Jacques Chirac: trois ou quatre souvenirs de temps partagés…

De jacques Chirac je veux conserver trois souvenirs de temps partagés:

quand jeune homme comme il l’a raconté lui même il faisait signer l’appel de Stockholm une pétition contre l’armement nucléaire lancée par le Mouvement mondial des partisans de la paix — d’inspiration communiste — et par Frédéric Joliot-Curie le 19 mars 1950.

Quand par la voix de Villepin il s’est opposé à la guerre en Irak, avec un magnifique discours à l’oNU

Son hostilité manifeste à l’extrême droite et sa reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français devant le Vel d’hiv et le pétainisme.

Le tout enrobé dans le souvenir de cette ‘humanité »que je peux si bien comprendre et que l’âge me fait plus partager, celle de son intérêt pour les autres qui n’a pas besoin de les estimer, une espèce d’absence totale de snobisme, mais aussi cette forme de connivence devant nos faiblesses communes qui rend parfois les choses supportables.

C’est tout mais ce n’est pas rien…

danielle Bleitrach

