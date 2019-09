Dialogue avec un lecteur : la vie même dans l’Histoire et la seule censure qui soit insupportable

Cet ami qui signe Etoile rouge, mais je le connais il est marseillais m’écrit sur mon blog: Ton livre est magnifique de vitalité, de gravité et d’humour. Les éclats de rire ne manquent pas dans des situations pourtant « complexes » comme ils dis. Bref je m’éclate et j’engage toute et tous à l’acheter et surtout prendre le temps, ce temps que l’on nous vole, le temps de lire d’entrer dans cette vie passée si présente. Bravo Danielle et honte aux censeurs.

J’ai omis la réflexion philosophico politique mais toujours amenée par des évènements précis et révélateurs. En tout cas le probléme est bien posé et mérite la discussion . Je vais écrire à l’HUMA et au secrétaire général..’

cher Etoile rouge, voici bien longtemps que je n’avais eu de tes nouvelles, il est vrai que je t’avais impitoyablement censuré lors de la campagne des Européennes, je n’aime pas que l’on me sabote mes ultimes chances même si je n’y crois pas beaucoup, je suis comme un bélier qui fonce dans le tas, après on verra. Tu ne veux pas de l’Europe et n’a pas voulu voter, je dois dire que l’abjecte résolution votée le 19 septembre 2019, il y a cinq jours donne quelques crédit à tes refus. mais je n’avais pas tort de vouloir donner de la force à ceux qui se battent contre l’effacement programmé de ce parti puisque c’est ce que veut cette immondice négationniste. Il ne faut pas faire de vague dans le contexte des municipales, ces élections nous asphyxient, nous étouffent. La tention est grand de les ignorer en se croyant libéré, mais je ne suis pas sure que ce soit la solution, je suis même sure du contraire.

Mais revenons-en à ton propos, il me touche beaucoup parce que sous ce texte dans lequel je tente maladroitement peut-être une fois de plus de traiter mes contemporains comme de grands blessés, tu me dit avoir reçu le message et cela te pousse à agir contre la censure qui me frappe, tu vas écrire, merci mais il y en eu d’autres Jean Pierre kahane, Roland leroy lui-même, mais sans grand résultat, l’important c’est ton geste et il me touche infiniment. Plus encore me touchent tes commentaires tant ils ont compris ce que je cherchais: C’est le sens même de ce que j’ai voulu apporter, cela se résume en mot: la vie. Gravité et humour, rire dans des situations « complexes » disons le mot catastrophiques… et de cette vie retrouvée prendre le temps de voir la politique comme l’occasion de philosopher sur nous m^mes, la philosophie comme de la prise de distance pour des gens sérieux,qui ne se résignent pas à ce qu’il en soit ainsi, des gens honnêtes, du temps retrouvé… merci…

Le vie est ainsi faite qu’elle est pour moi comme l’écriture, je l’ai reçu en partage comme un trop plein et même aujourd’hui, c’est une chose que je ne puis retenir, comme l’araignée qui doit dévider sa toile et tout doit alimenter ce travail incessant, mes lectures, le cinéma, la marche, tout ce que je fais, tous ce que je ressens se dévide dans ce dialogue espéré et toujours à la fois raté et réussi puisque tu m’écris, que l’on m’interpelle pour me dire le prix de ces mots que j’ai arraché à mes émotions autant qu’à la réflexion pour sauver ce qui doit l’être…C’est l’apport de l’écriture bien que parfois je me demande s’il ne serait pas plus sage de se taire. Nul ne demande à ce qu’on lui dise ?

Parfois le coeur se serre , se déchire commme hier dans la manif… Un militant m’a interpellé, embrassé, il appartient à la section d’Aix-en provence. IL me dit une fois encore ce que lui a apporté ce livre me raconte une réunion., J’imagine le lieu, les souvenirs se pressent, la rencontre avec mon mari, mon fils devenu responsable de la JC. tous morts, mes amis disparus et il me dit qu’il a réussi à faire acheter le livre à deux camarades mais que Foulquier a déclaré pour l’interdire « il n’est pas bien ! ». Foulquier a théoriquement voté le manifeste, nous sommes dans le même camp, mais il y a son envie, sa haine de moi, quelque chose d’inutile et de destructeur qui une fois de plus remonte comme un remugle… Dont j’ignore la raison et qui m’importe si peu que de ces genslà je ne parle pas dans le livre, il y a des tas de gens comme ça dont ma mémoire ne s’encombre pas, leur évocation m’ennuie, mais peut-être est-ce là qui m’est reproché, c’est si injuste d’ignorer, de passer sans voir et je suis ainsi, mon mari ne cessait de me le reprocher….

