L’Occident exporte l’idéologie au lieu de la technologie

GuermanSadulayev, écrivain, publiciste

5 septembre 2019

https://vz.ru/opinions/2019/9/5/996014.html

Thomas Picketti, dans son ouvrage intitulé « Le Capital au XXIe siècle », écrit que la croissance des revenus, l’amélioration des conditions de vie et la réduction des inégalités découlent de la diffusion des connaissances pratiques, des compétences et des technologies. Il est arrivé à cette conclusion après de nombreuses années de recherche approfondie sur les données statistiques. La liberté des échanges, les mécanismes du marché, la mobilité du capital et de la main-d’œuvre, ainsi que d’autres avantages du capitalisme, ne jouent pas un rôle important. De plus, leur effet est contradictoire. Ils peuvent aider. Et ils peuvent être un obstacle. L’essentiel est de savoir comment faire de bonnes choses qui facilitent la vie quotidienne. Une telle approche peut sembler excessivement technocratique. Mais la conclusion de Piketty est en effet confirmée par toutes les pratiques historiques.

Par exemple, lorsque les gens ont appris à faire et à entretenir un feu, la qualité de la vie s’est améliorée. Les gens ont commencé à avoir moins froid. Et, ayant appris à cuisiner sur le feu, ont commencé à manger plus varié. Et il est très probable que l’utilisation généralisée de la technologie du feu a contribué à renforcer la justice sociale: si avant, quand il faisait froid, ceux qui étaient forts et en bonne santé avaient plus de chances de survivre, et que les faibles, les malades étaient presque voués à la mort, la société humaine a pu corriger l’inégalité biologique en plaçant les femmes, les enfants, les autres membres de tribus faibles ou malades plus près de la chaleur vitale du foyer.

Les utopistes sociaux, qui renvoient le «siècle d’or» de l’humanité à un passé lointain, semblent s’être trompéslourdement. Constatant l’inégalité, l’injustice, le manque de liberté de la modernité, renforcés par l’action de mécanismes sociaux qui écrasent les individus et l’effet aliénant de la technologie, ils estimaient que, dans l’Antiquité, lorsque les institutions sociales étaient sous-développées et que la technologie était inaccessible, la société humaine jouissait de plus de liberté et de justice. Mais tout ce que nous savons sur les sociétés anciennes et la vie des tribus reliques qui se sont attardés aux premiers stades de leur développement contredit les idées de ces utopistes rétrogrades. Le communisme primitif n’est pas un état naturel d’une tribu humaine qui ne se distingue pas de la nature, mais un mécanisme social subtil et complexe. À propos du fonctionnement de ce mécanisme social très sophistiqué de reproduction de la justice et d’égalité de fait, on peut en lire beaucoup dans les travaux et les études de terrain d’anthropologues modernes. Les anthropologues qui étudient la vie des gens dans des tribus reliques ont complètement réfuté la notion selon laquelle les personnes se trouvant aux premiers stades d’une société non encore divisée en classes vivent en harmonie avec la nature et n’ont pas besoin d’institutions sociales. Au contraire, les institutions sociales au stade du communisme primitif sont parfois plus compliquées que celles de notre société.

Les équipements et les technologies mis au point améliorent la qualité de la vie et contribuent à l’égalisation des revenus et du niveau de vie de tous les membres de la société, mais uniquement sous réserve de la diffusion et de la large diffusion des connaissances pratiques, de la formation professionnelle, des compétences et des solutions intellectuelles et technologiques optimales. Si les technologies se développent, mais ne se propagent pas, et restent entre les mains de quelques-uns, cela ne supprime pas les inégalités, mais au contraire les aggrave de manière critique. Si les connaissances sur la manière de faire du feu sont tenues secrètes, restent à l’intérieur d’une caste étroite, il n’y aura pas d’élévation significative de la qualité de vie de toute la tribu, ni d’augmentation de la justice sociale.

Autant que nous sachions, les anciennes tribus se sont prudemment abstenues de « protéger la propriété intellectuelle » sur des choses qui amélioraient concrètement la vie universelle, par exemple le feu ou la roue. Les compétences les plus importantes, telles que garder le bétail, cultiver les céréales, la poterie, la fonderie et le traitement du métal, naissent au même endroit et se répandent dans le monde humain, à la manière d’un feu de plaine. Tout s’est passé si vite (selon les normes de l’Antiquité, bien sûr) que nous ne pouvons pas toujours localiser le centre de l’invention d’une technologie particulière, nous supposons même la découverte simultanée à plusieurs endroits, ce qui est également possible, mais pas nécessaire. D’autres connaissances liées à la religion, au mysticisme et, finalement, aux technologies purement sociales, à savoir comment organiser et reproduire notre société, l’harmoniser avec nous-mêmes et avec l’environnement extérieur et socialiser par le biais de rituels et de formations, et l’éducation des nouvelles générations étaient au contraire secrètes, ésotériques. Les technologies «techniques» étaient ouvertes. La « technologie » spirituelle fermée.

Il semble que le monde moderne, à travers la civilisation occidentale dominante, ait choisi la tactique opposée. Il distribue largement et même impose ses technologies sociales par la force des armes: démocratie électorale, féminisme, capitalisme financier et autres.

Mais il essaie de cacher les technologies techniques et de les protéger avec le système de «propriété intellectuelle». Ceci n’est pas fait dans le but de profiter au monde, mais dans le but de préserver les inégalités économiques. Car si vous voulez vraiment faire le bien et apporter de la joie à tous, partagez des connaissances spécifiques. Transférez gratuitement la technologie médicale et les recettes des médicaments. Donnez l’accès libre au savoir-faire industriel. Et vous pouvez conserver les technologies sociales, telles que la «société de marché libre».

En toute justice, il convient de noter que le monde arabe, du point de vue des principales civilisations de l’Est, a toujours été l’Occident, et pas seulement au sens géographique. Par conséquent, l’expansion de l’idéologie islamique est la même tactique occidentale d’imposer sa propre conception de la socialité que l’expansion du christianisme, sous l’impulsion des Européens, d’abord du christianisme, puis de la «démocratie».

Traduction MD pour H&S

Publicités