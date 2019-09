Histoire, mémoire individuelle et mémoire collective: la souffrance provoquée des communistes

Jacques Le Goff, le grand historien dit ceci « La mémoire où puise l’histoire qui l’alimente à son tour, ne cherche à sauver le passé que pour servir le présent et l’avenir. Faisons en sorte que la mémoire collective serve à la libération et non à l’asservissement des hommes ».

On peut aisi analyser la manière dont les historiens ont joué un rôle dans la création de l’identité française, un rôle assumé. La référence dans ce domaine demeure Ernest Lavisse, né au Nouvion-en-Thiérache le 17 décembre 1842 et mort à Paris le 18 août 1922, est un historien français, fondateur de l’histoire positiviste, et le créateur de nombreux manuels utilisés par les écolier et les étudiants: « manuels Lavisse ».Il avait un talent indéniable et j’ai dévoré à 16ans les 24 volumes de son « roman » national Chantre du « roman national qu’il avait transformé en une mythologie popre à charmer les jeunes esprits par la profusion des anecdotes. Une phrase était inscrite dans son petit manuel d’histoire à l’usage des écoliers :

« Tu dois aimer la France, parce que la Nature l’a faite belle, et parce que l’Histoire l’a faite grande. »

Promu pendant plus d’un demi-siècle conscience nationale des hussards noirs de la république à laquelle ila été convertie après le second empire, il a très sciemment installé la République comme un devoir patriotique dans les mentalités françases.

Vous savez que Gramsci décrit le rôle de la Révolution française et des jacobins en deux époques. La première est la guerre de mouvement qui correspond à Robespierre et à la Terreur, celle où est menée l’assaut contre la féodalité qui ne s’en relevera pas même si les rois reviennent et la sainte alliance parait triompher. La seconde période qu’il décrit comme une guerre de position où il s’agit d’occuper tranchées après tranchées,toujours menée par des Jacobins est celle des radicaux, de Jules Ferry qui attaque la féodalité en particulier à travers les instituteurs, qui sont aussi secrétaires de mairies, enlèvent l’état civil aux paroisses et modèlent les jeunes intelligences paysannes, recrutent le meilleur du canton comme professeur des écoles. cela va aussi avec le maillage du chemin de fer.

Si vous allez au musée d’orsay, vous verrez tout le travail effectué à cette époque sur l’image, l’histoire française mais aussi l’exaltation des découvertes scientifiques. Ce sont les mêmes images que l’on retrouve dans les planches des dictionnaires. personnellement cela me fascinait tant qu’enfant on m’arrachait avec difficulté au dictionnaire et à ces images dont j’ignorais le sens.

Cette histoire se fixait dans nos mémoires enfantines par des contes qui frisaient la mythologie pure et simple : par exemple Charlemengne devenu un empereur français metttant d’un côté les bons et les mauvais élèves. Récompensant ces derniers qui comme par hasard s’avéraient être les plus pauvres.

Lavisse était le chantre de la mémoire collective française en relation avec la deuxième phase, celle des radicaux, de la troisième république, la victoire défintive sur la feodalité. Mais c’est aussi le temps assumé de la colonisation. J’ai été stupéfaite quand j’ai découvert que mes amis congolais avient bel et bien du répéter enfant: nos ancêtres les gaulois étaient blonds aux yeux bleus.

Ce travail sur les mémoires collectives est aussi sciemment celui attribué au cinéma, en France mais aussi en Allemagne après la défaite de 1914. Il se poursuit toujours et j’ai montré comment le festival de cannes avait été istauré par jean zay, le ministre de l’éducation du Front populaire qui était juif et qui souhaitait s’opposer à ce qui s’était passé à venise devenu le festival officiel du fascisme. j’ai montré comment au premier festival de cannes il y avait des films destinés à dénoncer l’allemagne nazie parmi lesquels un film soviétique antinazi alors que cela se passait après Munich et le pacte germano soviétique. Nous avions également un film qui était une ode au colonialisme.

A la libération les communistes vont reprendre ce souci d’un cinéma progressiste et même à Hollywood, avant l’assaut marccarthyste ils influencent le cinéma, ses scénarios en particulier dans le domaine de l’anti racisme et du féminisme. les communistes en France vont travailler avec le monde de la culture, celui du cinéma pour produire un cinéma progressiste pour aider au développement et à la connaissance d’un cinéma autre que celui d’Hollywood.

En faisant cela le parti communiste devenait une force de résistance intellectuelle aux tentatives de la CIA (voir le livre de france saunders que je possède et qui est désormais introuvable et qui décrit les menées de la CIA, la manière dont elle s’assure la collaboration d’Arthur Koestler, Hannah harendt et orwell qui lui pratiquera une délation active non seulement des communistes mais des noirs et des homosexuels, tous considérés comme suceptibles d’être communistes. La france résiste, les communistes mais aussi des figures comme Sartre, les compagnons de route.

