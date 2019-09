NOUS AVONS BESOIN DE NOUS RETROUVER TOUS A VENISSIEUX POUR ORGANISER LA RIPOSTE

Ce qui s’est passé au Parlement européen est d’une extrême gravité, c’est un abjection, et nous n’avons pas fini d’en subir les conséquences. Il s’agit du trafic des mémoires donc de notre capacité à agir dans le présent et à nous projeter dans l’avenir, nous communistes, mais bien au-delà.

Il s’agit d’une menace contre toute rebellion, contre toute tentative d’en finir avec l’ordre injuste et destructeur de cette société, la justification de toutes les répressions. Les chiens sont lâchés.

C’est peu dire que l’absence de réponse de notre parti communiste français ou le minable petit entrefilet qui a été publié même pas dans l’humanité, sur un site, sans signature témoigne du fait que le processus de liquidation se poursuit. C’est donc à nous de prendre le relais.

Ceux qui n’acceptent pas cette situation, ceux qui ne se résignent pas à l’autodestruction qui leur est proposé depuis des années à eux et à notre pays ont besoin de se rencontrer , d’échanger, d’envisager une réponse collective face à l’abjection négationniste.

Notre situation n’est pas pire que celle que nos parents et grands parents ont vécu en 1939, ils ont eu le courage de faire face dans des conditions infiniment plus terribles que celles auxquelles nous sommes confrontés. Dans mon livre je raconte à travers divers témoignages comment il a fallu chacun dans son coin, Gaston Plissonner en Bourgogne, Roland leroy en Normandie, Krasucki à belleviille, mon mari dans le bassin minier, chacun sans liens les uns avec les autres reconstruire le parti en allant de maison en maison, prudemment. déjà presque dans les mêmes termes que cette abjecte résolution du Parlement européen, au nom du pacte germano-socviétique, ceux qui avaient laissé triompher Franco, ceux qui avaient signé Munich, ceux qui préféraient Hitler au Front populaire et avaient incarcéré Ambroise Croizat et d’autres députés communistes, dissout le parti préparaient la réddition devant l’ennemi.

Comme eux nous ne pouvons attendre rien d’autre que de nous mêmes.

Le rendez-vous de Vénissieux le 4 et le 5 octobre était très important, il l’est plus que jamais.

Chacun d’entre nous doit s’y rendre avec la conscience que de son attitude dépendra l’avenir non seulement du Parti communiste français mais de toute perspective en France et en Europe. Nous devons construire une riposte, un texte mais plus que cela encore.

Pour cela il faut bien que nous mesurions qu’il y a dans ce vote du parlement européen une sorte d’hommage du vice à la vertu.

C’est un réflexe de panique qui est le leur, ils n’ont aucune solution, aucune perspective pour sauver leur domination, ils ont cru pouvoir rejouer les opérations de 1974, après le Chili utiliser la crise pétrolière pour renforcer l’exploitation et mener l’assaut contre le socialisme au nom des droits de l’homme , un comble. Ils ont cru pouvoir rejouer les « révolutions » de velours et les tactiques à la Soros contre le monde multipolaire en train de naitre, la CHine , l’Amérique latine. Mais les résistances sont de plus en plus fortes et le fond est là. Ils n’ont plus d’issue.

On ne tire pas sur une ambulance. Nous nous croyons faibles, incapables de résister, mais le monde entier refuse leur ordre destructeur de pilleurs. Et ils savent que les communistes se renforcent, la Chine, l’Amérique latine qui résiste, en Russie, leurs complices au sein de notre parti cachent cette réalité là, ils tentent de nous persuader que tout est fini, les résultats partout qui prouvent à quel point nos solutions entraînent de plus en plus de monde et comment ils ne peuvent plus endiguer la colère des peuples, ils craignent notre perspective, le socialisme, notre désintéressement et notre collectif.Ils ont raison. .

Les rencontres internationales qui ont repris la vieille alternative « Socialisme ou barbarie » de Rosa Luxembourg à partir des feux que leur rapacité allume sur toute la planète sont le cadre approprié pour cette réflexion qui doit déboucher sur une contreoffensive dans notre pays comme ailleurs sur notre planète.

Pour ma part j’y vais avec la volonté d’apporter ce que je peux à ce combat, cette mémoire retrouvée de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons.

Danielle Bleitrach

