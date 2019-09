Une réunion de solidarité entre le Venezuela et Cuba discutera de stratégies pour résister aux agressions impériales

Sous le slogan Unity, Consciousness and Resistance, des conférenciers et personnalités intellectuelles, nationales et internationales aux prises avec les luttes libertaires des peuples participeront les vendredi 20 et samedi 21 septembre à la Xe Rencontre nationale de solidarité mutuelle Venezuela-Cuba . Il se tiendra dans la ville de Cumana, dans l’état de Sucre.

L’événement important, organisé par le Mouvement national d’amitié et de solidarité mutuelle Venezuela-Cuba, débutera vendredi à 10 heures et rassemblera 150 délégués nationaux et plus de 15 délégués internationaux.

Yhonny García Calles, coordinateur du Mouvement national d’amitié et de solidarité mutuelle Venezuela-Cuba, a expliqué que la réunion servirait d’espace de discussion sur les stratégies permettant aux peuples du Venezuela et de Cuba de résister au siège incessant du gouvernement des États-Unis. contre les révolutions des deux pays.

Il a également souligné l’importance de mener cette réunion historique à un moment de crise géopolitique au cours duquel l’administration de la Maison-Blanche cherche à influer sur les relations d’échange et de soutien bilatéraux entre la nation antillaise et le gouvernement bolivarien.

« Nous voulons souligner que les agressions subies par nos peuples seront affrontées dans l’unité de nos peuples d’où notre slogan », a déclaré Garcia, tout en soulignant la nécessité de discuter de stratégies permettant de faire face à l’actuelle offensive contre-révolutionnaire de l’impérialisme américain, qui a intensifié sa politique hostile de blocus économique, commercial et financier; ainsi que la menace interventionniste croissante des États-Unis avec le soutien des laquais du gouvernement sur le continent.

«Ceux qui essaient de saper la paix aujourd’hui, par la souffrance, la faim et la maladie, s’inclinent, se trompent sur ce que signifie la conscience acquise par les peuples, en particulier le peuple vénézuélien et le peuple cubain. Le gouvernement américain est bloqué la résistance de nos peuples », a-t-il déclaré.

Garcia a également expliqué qu’une déclaration finale émergera de la réunion; ainsi qu’un agenda d’action et de travail avec la feuille de route pour l’action pour l’année prochaine.

Une « armée de blouses blanches »

Le coordinateur du Mouvement national d’amitié et de solidarité mutuelle Venezuela-Cuba a condamné le fait que le gouvernement dirigé par Donald Trump avait pour but de donner une image fausse de la collaboration médicale que le pays des Caraïbes fournit au Venezuela .

« Nous devons dire clairement qu’au Venezuela, environ 240 000 collaborateurs cubains ont réussi à renforcer la santé, la vie, l’éducation et le sport », a-t-il déclaré.

Enfin, il a déclaré que la collaboration susmentionnée avait profité à d’innombrables Vénézuéliens et que c’était la raison pour laquelle l’accord susmentionné était attaqué, car il était synonyme de solidarité, de bien-être et de vie pour les citoyens.