je refuse de commenter ce propos et je raconte au camarade une anecdote: lors des cinquante ans du parti au Bourget, nous étions dans un grand hangar avec Aragon, le repas était infecte, le hangar était moche, sombre et bruyant. Aragon avait l’âge que j’ai maintenant, il était fatigué, il m’a dit « pourquoi n’ai-je pas su donner à tous ces gens, à ce parti que j’ai tant aimé le sens du beau! » A ce moment Roland leroy qui était alors directeur de l’Humanité est venu vers nous et a demandé à Louis quelques lignes pour l’humanité du lendemain. Aragon m’a dit « je suis fatigué! » je lui ai dis, dictez moi et j’écris… Il m’a alors dicté quelques lignes qui commençaient ainsi: « Avoir été communiste c’est ne pas avoir confondu l’Histoire avec les petites histoires ». Qu’est-ce que l’on doit cependant conserver des « petites histoires » pour que la vie soit là? J’ai failli intetituler mon livre « l’impardait du subjectif »

dans cette manif tout à coup, j’étais loin, très loin et malgré moi j’avais la tête qui tournait, le coeur déchiré et j’ai repensé à ce que j’ai écrit dans mon livre dans la conclusion, cette phrase d’Aragon : « Pour des gens comme vous et moi parfois ce parti devient un mauvais lieu, un coupe gorge »… Et alors je me suis mal conduite à mon tour. Un jeune homme s’obstinait à lancer des fumigènes colorés qui m’étouffaient, je lui avais demandé d’arrêter, alors je me suis retournée et je l’ai traité de « connard ». un homme m’a dit « c’est un militant, tu n’as pas le droit de le traiter ainsi.

Il avait raison… C’était fini, je n’avais plus rien à faire là. j’aurais voulu m’enfuir…

un autre homme s’est approché de moi et gentiment a voulu me donner un prospectus, m’expliquer, entamer le dialogue. j’ai tourné la tête, avec lui aussi il y avait un souvenir douloureux. Mon mari mourait d’un cancer, nous étions en juillet, il est mort en septembre. Il avait de la peine à avancer, il a voulu aller à la fête de la marseillaise à fabregoule. Deux kilomètres avant l’entrée, un militant, cet homme là nous a arrêté en nous disant qu’il fallait aller à pied. je lui ai demandé de nous laisser avancer en voiture et lui a voulu mettre au pas un membre du comité national trop arrogant, c’est ainsi qu’il me voyait. Il y avait dans son refus une revendication égalitaire qui aurait du me plaire, mais il y avait les circonstances. Nous n’avons pas pu aller à la fête ce dernier plaisir a été volé à Pascal, lui qui avait donné sa vie pour ce parti résisté à la torture… En me tendant le prospectus hier je ne sais ce que ce militant voulait me dire mais moi après les vilenies de Foulquier je n’étais plus en état de l’entendre, son geste que j’aurais pu apprécier se dépréciait de tout ce qu’il était advenu, mes propres insultes à un militant ajoutaient à la tristesse le poids du remord, peut-être la conviction que je méritais tout ça…

ce qui pourrissait tout c’était cette résolution du parlement européen voté par tous les socialistes, les verts et dont il ne fallait pas trop parler parce que nous étions en pourparler pour des unions municipales. je comprenais, mais je ne pouvais pas plus partager que ressentir les fumigènes colorés comme un élement festif, peutêtre étai-ce parce que comme Aragon au BourgeT, la fatigue l’emportait sur tout le reste. Un autre regret alors surgissait celui de n’avoir pu donner à ce vieil homme à mes cotés le geste de tendresse qui aurait soulage sa fatigue. J’ai marché le reste du cortège comme un zombie en me disant ‘ je n’ai plus rien à faire là, ce que tu peux apporter ces gens n’en veulent pas… Pourquoi tu t’obstines, laisse les vivre ou mourir en paix. ». cela ne se pose pas en terme de censure seulement c’est la vie, la tienne, la leur, la capacité à résister, à manifester. les dernières forces que l’on te brise… pour te faire payer dieu sait quoi…la vie, celle qui vous laisse désarmé incertain alors que la bataille est là plus que jamais nécessaire.

