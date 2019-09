Donald Trump suggère qu’il aurait évoqué Joe Biden lors de sa conversation avec le président ukrainien. L’appel qui a eu lieu le 25 juillet entre Washingon et Kiev “était en grande partie liée à la corruption […] et au fait que nous ne voulons pas que des gens, comme le vice-président Biden et son fils, contribuent à la corruption qui existe déjà en Ukraine” a expliqué dimanche le président américain, lors d’un entretien avec des journalistes. Le milliardaire républicain est accusé d’avoir encouragé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à enquêter sur le fils de Joe Biden, le favori démocrate pour la présidentielle américaine. Ces accusations sont issues de révélations d’un lanceur d’alerte membre des services de renseignement américains. Pour le Washington Post, cette affaire offre désormais “de nouvelles munitions aux démocrates du Congrès désireux d’engager une procédure de destitution contre Trump”.

MON COMMENTAIRE: Tout cela est beau et bien, mais Trump ne dit pas que des choses fausses, Jo Biden et son fils se sont associés avec les oligarques les plus corrompus pour s’attribuer le gaz ukrainien dont une partie se trouve proche du Donbass. Et ils ont entretenu le conflit ukrainien pour leurs intêrêts. La famille Clinton et sa fondation a été elle même financée par des oligarques corrompus. Pour être complet il faut que vous sachiez que l’actuel président ukrainien Zelensky est la marionette du plus étrange des oligarques. Nous en parlons longuement dans notre livre. IL s’agit de Kolomoïski , qui a de multiples passeports et qui réside en israël. Kolomoïsky a pris le secteur bancaire, la télévision, l’aviation à la tête d’une bande de nervis de Pravy sector qui ont la particularité d’être de francs nazis. Donc cet oligarque juif s’est associé avec des fripouilles comme bernard Henry levy pour nous vendre la fiction d’une révolte démocratique, il a été l’initiateur du massacre dans la maison des syndicats à Odessa. Porochenko a fini par le chasser parce qu’il n’y avait pas la place pour deux cxrocodiles dans le marigot ukrainien. Mais à l’occasion des derrnières présidentielles il a réussi à faire élire sa créature, un acteur juif également, contre Porochenko. Les Ukrainiens étaient prêts à tout pour se débarrasser de l’ami de l’occident Porochenko et ils ont confondu l’acteur et son personnage de président juste. Surtout celui-ci leur a promis la paix. Je rêve d’écrire un livre sur Kolomo¨ski tant ce personnage est une immense crapule, quasi shakespearien, en tous les cas proche des contes d’Odessa d’Isaax BabeL Voir notre livre et les articles de presse décrivant ces faits Il faut vraiment que nous soyons désinformés, et que nous n’ayons plus de journalistes ni de presse communiste digne de ce nom pour nous laisser duper par de tels personnages et croire qu’il y a la moindre démocratie là. Trump est le visage réel de cette pseudo démocratie . (Danielle Bleitrach et marianne Dunlop. URSS vingt ans après, retour de l’Ukraine en Guerre. DELGA. 2015)

En Israël, les partis arabes apportent leur soutien à Gantz, contre Nétanyahou. Ces derniers ont effectué cette recommandation dimanche, à l’ouverture de consultations avec les formations politiques pour désigner celui qui sera chargé de former un gouvernement de coalition. C’est la première fois en plus d’un quart de siècle que les partis arabes recommandent un candidat pour le poste de Premier ministre israélien. Leur renfort pourrait être déterminant, les élections législatives de mardi dernier n’ayant pas produit de majorité claire à la Knesset. Pour Chemi Shalev, journaliste du quotidien de gauche Ha’Aretz, “ce n’est pas seulement leur désir de prendre leur revanche sur Nétanyahou qui a poussé les politiciens arabes à descendre dans la principale arène de la vie politique israélienne”. C’est aussi leur “volonté croissante d’intégration au sein du marché du travail israélien” et leur désir d’“égalité et d’acceptation”, alors que de nombreuses villes arabes ont été frappées ces dernières années par une vague de crimes meurtriers.

MON COMMENTAIRE : OUI LA SITUATION ISRAELIENNE EST PLUS COMPLEXE QU’ON NE LE CROIT ET LES ARABES ISRAELIENS AVEC LES COMMUNISTES SONT LA TROISIEME FORCE DU PAYS. Ils représentent 20% de la population et à Nazareth ont remporté plus de 90% des voix. Ils sont peut-être la chance de cette région. mais ceux qui en France sont prêts à se battre jusqu’à la mort du dernier palestinien, sans parler de ceux qui sont plus antisémites que véritablement pro-palestinien s’emploient à nous cacher cette réalité. Pour les communistes il y a là un cas de plus de rupture avec un parti communiste nuisible à leur action en faveur de la paix.

Le parti travailliste britannique entame son congrès en pleine crise autour du Brexit. Plusieurs leaders du Labour sont montés au créneau dimanche pour critiquer la position indécise de Jeremy Corbyn sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE, rapporte le Daily Telegraph. Le chef du Parti travailliste a promis qu’en cas de second référendum il ferait campagne pour la position choisie par les membres du Labour, mais il se refuse à afficher clairement sa position personnelle sur le Brexit. Ces critiques interviennent alors même que paraît lundi un sondage YouGov montrant que plus de la moitié des électeurs britanniques ayant soutenu le Labour lors du scrutin de 2017 souhaitent désormais la démission de Jeremy Corbyn.

MON COMMENTAIRE : Là encore si le flou règne dans le parti travailliste et si l’étoile de Jérémy Corbyn palit, il existe un parti communiste qui lui soutient clairement le brexit sur des positions révolutionnaires. Encore une étoile de la gauche radicale européen qui pâlit…