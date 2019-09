La science ne procède pas en ligne droite, mais plutôt en crabe ou en crapaud, par des «sauts» d’un paradigme à un autre. D’où la difficulté d’identifier tout de go une «révolution épistémologique» qui, en gros, change la question au lieu d’ajouter des réponses à la précédente. Mais quand peut-on dire qu’un homme ou une femme de savoir sont «grands» ? La réponse est plus aisée : lorsque l’un ou l’autre bouleverse de fond en comble la compréhension de l’objet ou du champ étudiés et, en même temps, transforme profondément la discipline qui est la leur. Comme «compagnon de route» de l’école des Annales, Georges Duby a participé à la révolution scientifique qui a fait passer de l’histoire événementielle à la «nouvelle histoire». C’est pourquoi, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, prononcée le 4 décembre 1970 – qui ouvre le volume de la Pléiade où sont désormais consacrées ses Œuvres -, il rend hommage dès le début à ceux qui, outre Fernand Braudel, en furent ses moteurs : Lucien Febvre, protagoniste de tant de «combats pour une histoire rénovée», suivis «avec enthousiasme et passion», et Marc Bloch, qui lui fit découvrir que «c’était l’homme vivant qu’il fallait chercher sous la poussière des archives et dans le silence des musées». Mais ce n’est pas seulement cette ascendance qui a fait de Georges Duby un «grand historien» : c’est qu’il a lui-même réformé sa discipline en modifiant la conception qu’on avait du Moyen Age, en faisant émerger une société féodale dans toutes ses dimensions, économiques, sociales, esthétiques, idéologiques, sexuelles, mentales.

Magie du verbe

Si on a eu la chance d’assister à un cours, un séminaire ou une conférence de Georges Duby, on se souvient certainement qu’il aimait avoir dans les mains des fiches, format enveloppe, que sans doute il consultait d’un clin d’œil, mais avec lesquelles il semblait jouer, les mettant sans cesse l’une derrière l’autre, comme le prestidigitateur qui manipule les cartes et fait soudain apparaître intacte celle qu’il a feint de déchirer en mille morceaux. Cela créait une sorte d’attente émerveillée dans l’auditoire, ébahi en plus par la prestance, l’élégance, la sympathie de l’historien, et la magie de son verbe : une voix claire et sonore, des phrases brèves, nettes, d’heureuses formules, la récurrence des images, «le jeu inattendu des vocables, les cadences, les ruptures de rythme», un style à la fois parlé et classique, qui à travers d’étonnants méandres, semblait conduire la pensée exactement là où elle voulait aller. Son écrit a la même facture – Duby, rappelle Pierre Nora, «était de ceux qui écrivent comme ils parlent et parlent comme ils écrivent» – et cela explique sans doute le succès populaire de nombre de ses ouvrages – le Dimanche de Bouvines, Guerriers et Paysans, l’An mil, le Chevalier, la Femme et le Prêtre : le mariage dans la France féodale, ou (avec Andrée Duby) le Procès de Jeanne d’Arc – comme de leur adaptation à la télévision ou au cinéma (l’An mil, ou les neuf épisodes du Temps des cathédrales).

Le Dimanche de Bouvines, immense succès, est l’illustration de la saisissante nouveauté que Duby apporte à l’«écriture» historique. On s’attend à la description d’une furieuse bataille près d’un pont, en Flandre, entre «des milliers de guerriers» conduits par des rois, «celui d’Allemagne et celui de France, chargés par Dieu de maintenir l’ordre du monde, sacrés par les évêques, à demi-prêtres eux-mêmes». Mais voilà comment l’historien entame son récit : «L’année 1214, le 27 juillet tombait un dimanche. Le dimanche est le jour du Seigneur. On le lui doit tout entier. J’ai connu des paysans qui tremblaient encore un peu lorsque le mauvais temps les forçait à moissonner un dimanche : ils sentaient en eux la colère du ciel. Les paroissiens du XIIIe siècle la sentaient beaucoup plus menaçante. Et le prêtre de leur église ne prohibait pas seulement, ce jour-là, le travail manuel. Il essayait de les convaincre de purifier tout à fait le temps dominical, de le garder des trois souillures, celles de l’argent, du sexe et du sang répandu.» Les guerriers peuvent bien, ensuite, venir s’égorger et Dieu donner la victoire «à ceux qu’il aimait» – le ton est donné, l’«emprise» du récit sur le lecteur déjà efficiente, et la curiosité attisée : au lieu de dire «comment les choses se sont passées», Duby indique que, dans cet «événement mémorable», l’important, c’est justement le… mémorable, les «concrétions du souvenir», car les événements «sont comme l’écume de l’histoire, des bulles, grosses ou menues qui crèvent en surface, et dont l’éclatement suscite des remous qui plus ou moins loin se propagent», et n’ont d’existence que par les traces, «claires ou brouillées, fermes ou fugaces» qu’ils ont laissées, qui se sont transmises, plus ou moins déformées, jusque dans la «mémoire des hommes de notre temps», se sont intégrées «à la représentation d’un passé collectif». Ces traces exigent, pour être retrouvées, non seulement de consulter les documents «usés, racornis, troués, élimés» pour «y dépister le mensonge, en faire sortir la vérité», à la manière d’une juge d’instruction ou d’un historien positiviste – avec le risque de «traiter l’événement de 1214 comme un événement d’aujourd’hui» – mais aussi d’explorer en anthropologue la «mémoire» de l’événement, en tentant de reconstruire le plus complètement possible le «système de culture» dans lequel il était enveloppé, le milieu géographique, institutionnel, économique et social, les manières d’agir, de penser, d’imaginer, les structures axiologiques, les «représentations», les idéologies (images, mythes, idées, concepts, visions du monde) par lesquelles les individus et les communautés d’alors se «voyaient» eux-mêmes. En quelques pages, on comprend que, désormais, «faire de l’histoire» aura un sens tout nouveau.