mais en rentrant chez moi une lettre m’attendait celle de Gisèle Moreau, l’ancienne secrétaire du parti du temps de Georges marchais, qui avec son humour habituel me parlait du livre… On écrit toujours en pensant à quelqu’un, c’est à lui ou à elle que l’on s’adresse… C’est à Gisèle, au milieu des vivants, les autres sont morts désormais, que j’ai écris ce livre, en pensant à elle, j’aurais voulu l’écrire avec elle mais elle m’a dit « pour mon équilibre personnel il ne faut plus que j’ai affaire à ces gens-là! » ce que l’on m’a fait à moi n’est rien à côté de ce qu’on lui a fait à elle, mais elle est plus sage que moi, elle sait que l’individu n’a jamais raison contre le collectif et elle a choisi le silence, elle qui est si drôle, si vivante, si engagée, si passionnée, quel gachis. Elle me m’a dit son refus de ce ton définitif avec lequel elle m’interdisait d’insister en ajoutant « arrêtes de ramer tu attaques la falaise ».

Elle sait que la fin du règne du capital est si destructrice que nous qu’il a réussi à placer dans un ghetto temporaire pouvons parfois nous conduire comme des gens que l’on prive d’air, nous nous débattons et nous blessons mutuellement à défaut de pouvoir porter les coups là où il faudrait… Mêmes les Cubains qui sont les meilleurs combattants et qui ne cessent de se prémunir contre l’autodestruction n’en sont pas totalement exempts. Donc si tu ne peux pas agir contre le capital, retires-toi.

mais le livre écrit elle acceptait de dialoguer, de le réécrire en m’en parlant comme tu viens de le faire ici. la vie était en train de renaître, nous étions comme durant ces séances du comité central où comme deux écolières nous nous moquions gentiment, elle m’expliquait les enjeux politiques que j’avais du mal à percevoir, sous l’oeil sévère et amical de Gaston Plisonnier. Tous ces gens-là étaient des combattants désintéressés et nobles, dans le fond nous le sommes restés, tous tel que nous sommes, nous sommes l’ultime chance, tous même ceux avec qui le coeur m’effleure, m’égatigne d’incompréhension . Il suffit de rire, d’avoir le courage de l’humour et tout se remet en place.

Voilà j’ai voulu faire courir la sève de la vie, celle de nos joies et de nos peines dans la grande histoire. J’ai voulu dire à quel point cette entreprise fut grandiose malgré les petites histoires, les déceptions, les traiter avec humour même si parfois le coeur se serre devant l’injustice. Et puis dans le fond l’écriture est souffrance, « ce qu’il faut de sanglot » disait Aragon mais elle est aussi privilège qui paraît de l’arrogance parce que le mot touche, blesse et les rancunes s’accumulent. C’est la vie même et nous avons voulu faire de la politique la vie même, celle à laquelle ne cesse de s’alimenter le désir de lutter, de changer le monde… il faut savoir en payer le prix. fraternellement

A propos du prix à payer que puis-je faire pour les Cubains, pour leur asphyxie programmée, il n’y a plus de pétrole, le blocus resserre son étau, c’est à nouveau les coupures d’électricité, les longues marches à pied comme en 1994, j’ai envie d’être à leurs côtés du temps où l’humanité censurait leurs luttes et soutenait Robert ménard, cette censure là oui est vraiment insupportable… je peux pardonner celle qui crois me frapper en tant qu’individu dont certains disent qu’il est colérique, injiuste, mais je ne peux pardonner celle qui frappe les Cubains, l’exemple le plus pur de toutes les résistances collectives communistes et plus.

Aujourd’hui 23 septembre 2019, la situation est GRAVE à Cuba !

Dans moins d’un mois la France votera une nouvelle fois contre le BLOCUS.

L’administration Trump exerce actuellement des sanctions génocidaires sur nos amis cubains.

Il n’y a plus de pétrole à Cuba.

Le gouvernement envisage même de revenir à l’utilisation des bœufs pour cultiver les terres.

Le manque de pétrole handicape l’ensemble du pays par des coupures d’électricité quotidiennes et importantes.

Pouvons-nou s laisser faire une telle situation au 21ème siècle ?

Il est grand temps que nos politiques arrêtent de parler et agissent . Nous vous demandons donc de sensibiliser l’ensemble des responsables politique, élus, médias etc… en leur envoyant le texte de la coordination ci-joint. Pour les contacter:

http://www2.assemblee-nationale.fr/deput…/liste/alphabetique

Liste des Sénateurs par département

https://www.senat.fr/senateurs/sencir.html Liste alphabétique des députés Assemblée NationaleListe des Sénateurs par département Il n’y a pas de solidarité, il n’y a que des preuves de solidarité ! et nous comptons sur VOUS !

danielle Bleitrach

