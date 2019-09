Encore un effort pour être communiste pour nous hisser jusqu’au matérialisme historique et à la critique de nos pratiques réelles

A PROPOS DE LA PRISE DE POSITION DE PATRICK LE HYAREC LE 25 SEPTEMBRE SUR LA RESOLUTION DU 19 SEPTEMBRE

j’allais pour la première fois placer un texte de Patrick le Hyarec sur mon blog mais j’ai découvert cette affirmation sur l’union soviétique où selon lui jamais ne fut appliqué l’espérance communiste.

Si le reste du texte me paraissait à la hauteur de la dénonciation espérée, peut-être à cause de son emphase plus que du fond, cette proposition annoncée hasardeusement le discrédite.

Il serait temps qu’avant d’énoncer pareil stéréotype nous communistes ayons un débat de fond et que ne soit pas entériné comme évident des affirmations que même lors de la destalinisation et du choix du socialisme au couleur de la France, le parti communiste n’a jamais approuvé, c’est là le résultat d’une dérive idéologique menée depuis la mutation et que l’on prétend un acquis alors qu’il s’agit d’un endoctrinement qui a conduit le parti communiste de la culpabilité à l’effacement.

IL est bien des choses que l’on prétend ainsi enterinées, en particulier , est-ce un hasard notre adhésion supposée à l’UE qui date de la même époque, celle de Robert Hue.

Tout cela mérite discussion non seulement entre communistes mais également avec d’autres partis communistes d’Europe et du monde.

parce qu’avec ce genre d’affirmation glissée dans un texte ne contribue pas à l’unité désormais nécessaire tant au niveau national qu’international.Comment peut-on d’un trait de plume nier non seulement les réalisations de l’Union soviétique, la manière dont elle a fait accéder à la modernité un peuple de moujiks tout en jugulant la principale menace du XXème siècle, comment elle a contribué à ce que les mouvements de libération nationale se dévelioppent, comment par peur de la contagion partout le capitalisme a été obligé de lâcher du lest? C’est une imbécilité que de procéder à une telle affirmation et c’est la volonté de faire accepter au nom d’un communisme rêvé les condamnations immondes que l’on prétend dénoncer.

Donc ce texte du directeur de l’humanité n’est pas celui que personnellement me convient, il poursuit sur le ligne d’un révisionnisme historique.

Et je le dis justement parce que depuis des années je milite pour que nous nous approprions notre propre histoire, la notre nous communiste français mais aussi celle du mouvement communiste international, ses ombres comme ses lumières. Nous ne pouvons pas agir si notre mémoire est tronquée dans un sens et dans un autre ce qui est aujourd’hui le cas.

Il y a eu beaucoup d’analyse du stalinisme, certains comme Lukacs en ont souligné le dogmatisme, nous ne sommes toujours pas à l’abri de toutes les déformations, les erreurs, les censures idéologiques débouchant sur des crimes quand on a le pouvoir et sur la diffamation, les procès indignes, c’est pourquoi nous devons avoir la force d’analyser notre histoire, non comme le souhaite le capital, en surface, mais au fond en fonction de nos propres exigences d’émancipation et en contextualisant par rapport à la lutte des classes à son niveau impérialiste.

Toutes choses que nous épargne malheureusment la déclaration de patrick le hyarec.

Mais je me félicite que notre pression à tous pour qu’il y ait enfin une prise de position dans l’humanité ait pu intervenir une semaine après que le parlemnt européen ait voté son abjecte résolution. le danger est que le soulagement éprouvé à voir enfin une prise de position officielle sur ce texte ignoble et dangereux, nous fasse grâce à son ton martial accepter une fois de plus sans la moindre discussion ce qui demeure inacceptable tant sur le plan historique que politique, la contrebande idéologique qui nous a ét » distillé depuis des années.

je me félicite que ce blog ait contribué à ce qu’il en soit ainsi en publiant le premier la prise de position de nos camarades portugais qui sont à l’origine de la découverte par les communistes français d’une telle ignominie.

danielle Bleitrach

