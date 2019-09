A la découverte de Pierre Bourdieu

je raconte dans mon livre cette dernière rencontre peu avant sa mort à la Bastille où il me sollicita enfin il crut solliciter le parti tant il était inquiet sur ce qu’il voyait monter dans l’université, la recherche comme dans la société. Pourtant il nous avait longtemps boudé au point de lancer l’opération coluche pour dire la dérision et la pitrerie de la politique lui qui avait toujours été un électeur communiste. Il n’avait pas raison et je le lui ai dit, il accroissait l’impuissance qu’il dénonçait, ce fut un déjeuner plein de gravité et encore j’ignorais sa maladie et il n’en fit pas état.

danielle Bleitrach

Publicités