Mario Armando, 19 ans, service militaire obligatoire, 10/16/73, Santiago

108. Godoy Acuña, José Domingo, 20 ans, ouvrier agricole, 20/09/73, Quilaco, Santa Bárbara

109. Godoy Mansilla, Darío Armando, 18 ans, collégien, 19/10/73, Quebrada El Way, Antofagasta

110. Gómez Aguirre, Ana Teresa, 19 ans, travailleuse PEM, 08/11/83, Santiago

111. Gómez Concha, José Domingo, 17 ans, étudiant, 17/09/73, Cobquecura

112. Gómez Espinoza, Nelson Fernando, 19 ans, travailleur, 09/10/83, San Miguel, Santiago

113. González Allende, Manuel José, 16 ans, étudiant, 21/09/73, Santiago

114. González Bravo, Miguel Ángel, 18 ans, est diplômé du secondaire, le 12/05/84, à Santiago.

115. González González, Carlos Ramiro, 18 ans, étudiant à l’université, 15/09/73, San Felipe *

116. González Norambuena, Mauricio Leopoldo, 20 ans, CORA, technicien agricole, 10/02/73, Linares

117. González Osorio, Carlos Manuel, 19 ans, travailleur, 06/12/74, Santiago *

118. González Pérez, Rodolfo Valentín, 19 ans, service militaire obligatoire, 24/07/74, Santiago *

119. Guajardo Pizarro, Juan Segundo, 18 ans, travailleur, 21/09/74, Vicuña

120. Guerrero Gutiérrez, Carlos Eduardo, 20 ans, étudiant à l’université, 31/12/74, Peñalolén, Santiago *

121. Gutiérrez Garrido, Felipe Antonio, 2 ans, 07/10/87, Peñalolén, Santiago

122. Gutiérrez Gómez, Marcelo del Carmen, 17, 05/10/73, Osorno *

123. Gutiérrez Gutiérrez, María Cristina, 16 ans, étudiante, 03/07/86, Renca, Santiago

124. Gutiérrez Seguel, Sergio Enrique, 18 ans, travailleur indépendant, 18/01/74, Santiago *

125. Henríquez Aguilar, Sandra Janet, 14 ans, élève de primaire, 08/12/83, Pudahuel, Santiago

126. Hernández Albornoz, Miguel Ángel, 17, 05/09/86, San Miguel, Santiago

127. Hernández Garcés, Héctor Enrique, 17 ans, collégien, le 06/10/73, San Bernardo, Santiago

128. Herrera Cofré, Jorge Antonio, 18 ans, collégien, le 13/12/75, Santiago *

129. Herrera Villegas, José Manuel, 17 ans, mécanicien, 10/07/73, Lonquén, Isla de Maipo *

130. Hinojosa Céspedes, Vicente Armando, 19 ans, marchand ambulant, 04/02/74, Santiago

131. Huaiqui Barría, Roberto, 17 ans, baccalauréat, 20/09/73, Riñihue, Valdivia *

132. Hinostroza Ñanco, José Víctor, 19 ans, électricien, 10/25/73, Valdivia

133. Jara Herrera, Juan Carlos, 17 ans, étudiant, 18/09/73, Yumbel, Laja

134. Joui Petersen, María Isabel, 19 ans, étudiante à l’université, 20/12/74, Peñalolén, Santiago *

135. Lagos Salinas, Carlos Eduardo, 20 ans, étudiant à l’université, 16/09/73, Chillán

136. Lara Espinoza, Gabriel Valentín, 18 ans, collégien, le 22/09/73, Mulchén *

137. Lara Valdés, Cristián Alfonso, 20 ans, assistante de bus, 30/10/84, San Miguel, Santiago

138. Larenas Molina, Carmen Gloria, 19 ans, 07/12/83, Valparaíso

139. Lazo Maldonado, Luis Rodolfo, 20 ans, ouvrier agricole, 16/10/73, Paine *

140. Leal Díaz, Miguel Ángel, 18 ans, folkloriste, le 05/09/86, Maipú, Santiago

141. Leonidas Contreras, Elizabeth, 14 ans, étudiante, enceinte, 14/10/73, Santiago

142. López Elgueda, Ricardo Octavio, 15 ans, vendeur, 20/09/73, Santiago *

143. López Zúñiga, Francisco Humberto, 19 ans, marchand ambulant, 07/03/86, Santiago

144. Loyola Cid, Edgardo Orlando, 19 ans, assistant de soudage, 12/03/74, Santiago *

