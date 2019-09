De la même manière que d’autres opposants dans des pays comme le Venezuela, le Nicaragua, la Bolivie et l’Ukraine, les Hongkongais soutenus par l’Occident exigent l’intervention des États-Unis au moyen de mesures unilatérales.

Les manifestants anti-gouvernementaux de Hong Kong ont arboré fièrement leurs vraies couleurs dimanche alors qu’ils défilaient avec le drapeau bleu, rouge et blanc des États-Unis, demandant au président américain Donald Trump de « libérer » la ville.

« Les États-Unis ne » libéreront « pas Hong Kong, ils ne feront que déstabiliser la Chine, y compris Hong Kong, pour frapper durement leur concurrent présumé », a déclaré Chan Yung, vice-président de l’Alliance démocratique pour l’amélioration et le progrès de Hong Kong.

En route vers le consulat américain, la manifestation interdite par le gouvernement a rassemblé des centaines de manifestants agitant des drapeaux américains alors qu’ils chantaient l’hymne national américain diffusé par le biais des haut-parleurs au téléphone.

L’objectif était d’appeler les politiciens de la nation nord-américaine à soutenir leur cause et à s’immiscer dans les affaires intérieures, alors que cela constituait une violation de la souveraineté nationale et du droit international.

Tian Feilong, professeur agrégé à l’Université Beihang de Beijing et expert en études sur Hong Kong, estime que l’appel des manifestants de Hong Kong est la preuve qu’ils collaborent avec des forces extérieures pour mettre en péril le statut international et les intérêts fondamentaux de Hong Kong.

À la suite des démarches d’autres opposants dans des pays comme le Venezuela , le Nicaragua, la Bolivie et l’Ukraine, les Hongkongais soutenus par l’Occident exigent l’intervention américaine par le biais de mesures unilatérales qui ciblent les intérêts nationaux, en l’occurrence le décès du défenseur des droits de l’homme de Hong Kong. Loi sur la démocratie.

Les manifestants défilent pour demander l’adoption par le Congrès américain de la loi sur les droits de l’homme et la démocratie de Hong Kong. Photo: Reuters

Le projet de loi proposé est un amendement au Hong Kong Policy Act de 1992. Introduit pour la première fois en 2016 par le sénateur républicain Marco Rubio et le sénateur démocrate Ben Cardin, le projet de loi fait maintenant l’objet d’un soutien bipartite au Congrès puisqu’il a été présenté de nouveau par les membres du Congrès. Commission exécutive sur la Chine.

Si elle était adoptée, elle exigerait un réexamen annuel du traitement spécial de 1992, inclurait les privilèges commerciaux et commerciaux dont jouissait Hong Kong séparément de la Chine, et permettrait aux responsables chinois le gel des avoirs et le refus d’entrée aux États-Unis.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré vendredi que la Chine « déplore et s’oppose fermement à » la tentative de sénateur de faire adopter la loi comme une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine.

Bien qu’il s’agisse d’une ingérence manifeste dans les affaires intérieures de la Chine, qui enfreint à son tour le droit international et les principes des relations internationales, le professeur Tian convient qu’il est très probable que le Congrès américain adoptera le projet de loi.

« Après la question du commerce, la prochaine carte que les Etats-Unis joueront est celle de Hong Kong et de Taiwan », a-t-il ajouté.

Samedi, le gouvernement de Hong Kong a fermement condamné les actes de vandalisme de manifestants radicaux soutenus par l’Occident, alors que de nouvelles actions visant à affecter l’infrastructure de la ville et la normalisation de ses activités se poursuivent malgré les tentatives du gouvernement pour apaiser la situation actuelle.

Le 4 septembre, la directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam, a exposé son plan pour mettre fin aux manifestations soutenues par l’Occident, y compris le retrait officiel du projet de loi controversé sur l’extradition, qui avait déclenché les manifestations il y a 14 semaines.

Le mouvement a été célébré dans les médias publics chinois comme un signe de conciliation et de paix, a déclaré le Global Times. Bien que des groupes extrémistes du mouvement de protestation aient rejeté les mesures.