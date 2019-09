Voilà pourquoi j’ai renoncé à défendre seule ou presque mon livre… par danielle Bleitrach

je m’étais promis de ne pas intervenir avant venissieux où il me sera donné, peut-être pour la dernière fois de dire ce que j’ai à dire sur la manière dont certains de nos ex-dirigeants encore aux manettes sur les questions internationales, idéologiques, culturelles et à la direction de l’humanité n’ont cessé d’accompagner le trafic de mémoires, le négationnisme du capitalisme et de l’UE. Le pire est peut-être la manière dont sous couvert de préserver l’unité du parti, on leur accorde partout le droit de distiller leurs saloperies et leurs mensonges contre ceux qui comme moi ont toujours lutté contre cette ignominie.

Je suis encore et toujours victime de leur censure et de leur diffamation et vous découvrez avec le vote majoritaire au Parlement européen à quel point le mal est profond et combien il est temps de se battre pour notre véritable histoire communiste.

Pourtant vous acceptez la censure qui frappe mes mémoires qui n’ont qu’un but celui de s’élever contre cette horreur. Il ne s’agit pas loin de là de régler des comptes mais d’arrêter ce travail de sape de notre passé pour nous interdire le présent et l’avenir.

Vous acceptez qu’une tenancière de librairie m’interdise à la cité du livre parmi les auteurs, que l’Humanité prétende mettre un étouffoir sur ce que je dis de « nous ».La même Humanité qui ne craignait pas d’apporter de fait son soutien à un Gluksmann, député européen socialiste qui hier a voté cette ignominie et qui avanthier apportait son soutien à un dictateur cocainomane géorgien dans la répression des communistes. Certains jugent mon livre sans le lire parce qu’ils sont victimes de ce trafic des mémoires.

Vous acceptez que soit chargé des questions européennes quelqu’un qui s’affirme trotskiste et dont le combat de toute une vie est de détruire l’Union soviétique et aujourd’hui la Russie sur les mêmes bases que ce que proclame le parlement européen, je veux parlent du sieur Boulet, vous lui accordez le droit de parler à l’université d’été, de présider à nos intiaitives en Europe et au-delà et vous m’interdisez à moi le même droit à la parole. C’est une condamnation qui prouve leur force. je ne suis pas ennemie des trotskistes, tous ne sont pas comme le sieur Boulet, mais quand le seul marxisme autorisé en matière de formation des militants est celui des trotskistes, qu’il va jusqu’à condamner la lecture de Lukacs, je m’inquiète. Qui tient les finances? Et d’où provient l’argent de ceux qui acceptent les diktats de l’UE ?

Et cerise sur le gâteau ceux qui gèrent la liste Ian brossat interdisent que mon nom soit prononcé sans que cela soulève la moindre remarque de l’actuelle direction. Paris vaut bien une messe et je ne me mêle pas de leurs choix locaux mais qu’ils ne se trompent pas de combats quand il s’agit de notre histoire.

C’est pourquoi j’ai décidé après Venissieux d’arrêter cette diffusion inutile et de faire des débats autour, non seulement ces liquidateurs n’ont pas changé mais les nouveaux dirigeants ne sont pas en capacité de mener le combat sur tous les fronts qui sont ouvert partout pour détruire nos conquis, pour détruire, l’oeuvre du capital. Ils doivent dans le même temps faire face à ceux qui à l’intérieur n’ont pas renoncé à détruire le parti et à provoquer un peu plus nos défaittes pour mener à bien leur grand projet : avoir un candidat de gauche aux présidentielles, un candidat prêt à voter la résolution de l’Europe. Dans un tel contexte, le cas Danielle Bleitrach parait sans doute secondaire et je suis seule ou presque à m’intéresser à la destruction programmée de notre histoire non séparable des déformations sur celle de la deuxième guerre mondiale. .

Il ne reste que ce blog, notre travail de traduction à quelques uns, le reste est une souffrance inutile même si la vente du livre est un succès, je ne suis même pas sure que ceux qui l’achètent le lisent. je ne touche pas un kopeck de droits d’auteur et m’importe seulement qu’il soit lu et qu’il soit utile pour lutter contre le trafic des mémoires, mais je n’y crois plus en dehors du cercle restreint de gens pour lesquels je vais parler à Venissieux.

Tous ceux qui ont lu ce livre et ne sont pas communistes ne comprennent absolument pas l’interdit, la censure dont il est victime, moi je sais qu’ils sont complices de ce qui se passe au parlement européen et qu’ils taisent d’ailleurs depuis pas mal d’années alors que les résolutions allant dans le même sens s’y succédent.

Je n’ai écrit que pour lutter contre ce qui va déboucher sur des interdits parce qu’ils ne s’arrêteront pas là.

Danielle Bleitrach

Publicités