145. Maigret Becerra, Mauricio Armando, 18 ans, étudiant le 29/03/84, Pudahuel, Santiago

146. Manríquez Norambuena, Patricio Enrique, 17 ans, collégien, 21/09/73, Santiago

147. Mansilla Coñuecar, Carlos Humberto, 20 ans, boxeur, 10/18/73, Puerto Montt

148. Marambio Araya, Oscar, 20 ans, fonctionnaire, GAP, 13/09/73, La Moneda, Peldehue, Santiago

149. Marchant Vivar, Marcela Angélica, 8 ans, élève de primaire, 08/11/83, La Granja, Santiago

150. Marín Rossel, Jorge Rogelio, 19 ans, employé du port, 28/09/73, Iquique *

151. Mariqueo Martínez, Pedro Andrés, 16 ans, collège, 05/01/84, Santiago

152. Martínez Aliste, René Máximo, 20 ans, réserviste de l’armée, 12/08/73, San Bernardo, Santiago

153. Martínez Hormazábal, Luis Alberto, 19 ans, employé de bureau, 10/11/73, Santiago

154. Martínez Vera, Gustavo Hernán, 18 ans, étudiant, 24/09/73, Paine, Santiago

155. Matamala Venegas, Luis Gilberto, 16 ans, étudiant du secondaire, le 19/09/73, San Joaquín, Santiago

156. Matulic Infante, Juan Estanislao, 19, 10/16/73, Calama

157. Medina Hernández, Rodrigo Alejandro, 18 ans, étudiant à l’université, 05/07/76, Santiago

158. Mella Flores, Alejandro Robinson, 19 ans, collégien, 26/12/73, Linares *

159. Mena Alvarado, Nalbia Rosa, 20 ans, enceinte, 29/04/76, Santiago *

160. Merino Molina, Pedro Juan, 20 ans, tailleur, 14/09/74, colonel, Concepción

161. Montoya Torres, Darío Hugo Belisario, 19 ans, service militaire obligatoire, 20/09/73, Cobquecura

162. Mora Gutiérrez, Fernando Adrián, 17 ans, ébéniste, 10/09/73, Chihuio, Valdivia

163. Morales Chávez, Enrique Segundo, 15 ans, étudiant, 29/11/83, Santiago

164. Morales Díaz, Domingo de la Cruz, 20 ans, électricien, 14/10/73, Santiago

165. Morales Morales, Armando Edelmiro, 19 ans, collégien, 04/10/73, Parral *

166. Morales Muñoz, Henry Aníbal, 15 ans, collégien, 30/10/84, Santiago

167. Morales Sanhueza, presbytère d’Estanislao, 20 ans, agent PEM, 08/83, Ñuñoa, Santiago

168. Moreno Campusano, Héctor Leonardo, 19 ans, collégien, 21/09/73, Los Angeles

169. Moreno Díaz, Manuel Ernesto, 18 ans, collégien, 19/09/73, Tocopilla

170. Moscoso Moena, Fernando Humberto, 20 ans, étudiant à l’université, 20/12/73, Talcahuano

171. Moya Rojas, Ángel Gabriel, 15 ans, 09/14/73, Santiago

172. Muñoz Guajardo, Bernardo Enrique, 19, 16/10/73, San Bernardo, Santiago

173. Muñoz Mella, Jorge Rodrigo, 18 ans, collégien, 18/09/73, Santiago *

174. Muñoz Riveros, Alexis Eduardo, 16 ans, étudiant en enseignement industriel, 28/04/88, San Miguel, Santiago

175. Muñoz Rojas, Hernán Antonio, 19 ans, ouvrier agricole, 14/10/73, Padre Hurtado, Santiago.

176. Narváez Salamanca, Jorge Patricio, 15 ans, collégien, 28/09/73, Mulchén *

177. Nash Saez, Michel Selim, 19 ans, service militaire obligatoire, 29/09/73, Pisagua

178. Navarro Martínez, Manuel Jesús, 20 ans, ouvrier dans un atelier de cyclisme, 07/10/73, Lonquén, île de Maipo *

179. Nieto Duarte, Carlos Alberto, 20 ans, ouvrier agricole, 16/10/73, Paine, Santiago *

180. Núñez Espinoza, Ramón Osvaldo, 20 ans, étudiant, 25/07/74, Santiago *

181. Ñancumán Maldonado, José Armando, 20 ans, travailleur, 18/10/73, Puerto Montt

