Cuba: Raúl et Díaz-Canel ont reçu Evo Morales lors de son escale en route vers New York

Les ministres et les ministres des affaires étrangères de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique – Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP), réunis à la dix-neuvième session de son Conseil politique, dans le cadre de la 74ème session de l’Assemblée générale des Les Nations Unies (ONU) expriment les accords suivants:

Ils ont déploré l’ expulsion de deux diplomates de la République de Cuba à l’ONU par les autorités du département d’État des États-Unis d’Amérique (États-Unis) le 19 septembre 2019.

Ils ont dénoncé l’imposition de nouvelles mesures coercitives unilatérales par les États-Unis. contre le peuple de Cuba . Récemment, les États-Unis ils ont limité l’envoi de fonds; opérations bancaires restreintes, interdire les voyages de groupes éducatifs à Cuba et actions de blocage non conventionnelles contre l’approvisionnement en carburant de Cuba .

Cette politique d’agression suprémaciste a pour seul objectif de générer une escalade diplomatique conduisant à la fermeture des ambassades dans les deux pays, ainsi que de continuer à renforcer le blocus économique, financier et commercial contre Cuba .

Ils ont souligné que la résolution CP / RES. 1137 (2245/19) de l’Organisation des États américains (OEA) approuvée le 11 septembre 2019 est absolument illégale et constitue une violation du droit international en matière de forme et de fond, car la République bolivarienne du Venezuela ne fait pas partie de l’OEA. depuis avril 2019 et aucun des traités interaméricains d’assistance réciproque puisqu’il a dénoncé ledit accord en mai 2013.

Ils ont souligné que l’article 08 du Traité interaméricain d’assistance réciproque est conforme à la politique de harcèlement et d’asphyxie économique du gouvernement des États-Unis. Il a été appliqué contre le peuple du Venezuela ces dernières années, en particulier dans le domaine économique.

Ils ont catégoriquement rejeté les menaces que la paix et l’intégrité territoriale du Venezuela impliquent la convocation de l’Organe de consultations du Traité interaméricain d’assistance réciproque , ainsi que les actions les plus récentes promues par ce petit groupe de pays dans différents espaces multilatéraux.

Ils ont indiqué que le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) était le seul organisme international doté du pouvoir et de la capacité de déclarer une situation comme une menace à la paix et à la sécurité internationales et de recourir à la force.

Ils ont réitéré la vocation pacifiste de l’ALBA-TCP , promouvant la culture de la paix et le droit à la paix, et ont rejeté toute initiative allant à l’encontre de ces principes et mettant en péril la paix dans la région.

Ils ont souligné que la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) avait déclaré l’ Amérique latine et les Caraïbes zone de paix «dans laquelle les différends entre nations étaient résolus par le dialogue et la négociation, ou par d’autres formes de règlement pacifique établies dans les États-Unis». droit international »

Ils ont exprimé leur préoccupation face au changement climatique et à l’engagement historique pris par la communauté internationale dans le cadre de l’accord de Paris, rejetant par conséquent le fait que les États-Unis ils se sont retirés de cet accord, laissant transparaître le manque de responsabilité de la planète et des générations futures du gouvernement des États-Unis.

Ils ont souligné la nécessité de traiter de manière éthique l’aide et la coopération en cas de catastrophes naturelles associées à la crise climatique de la planète . Pour les pays de l’Alliance, l’exclusion de pays pour des questions politiques ou idéologiques est inacceptable. Ils ont réitéré que le principe d’égalité des États de la Charte des Nations Unies devait être respecté lors de la convocation de réunions sur des questions environnementales présentant un intérêt mondial.

New York, le 23 septembre 2019