UN HUMANISTE UNIVERSEL

Il est vrai que Spike Lee est un cinéaste qui a suscité de multiples controverses. Il a été accusé de racisme, d’antisémitisme, d’homophobie, et j’en passe. Pourtant, il me semble que ses films dénoncent justement ce type de préjugés en les mettant en lumière. Ainsi de nombreuses personnes voient dans le réalisateur un humaniste (vous citez un journaliste, Jack Newfield, qui le qualifie « d’humaniste universel ») qui met en avant tout type de discrimination, et évoque toujours l’ambivalence (le positif et le négatif) de ses personnages pour ne pas stigmatiser mais éduquer et éveiller les consciences. Comment expliquer alors toutes les attaques que Spike Lee a essuyées lors de la sortie de presque chacun de ses films ? Pourquoi était-il une cible plus qu’un autre ? Et, à la lumière de votre expertise, quel point de vue adoptez-vous sur le cinéaste ?

Pourquoi est-il la cible de tant d’attaques ? Simplement parce qu’il témoigne de vérités qui dérangent. Or les dominants, autrement dit les garants du système en place (hollywoodien, médiatique, social, politique, etc.) ne supportent pas de voir leur contradictions mises à nu, ils en deviennent très agressifs. Regardez comment les féministes ont été traitées durant des décennies par la pensée dominante. La semaine dernière encore, il a fallu que Lilian Thuram évoque le problème des cris de singes dans les stades de foot et parle d’un complexe de supériorité des Blancs – ce qui est un fait historique – pour que tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis… C’est affligeant. Les dominants ne veulent pas remettre en cause leur système parce qu’ils en sont les bénéficiaires, et ils n’envisagent pas de perdre leurs privilèges, et c’est vrai dans beaucoup de domaines. Comment expliquer sinon une telle réaction ? Ne pourrait-on pas tout simplement ouvrir le débat sereinement ? Donc oui, j’admire les gens comme Spike Lee qui ouvrent leur bouche et qui souvent le payent cher en retour en étant ostracisé, en subissant un « bashing ». Cela a été vrai de tous ceux et celles qui ont essayé de faire bouger les lignes. Et je le trouve d’autant plus respectable que Lee adopte toujours une analyse structurelle des choses, il ne s’arrête pas à une dialectique simpliste Noirs/Blancs, et il peut être aussi très sévère envers ceux de sa communauté, comme il l’a prouvé dans ses films et dans la vie. En dernière instance, Lee a aussi exploré une esthétique de la rue dans ses films, mêlant rap, ghetto urbain et culture hip-hop, en s’inspirant aussi des clips-vidéo et de la culture télé, or ce background pop, s’il a parlé aux enfants des banlieues populaires, a laissé les élites plutôt froides et indifférentes. D’où ce désamour chez les critiques qui, passé l’effet de nouveauté de Do the Right Thing, s’est confirmé à partir de Malcolm X.