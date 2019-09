la position que l’on tente de nous présenter comme officielle du PCF sur la résolution du Parlement européen est indigne, ce sont des vendus.

Est-ce qu’il s’agit de la position officielle du PCF a-t-elle été approuvée par la direcxtion nationale ou est -ce une fantaisie du sieur Boulet et de ses semblalbles ?

Elle n’estt pas digne du PCF,mais elle est bien dans la lignée de ceux qui ont en charge l’Europe et le secteur international, et qui ne craignent pas une fois de plus de déshonorer les communistes, leur histoire pour avoir des places et des suvbsides.

Il s’agit de poursuivre sur la sur ligne Staline égale Hitler et ne pas faire de peine ni au verts, ni au PS qui ont bel et bien voté la résolution. Elle minimisme complètement les dangers d’une telle résolution qui adopte le langage qui fut celui de la mise hors la loi en 1939 des députés et du parti communiste. Ambroise Croizat fut relevé de son mandat, emprisonné pour avoir dit que le pacte ne faisait que répondre à Munich.

les socialistes l’ont voté hier, ils l’ont voté aujourd’hui …

cette position est erronée sur le plan historique et encore plus sur le plan politique et je le dis, elle est bien dans la ligne de ceux qui entretiennent la confusion depuis des années et qui se sont laissé acheter par les fondations allemandes et les subsides européens. Il temps d’oser dire ce qu’il en est ces gens sont des vendus.

une position qui ne peut pas être celle du PCF … D’ailleurs elle n’apparait que sur ce site semi-officiel…

La direction nationale doit s’exprimer… ces gens sont parfaitement incapables : en prenant cette position peut-être espéraient-ils étouffer l’affaire, mais ils ne réussissent qu’à la rendre de plus en plus scandaleuse alors que s’il y avait eu une déclaration ferme et claire chacun se le serait tenu pour dit dans en faire des casus belli dans les discussions pour les muncipames ces gens sont non seulement des vendus mais de parfaits imbéciles.

danielle Bleitrach

cvette minable déclaration est une insulte à tous les communistes qui ont combattu les premiers, organisé la résistance et à ce titre comme mon mari pascal Fieschi a été torturé par la gestapo n’a pas parlé, a été enfermé à la centrale d’Eysse, a déclenché sa révolte et a été départé à dachau dans le train de la soif.

Dans mon livre : e temps retrouvé d’une communiste je témoigne de la manière dont j’ai eu la chance de recueillir le récit de ces résistants qu’il s’agisse de gaston Plissonnier dans sa Bourgogne natale, de mon mari dans le bassin minier, de Roland leroy en Normandie, d’henri Krasucki dans belleville, tous m’ont dit la même histoire, un combat de classe qui doit se passer dans la clandestinité et qui tout naturellement se retourne contre l’occipation étrangère.