182. Ñiripil Paillao, Julio Augusto, 16 ans, agriculteur, 10/08/73, Galvarino

183. Ojeda Jara, Jorge Luis, 20 ans, étudiant à l’université, GAP, 10/05/73, San Antonio *

184. Olivares Coronel, Iván Nelson, 18 ans, étudiant, 21/10/75, Santiago

185. Opazo Guarda, Mario Armando, 20 ans, ouvrier agricole, 14/09/73, San Pablo, Osorno *

186. Ordres Simón, Juan Miguel, 20 ans, ouvrier agricole, 19/09/73, Ñuñoa, Santiago

187. Ordoñez Lamas, Iván Gerardo, 17 ans, au chômage, le 10/07/73, Lonquén, Isla de Maipo *

188. Ormeño Gajardo, Vasco Alejandro, 18 ans, Talabartero, 26/02/74, Penco, Concepción

189. Ortiz Moraga, Jorge Eduardo, 20 ans, étudiant à l’université, 12/12/75, Santiago *

190. Ortiz Orellana, Ramón Remigio, 17 ans, collégien, 18/01/74, Santiago *

191. Ortiz, Ortiz, Carlos Manuel, 18 ans, travailleur, / 10/73, Santiago

192. Pacheco Durán, Jorge Pedro, 20 ans, artisan, 19/12/73, Santiago

193. Paineman Puel, Luz Marina, 15 jours, 27/03/84, Santiago

194. Palacios Guarda, Iván Gustavo, 18 ans, étudiant, 18/04/89, Quinta Normal, Santiago *

195. Palma Coronado, Edison Freddy, 15 ans, élève d’une école primaire, 30/08/88, Peñalolén, Santiago

196. Palma Rodríguez, Juan Patricio, 17 ans, élève d’une école primaire, 11/09/73, Santiago

197. Pantoja Rivera, Sergio Amador, 19 ans, service militaire obligatoire, 03/10/74, Putre *

198. Pardo Aburto, Jorge Enrique, 15 ans, 04/09/85, Santiago

199. Parra Quintanilla, Patricio Humberto, 14 ans, 28/09/73, Santiago

200. Pavez Pino, René Enrique, 19 ans, employé de POJH, 04/10/83, La Florida, Santiago

201. Pérez Godoy, Pedro Hugo, 15 ans, étudiant en éducation de base, 17/10/73, Ñuñoa, Santiago *

202. Peters Casas, Guillermo Ernesto, 19 ans, chauffeur, 17/09/73, Osorno *

203. Peña Catalán, Hernán Manuel Gerónimo, 20 ans, pionnier, 15/10/73, Santiago *

204. Peña Fuenzalida, Juan Francisco, 20 ans, service militaire obligatoire, 03/10/74, Putre *

205. Plaza Díaz, Sara Beatriz, 17 ans, tâches ménagères, 03/01/85, Santiago

206. Poblete Tropa, Juan Mauricio, 20 ans, marchand, 27/09/73, Chillán

207. Ponce Contreras, Miguel Ángel, 18 ans, 20/10/73, Padre Hurtado, Santiago

208. Quezada Yáñez, Marcos, 18 ans, collégien, 24/06/89, Curacautín

209. Quinteros Miranda, Eduardo Santos, 19 ans, collégien, 10/08/73, Santiago

210. Ramírez Améstica, Rogelio Gustavo, 18 ans, étudiant, 10/01/73, Santiago

211. Ramírez Calderón, Gustavo Guillermo, 20 ans, mécanicien automobile, 06/09/75, Peñalolén, Santiago *

212. Ramírez Ortiz, Víctor Fernando, 19 ans, marchand ambulant, 10/11/73, Santiago

213. Ramírez Peña, Sergio Hernán, 17 ans, étudiant, 12/06/73, Santiago

214. Reinante Raipan, Modesto Juan, 18 ans, travailleur du bois, 10/10/73, Liquiñe, Valdivia *

215. Retamal Parra, Luis Alejandro, 14 ans, étudiant à l’éducation de base, 12/09/73, Santiago

216. Retamal Pérez, Oscar Abdón, 19 ans, collégien, 23/09/73, Parral *

217. Reyes Arzola, Marco Aurelio, 20 ans, 21/09/86, Macul, Santiago

218. Reyes Avila, Carlos Ramón, 19 / 09/73, Santiago