Pour comprendre ce qui s’est passé il faut encore que nous soyons conscients de mécanismes psychologiques et sociaux.

Il faut encore distinguer entre mémoire individuelle et mémoire collective pour bien comprendre la guerre idéologique que nous avons subis y compris à l’intérieur du PCF.

Halbwachs, un sociologue, créateur de la discipline a montré que le souvenir de chaque individu est toujours influencé par la société. Nous nous rappelons ce que le groupe a créé en nous.

Ce terme de société recouvre en fait des réalités différentes et en relation les unes avec les autres : le mode de production, les rapports de classe mais aussi la formation sociale nationale, des groupes spécifiques religieux, politiques, associatifs et même la famille, ce qu’Althusser appelait « les appareils idéologiques d’Etat », en montrant qu’ils opéraient un travail sur l’individu en le transformant à ses yeux en sujet de ses propres actions. Ces différents niveaux sociaux travaillent la mémoire individuelle, ce qui permet de constituer une et plusieurs mémoires collectives dont la finalité est le renforcement du collectif. C’est ce qu’ont très bien perçu les jacobins comme les allemands qui créent la UFA, les censeurs d’Hollywood, les communistes à la libération.

Pour l’individu ce qui est imposé peut devenir névrose, incapacité à agir si le rapport avec la réalité a été manipulé et l’expression de la personnalité interdite. Notre propre société en proie au négationnisme atomise les individus et accroit l’impossibilité de collectifs qui ne soient pas abêtissement, individualisme concurrentiel, disons pour faire vite que dans de telles conditions, nos sociétés sont de plus en plus en proie à l’effondrement des êtres, des valeurs collectives.

C’est pourquoi le projet révolutionnaire marxiste ne peut pas se contenter d’une inculquation. le marxisme a développé d’autres exigences, une connaissance en profondeur de la réalité pour pouvoir la transformer. Un marxiste ne peut pas se contenter de la mémoire des individus, des groupes, il doit comme l’historien articuler les événements vécus par chacun aux structures sociales, l’échelle des faits en est démultiplié, les causalités plus complexes et il y a de nombreux plans économiques, sociaux culturels, religieux à prendre en compte. Marianne a récemment traduit un texte d’interview du vice-président du Comité central du parti communiste Dmitri Novikov par le rédacteur en chef du journal « Russie soviétique », je vous conseille de le lire, il explique comment leur parti « pour être comme un poisson dans l’eau » dans leur peuple a besoin de la connaissance de la réalité non idéologisée.

Je dois dire que ce qui a été opéré dans le parti communiste depuis le milieu des années 1990 est prOprement effrayant. On a litteralement vidé les communistes de leur identité. Toute la société française a été attaqueé mais les communistes ont été une cible privilégiée et l’on peut dater cela d’une manière évidente, des historiens anaglais l’ont fait et ont montré que l’assaut correspond à l’ère Mitterrand. Mitterrand lui-même a joué un rôle, la manière dont il a fait des intellectuels des courtisans, renforcé le spectacle culturel a joué un rôle, mais le travail a été opéré à tous les niveaux dans l’union européenne en particulier en voyant des communistes participer au gouvernement.

En effet et cela se passe en ce moment même au Portugal, quand les communistes sont en situation de participer à une gouvernement, de l’influence, d’en changer la politique danqs le sens des travailleurs, si le capital n’est pas en mesure de l’empêcher, il renforce la social démocratie, place à sa tête des antti-communistes et fait tout pour affaiblir les coommunistes, mène une véritable guerre idéologique sur leur « totalitarisme « supposé. Qaund il n’a plus besoin de la social démocratie, il s’en débarrassze. C’est ce que je tente de vous faire revivre dans mes mémoires et la question est notre défaut stratégique comme d’ailleurs celui de l’URSS.

Comme cela correspondait également à la contre révolution qui avait débuté au Chili et que se paraît du néo-libéralisme, un révolution néo conservatrice qui attaquait les services publics et le « stalminisme » en même temps que les forteresses ouvrières. Mon livre propose de repartir de ces années 1974, et de l’absence de stratégie face à cette contre-révolution.

Ce qui s’est passé au parlement européen fait partie de cette opération, la grossierté de l’attaque fait songer à celle qui a été mené contre les communistes en 1939. Il faut mesurer ce que cela signifie.

ce que j’ai voulu avec mes mémoires c’est vous aider à opérer votre propre analyse, reconquérir votre mémoire. j’ai un peu procédé comme lavisse, j’ai pris un individu qui vit comme vous des événements, n’en mesure pas toujours la portée mais peu à peu trouve des clés. Les militants ont la mémoire malade, ils résistent par le silence en tenant bon sur quelques idées forces dont on n’arrive pas à les déloger, la plus importante est leur refus de changer de nom.

