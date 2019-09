A Vénissieux, le renforcement de nos liens avec Cuba et son combat anti-impérialiste

Voici la proposition qui m’a été adressée par ariana Lopez responsable du Réseau en défense de l’humanité (REDH) envoie cette lettre d’invitation à des responsables de nos rencontres de Vénissieux si nous décidions de créer un réseau. Je pense que quelque soit mon désir de retourner à Cuba, il sera plus juste de choisir des camarades plus jeunes capables de s’investir dans ces activités très importantes, actuellement une grande campagne est lancée pour dénoncer les ingérences criminelles des Etats-Unis de Trump contre le venezuela. Mais le réseau est également convoqué le 1 et le 3 novembre à la rencontre internationale anti-impérialiste et de solidarité dont parle le texte ci-dessous:

La Havane, 13septembre 2019

« 61e année de la Révolution »

Chers :

Du 1er au 3 novembre 2019, aura lieu à La Havane la « Rencontre Anti-impérialiste de Solidarité, pour la Démocratie et contre le Néolibéralisme », un événement organisé par l’Institut Cubain d’Amitié avec les Peuples (ICAP), la Centrale des Travailleurs de Cuba (CTC), le Chapitre Cubain des Mouvements Sociaux et la Journée Continentale pour la Démocratie et contre le Néolibéralisme.

Les participants trouveront un Cuba immergé dans le développement d’une Révolution au sein de la Révolution, 60 ans plus tard, comme exemple d’endiguement des menaces de l’empire et paradigme de la construction d’un socialisme prospère et durable, souscrit dans la nouvelle Constitution approuvée par l’immense majorité de la population.

Cet espace sera l’occasion propice de dénoncer le blocus économique, commercial et financier, criminel et illégal, qui constitue le principal obstacle au développement économique et social de Cuba et qui, avec l’activation du Titre III de la loi Helms-Burton, intensifie la violation flagrante des droits humains des Cubains et des normes et principes du droit international.

Nous vous demandons également de rejeter les campagnes hostiles contre les programmes de collaboration que notre pays offre dans plus de 80 pays, légitimement établis entre le gouvernement cubain et ses homologues, en réponse aux exigences sanitaires des pays, ratifiant ainsi la vocation internationaliste de la Révolution cubaine. Il n’y a pas de meilleure tribune que cet espace pour ratifier la solidarité avec Cuba et d’autres justes causes du monde.

L’Administration Trump cherche à renverser, avec une violence grandissante dans tous les domaines, la tendance à la baisse de son pouvoir relatif en tant que centre hégémonique de la droite internationale. Unis, empêchons-le d’atteindre ses objectifs historiques de domination sur nos territoires. Nous avons l’obligation avec nos peuples d’empêcher la Doctrine Monroe d’atteindre ses objectifs interventionnistes.

Nous vous invitons à participer à notre Rencontre pour continuer à construire l’unité la plus large, dans le respect de la diversité des partis et forces politiques de gauche et progressistes, des mouvements sociaux et populaires qui les unissent, à vaincre l’offensive impérialiste et l’approfondissement et/ou la restauration du néolibéralisme, en faveur de la solidarité militante avec les justes causes que défendent les peuples.

Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre présence.

Fraternellement,

(Poner pie de firma según corresponda)

Publicités