219. Ríos Bustos, Marcos Orlando, 15 ans, étudiant, 10/01/73, Santiago

220. Ríos Céspedes, Ernesto Igor, 18 ans, étudiant en technique, le 07/03/86, San Miguel, Santiago

221. Ríos Traslaviña, Miguel Ángel, 16 ans, étudiant à l’éducation de base, 10/01/73, Santiago

222. Riquelme Castillo, Luis Fernando, 14 ans, élève d’une école primaire, 08/04/85, Ñuñoa, Santiago

223. Riquelme Lemus, Marcelo Augusto, 17 ans, étudiant, 14/08/84, Peñalolén, Santiago

224. Robles Ortega, Pablo Marcelo, 16 ans, collégien, 26/11/89, Santiago

225. Rodríguez, Aqueveque, Juan Enrique, 20 ans, cordonnier, 10/03/73, Santiago

226. Rodríguez Aqueveque, Florentino Rafael, 17, 03/10/73, Santiago

227. Rodríguez Celis, Víctor René, 16 ans, étudiant de base, 05/11/83, Ñuñoa, Santiago

228. Rodríguez Herrera, Nibaldo Manuel, 14 ans, étudiant en technique, le 04/09/84, La Cisterna, Santiago

229. Rodríguez Hinojosa, Erick Enrique, 20 ans, travailleur, 04/09/89, Santiago

230. Rodriguez Leal, Pablo, 18 ans, collégien, 15/11/81, Santiago *

231. Rodríguez Mena, Hugo Abraham, 8 ans, élève d’une école primaire, 30/10/84, Santiago

232. Rojas Arancibia, Santiago Rubén, 16 ans, étudiant, 18/10/73, Santiago

233. Rojas Denegri, Rodrigo Andrés, 19 ans, photographe, 06/07/86, Santiago

234. Rojas Fuentes, Manuel Tomás, 20 ans, réserviste de l’armée, 07/12/73, San Bernardo, Santiago

235. Rojas Rojas, Jaime Ignacio, 9 ans, élève du primaire, 08/11/83, Valparaíso

236. Romo Escobar, Manuel Luis, 20 ans, vendeur ambulant, 02/01/74, Santiago

237. Ropert Contreras, Enrique Andrés María, 20 ans, étudiant à l’université, 14/09/73, Santiago

238. Rosas Asenjo, Reinaldo Patricio, 17 ans, collégien, 13/09/73, Osorno

239. Rubio Garrido, Luis Armando, 20 ans, employé, 30/10/84, Santiago

240. Saavedra González, Enrique Antonio, 18 ans, étudiante à l’université, 09/09/73, San Felipe *

241. Saavedra González, José Gregorio, 18 ans, collégien, 19/10/73, Calama

242. Saavedra Muñoz, Víctor Segundo, 19 ans, ébéniste, 10/04/73, Valdivia

243. Salas Parra, Oscar, 20 ans, 09/12/73, Lota, Concepción

244. Salinas Martín, Isidro Hernán, 18 ans, étudiant, 07/01/86, La Cisterna, Santiago

245. Salinas Vera, Mario, 16 ans, collégien, 20/10/73, Santiago *

246. San Martín Barrera, Raúl Buridan, 19 ans, travailleur, 06/10/73, Santiago *

247. San Martín Lizama, Jorge, 20 ans, 07/18/76, Curacautín

248. Sánchez Pérez, Simón Eladio, 17 ans, collégien, 20/09/73, Santiago *

249. Sandoval Caro, Erika del Carmen, 15 ans, collégienne, 28/03/84, Santiago

250. Sandoval Gómez, Segundo Abelardo, 19 ans, collégien, le 10/02/73, San Javier, Linares

251. Sanhueza Ortiz, María Isabel, 19 ans, tâches ménagères, 07/12/83, Pudahuel, Santiago

252. Santander Albornoz, Ignacio del TTransit, 17 ans, ouvrier agricole, 04/10/73, Paine, Santiago

253. Santander Zúñiga, Omar Hernán, 18 ans, foire, le 20/10/86, gare centrale de Santiago

254. Santibáñez Durán, Miguel Ángel, 19 ans, 05/10/73, Santiago

255. Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto, 20 ans, 13/09/73, Pucón, Villarrica *

