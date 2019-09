Les communistes du Tatarstan ont refusé de reconnaître les résultats des élections

quand nous sommes allées à Kazan Marianne et moi, nous avons rencontré Artem Prokofiev, c’est un frêle jeune homme. Il se débattait dans une situation difficile. Il était un des trois élus communiste au parlement du Tartastan. Les villes traditionnellement communistes de cette république, villes industrielles boudaient les communistes parce que les militants ouvriers ne supportaient plus la fraude dont ils étaient victimes et ils accusaient le KPRF de se laisser faire. Artem tenait bon et il entretenait le dialogue mais la situation paraissait bloquée. En effet le tartasttan avait des résultats comparables à celui de la Tchetchénie, le parti au pouvoir, Russie unie avec son homme fort local bpourrait les urnes. Aujourd’hui même si le KPRF double ses résultats, le bourrage continue et la colère monte. Hier nous avons reçu de la part de Pym des voeux pour la fête de l’humanité Marianne, Aymeric et moi, en provenance d’un Tartastan joyeux et combatif.(note et traduction de danielle Bleitrach)

Le chef du siège électoral du Parti communiste au Tatarstan, Artem Prokofiev, estime qu’on ne peut parler de victoire de la Russie unie aux élections du 8 septembre. Valentin Kostrin, membre de la commission électorale du Parti communiste, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le contenu du protocole sur les résultats des élections au Conseil d’Etat de la République, selon lequel Russie unifiée a recueilli 72,43% des voix. Lors d’une conférence de presse qui a suivi les résultats des élections, le dirigeant communiste de la république, Hafiz Mirgalimov, a déclaré: « Nous prenons en compte les chiffres publiés sur le site Web de la CCE, mais ne les reconnaissons pas encore. » «Je n’ai pas assisté à une telle campagne électorale depuis 1996. Tant de saleté, de mensonge, de calomnie, de chantage. Selon un membre du Comité exécutif central de la République du Tartatstan du Parti communiste, les protocoles finaux ont été réécrits dans deux commissions électorales territoriales (dans les districts de Zelenodolsk et de Zelenodolsky). » Nos représentants ont appelé la CEC. Au début, ils n’ont pas décroché le téléphone, puis ils ont répondu que «cela « tait impossible», a déclaré Hafiz Mirgalimov.Artem Prokofiev, chef du quartier général du parti communiste de la Fédération de Russie au Tatarstan, il a déclaré qu ‘ »on ne peut pas parler d’une victoire pour la Russie unie, mais seulement d’un décompte. » «Nous avons assisté à un scandale flagrant! Pourquoi, lorsque la farce a eu lieu, la police tente de détenir ceux qui les ont découvertes? Nous comprenons maintenant pourquoi les caméras ont été retirées des sites – vous voyez vous-même le nombre de preuves vidéo hier, et ce, malgré le fait que la plupart des violations ne figurent pas sur la vidéo. La veille, nous avons observé une quantité extraordinaire de farces et de «manèges». Même dans les urnes dans lesquelles il y avait cloture, le vote ne s’est pas arrêté. Oui, dans un cas, ils l’ont d’abord scellée, mais au bout de 40 minutes, elle a été ouverte. Comment peut-on faire référence à la volonté des électeurs s’il y a une pile de bulletins de vote ici? Des représentants du Parti communiste de la Fédération de Russie ont été retirés des bureaux de vote pendant le dépouillement, sans aucune raison. Dans presque tous les lieuxs, les bulletins de vote n’étaient pas montrés lors du dépouillement – et c’est également dans le meilleur des cas. Au pire, ils ont rassemblé tous les documents et sont partis pour le TEC, sans délivrer une copie du protocole et sans aucun décompte correct. Comment établir un lien avec ces résultats par la suite? », A déclaré Artyom Prokofiev. Des représentants du Parti communiste de la Fédération de Russie ont adressé une plainte au comité d’enquête, deux autres au parquet, 20 plaintes au Comité exécutif central du Tatarstan et au Comité exécutif central de Russie et environ 120 plaintes aux commissions de district. Néanmoins, les membres de la CEC du Tatarstan ont signé un protocole sur les résultats des élections au Conseil d’État de la république. Selon le document, Russie unie a reçu 72,43% des voix. En plus d’elle, seul le Parti communiste de la Fédération de Russie a franchi la barrière à l’entrée avec un résultat de 10,74%. La faction au parlement passera de trois à six personnes. Un membre du Parti communiste , Valentin Kostrin, a joint au protocole une opinion dissidente. Il a souligné que « je ne suis pas d’accord avec son contenu ». « Mon désaccord avec le protocole s’exprime dans le fait que les informations qui y sont enregistrées ne correspondent pas à la volonté des électeurs et ne peuvent pas être reconnues comme respectant le principe d’élections libres », a souligné M. Kostrin. Il a souligné que « le bourrage d’urnes a été effectué dans de nombreux bureaux de vote, ce qui a été enregistré et confirmé par des enregistrements vidéo ». Kostrin a également déclaré qu ‘«aux bureaux de vote, il y avait un vote multiple des mêmes citoyens ( » carrousel « ), ainsi que des » restrictions illégales aux droits des observateurs et des membres de la commission avec un droit de vote délibératif dans le cadre du suivi du processus de vote « . Valentin Kostrin, dans son opinion dissidente, a parlé d’autres violations. «Sur la base des faits ci-dessus, nous pouvons conclure que le potentiel social théoriquement puissant des commissions électorales n’est pas réellement utilisé dans l’intérêt d’élections libres. Selon la loi, au nom de l’État, seules des commissions électorales indépendantes et impartiales doivent organiser et tenir des élections. Cependant, en réalité, le statut de nombreuses commissions n’est pas défini », a déclaré M. Kostrin.