Rayonnement

Georges Duby est le premier grand historien contemporain à entrer en Pléiade. Né à Paris le 7 octobre 1919, il vit à Mâcon à partir de 1930 et fait ses études d’histoire et de géographie à la faculté de lettres de Lyon. En 1940, il est mobilisé et cantonné à Manosque. Après son agrégation, il obtient un poste d’assistant en histoire du Moyen Age à l’université de Lyon, où il restera jusqu’en 1950, année où il rencontre Lucien Febvre. Nommé à Besançon, il rejoint sa première maison (l’université d’Aix-Marseille) en 1951, soutient sa thèse de doctorat (la Société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise), remplit plusieurs missions à l’étranger, publie le Temps des cathédrales, Fondements d’un nouvel humanisme, Adolescence de la chrétienté médiévale, l’An mil et, en 1970, entre dans sa deuxième demeure, le Collège de France, pour y occuper jusqu’en 1991 la chaire «Histoire des sociétés médiévales». Son rayonnement sera dès lors mondial. Outre les siens, dont Mâle Moyen Age (1988), Duby cosigne ou dirige des ouvrages qui feront date : Histoire de la civilisation française, avec Robert Mandrou, Histoire de la France rurale, avec Armand Wallon, Histoire de la France urbaine, avec Paul-Albert Février, Histoire de la vie privée, avec Philippe Ariès, ou Histoire des femmes en Occident et Images de femmes, avec Michelle Perrot. Le présent volume de la Pléiade contient la leçon inaugurale au Collège de France, le Dimanche de Bouvines, le Temps des cathédrales, les Trois Ordres ou l’Imaginaire du féodalisme, Guillaume le Maréchal, Dames du XIIe siècle, ainsi que des textes épars («Histoire des mentalités», «les « Jeunes » dans la société aristocratique», «le Plaisir de l’historien», «l’Art, l’écriture et l’histoire»).

Elu à l’Académie française le 18 juin 1987, invité dans toutes les universités, doté de toutes les distinctions académiques possibles, intellectuel engagé aussi, comme son ami Pierre Bourdieu, Georges Duby participe également à la création de la Sept, ancêtre d’Arte, dont il sera le président.

Parole des femmes

Aucun honneur fait à Georges Duby – et à ceux et celles qui ont participé au grand mouvement de renouvellement de la discipline historique, de Braudel à Philippe Ariès, de Jacques Le Goff à Michelle Perrot, d’Emmanuel Le Roy Ladurie à Arlette Farge, Pierre Nora ou Alain Corbin – n’est indu car, assurément, il s’agit d’un des plus grands historiens de ce temps, qui, utilisant un matériau encore rarement exploité, comme les cartes géographiques, les fresques, les biographies, les épitaphes, les poèmes, les objets figuratifs, a même pu être attentif aux «silences» des sociétés passées. Influencé au tout début par Marx – (l’architecture de Guerriers et Paysans repose pour une part sur les concepts de lutte de classes et de rapports de production) puis, grâce à l’impact des méthodes de l’école des Annales, par la dimension anthropologique de la recherche historique, appliquée à l’étude des structures familiales et des mentalités, des relations entre réalité et idéologie, des croyances, des mœurs, de la sensibilité, Georges Duby, souvent en syntonie avec Michelle Perrot, s’est occupé de manière systématique du rôle des femmes dans l’histoire, et pas seulement durant le Mâle Moyen Age – convaincu qu’il n’était plus possible que l’on parlât au nom des femmes au lieu d’écouter leur parole propre. De lui, on dit qu’il était un «nouveau Michelet». La comparaison vaut ce qu’elle vaut – «Duby a des pages très dures à l’égard de Michelet», rapporte Felipe Brandi, et de celui-ci a critiqué le style, «trop à « majuscule »» – mais peut être utile si elle indique que le travail historique est inséparable de la «langue» qui le traduit, «conciliant élégance et rigueur, science et « plaisir du texte »». Georges Duby avait les yeux bleu azur et le regard limpide – c’était un «homme de bien», qui cherchait la vérité tout en la sachant inaccessible et la cherchait même là où il la savait disparue. Il est mort le 3 décembre 1996, sous le ciel d’Aix-en-Provence.

Robert MaggioriGeorges Duby Œuvres Préface de Pierre Nora, édition établie par Felipe Brandi. La Pléiade, Gallimard, 2 080 pp., 72,50 € (65 € jusqu’au 31 mars).