256. Segovia Gil, Leopoldo Albino, 20 ans, au chômage, le 18/06/83, Santiago

257. Sepúlveda Bravo, Ricardo del Carmen, 16 ans, étudiant, 16/10/73, Ñuñoa, Santiago

258. Silva Jara, Luis Alberto, 14, foire, 06/10/88, Santiago

259. Silva López, Víctor Galvarino, 20 ans, employé, 16/10/73, Santiago

260. Silva Silva, Luis Armando, 20 ans, technicien en électronique, 24/09/74, Maipú, Santiago *

261. Solar Welchs, Luis Pedro, 18, 23/10/73, Arica

262. Solís Núñez, Bernardo Isaac, 20 ans, 09/14/73, Niblinto

263. Soto Cabrera, Rubén Simón, 18 ans, travailleur, 18/01/83, Valparaíso *

264. Soto Campos, Hugo Enrique, 18 ans, collégien, 26/09/73, Parral *

265. Soto Herrera, José Antonio, 15 ans, collégien, 04/09/85, La Cisterna, Santiago

266. Soto Valdés, Alberto Toribio, 20 ans, 09/10/73, Pudahuel, Santiago

267. Suazo Suazo, Luis Segundo, 20 ans, peintre automobile, 14/10/73, Santiago

268. Tapia Leyton, Oscar Eugenio, 20 ans, foire, 06/10/84, Santiago

269. Thomes Palavecinos, Segundo Enrique, 15 ans, étudiant en éducation de base, travailleur, 19/09/73, Santiago

270. Torres Aguayo, Paola Andrea, 4 mois, 27/03/84, Concepción

271. Torres Aguayo, Soledad Ester, 4 ans, 03/27/84, Concepción

272. Torres Flores, Henry Francisco, 16 ans, pionnier, / 07/74, Pisagua *

273. Torres Tello, Macarena Denisse, 6 ans, étudiante en éducation de base, 23/05/89, La Granja, Santiago

274. Torres Villalba, Freddy Jimmy, 19 ans, étudiant à l’université, 20/09/73, Concepción

275. Tracanao Valenzuela, Eliseo Maximiliano, 18 ans, ébéniste, 10/10/73, Liquiñe, Valdivia *

276. Ulloa Pino, Víctor Adolfo, 16 ans, collégien, 18/09/73, Los Angeles *

277. Valdebenito Espinoza, Carlos Rosendo Richard, 19 ans, étudiant, 10/07/87, San Miguel, Santiago

278. Valdivia Valenzuela, José Eduardo, 17 ans, collégien, le 07/03/86, Santiago

279. Valdivia Vásquez, Miguel Ángel, 16 ans, travailleur, 21/10/73, Paine, Santiago

280. Valdivia Vásquez, Segundo Fernando, 20 ans, travailleur, 21/10/73, Paíne, Santiago

281. Valdivia Vásquez, Víctor Eduardo, 18 ans, travailleur, 22/10/73, San Bernardo, Santiago *

282. Valencia Calderón, Manuel Eduardo, 20 ans, technicien en électricité, 16/06/87, Conchalí, Santiago

283. Valenzuela Ferrada, Luis Mario, 20 ans, travailleur forestier, 04/10/73, Valdivia

284. Valenzuela Velásquez, Claudia Andrea, 6 ans, élève du primaire, 14/09/73, Talca

285. Valle Pérez, José Miguel, 15 ans, étudiant, 17/10/73, Santiago 286. Vásquez Riveros, Juan Fernando, 15 ans, collégien, 09/09/73, Santiago

287. Vega González, Arturo, 20 ans, transporteur, 16/10/73, lac Ranco, Valdivia

288. Venegas Lázzaro, Claudio Santiago, 18 ans, collégien, le 09/10/74, Santiago *

289. Vera Ortega, Fernando Isidro, 18 ans, vendeur, 23/09/73, Santiago

290. Vergara Toledo, Eduardo Antonio, 19 ans, étudiant à l’université, 29/03/85, Santiago

291. Vergara Toledo, Rafael Mauricio, 18 ans, collégien, 29/03/85, Santiago

292. Vicencio Arriagada, Blas Javier, 20 ans, / 12/73, Santiago

293. Vidal Aedo, José Eduardo, 20 ans, ouvrier agricole, 05/10/73, Mulchén

294. Vidal Tejeda, Víctor Iván, 16 ans, étudiant, 10/13/73, Santiago

295. Viera Ovalle, Francisco Eugenio, 19 ans, étudiant à l’université, 11/10/73, San Bernardo, Santiago 296. Villar Quijón, Elías Ricardo, 20 ans, étudiant à l’université, 02/20/75, Peñalolén, Santiago *

297. Villarroel Ganga, Víctor Manuel, 18 ans, travailleur, 25/06/74, Santiago *

298. Vivanco Vásquez, Víctor Julio, 19 ans, collégien, 10/08/73, Parral *

299. Wood Gwiazdon, Ronald William, 19 ans, étudiant à l’université, 20/05/86, Santiago

300. Yaufulen Mañil, Oscar Romualdo, 18 ans, ouvrier agricole, 06/11/74, Lautaro *

301. Yáñez Figueroa, Patricio Alejandro, 14 ans, collégien, 14/06/83, San Miguel, Santiago

302. Zamora Meléndez, Juan Cristián, 18 ans, travailleur, 27/03/84, Viña del Mar

303. Zamora Portilla, Pedro Germán, 15 ans, étudiant, 10/13/83, La Florida, Santiago

304. Zamorano González, Víctor Manuel, 18 ans, ouvrier agricole, 10/03/73, Paíne

305. Zabala Barra, Rubén Federico, 15 ans, nettoyeur de voitures, 12/10/83, (Concepción)

306. Zúñiga Adasme, Luis Hipólito, 19 ans, foire, 15/11/81, Santiago *

307. Zúñiga Urzúa, Gabriel Ángel, 19 ans, employé de POJH, 09/05/84, Santiago

Source: Commission vérité et réconciliation (1991). Rapport de la Commission Vérité et Réconciliation (Rapport Rettig). Volume I et Volume II, février 1991. Chili: Santiago, 889 p. Collection de noms réalisée en février 2007 par E.Aguirre et S. Chamorro, anciens membres du Comité pour le retour des exilés du Chili.