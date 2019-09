Intervention de Fabienne Lefebvre au Conseil national du PCF en faveur de Julien Assange

Cher.es camarades,

Depuis plusieurs mois, de nombreux communistes, militants et dirigeants, alertent sur la situation de Julian Assange arrêté le 11 avril 2019 par la police britannique. Arrestation faisant suite au retrait illégal de son droit d’asile, qui a été ordonné par le Président de l’Equateur Moreno, et ce en total violation de la Convention de Vienne. Droit dont Assange bénéficiait depuis 2012 à l’ambassade londonienne de l’Equateur.

Le « crime » d’Assange a été de publier des révélations mettant en cause les puissants de ce monde, notamment en diffusant des images de crimes de guerre, commis par les Etats-Unis en Afghanistan et en Irak. Alors qu’un journaliste ou un lanceur d’alerte qui dévoile des secrets d’État relevant de l’intérêt public devrait être systématiquement protégé, Assange se voit lui, aujourd’hui, poursuivi en justice. Il s’agit là, d’une attaque contre les droits de l’homme et le journalisme indépendant, portant atteinte à la liberté de la presse, la liberté d’expression et la protection des sources. WikiLeaks, qu’Assange a fondé et dont il est rédacteur en chef, est pourtant reconnu comme : irréprochable en termes d’investigation et d’exactitude. Ce journalisme-là, rare dans la bataille idéologique en cours, a été récompensé le 16 avril, Assange obtenant le lauréat 2019 du : « Prix des Journalistes, Lanceurs d’Alerte et Défenseurs du Droit à l’information » (avec Motarjemi & Rui Pinto), décerné par le groupe de la Gauche Unitaire Européenne/NGL (Gauche verte nordique) du parlement européen.

Cette arrestation illégale a également été fermement condamnée par le PGE, ainsi que par Patrick Le Hyaric qui est intervenu le 15 avril au Parlement européen, sur la directive « lanceurs d’alerte », pour demander la protection d’Assange en vertu des conventions internationales des droits humains. Le Parti, quant à lui, a produit un communiqué, me semble-t-il, trop timide, compte tenu de l’enjeu de cette très grave affaire, que certains qualifient déjà d’affaire Dreyfus internationale.

Il y a donc urgence, d’autant que début août, Julian Assange a reçu la visite de son frère à la prison de haute sécurité de Belmarsh qui l’a trouvé très affaibli physiquement, en regard de ses conditions de détention très rudes, qualifiées de torture par Nils Melzer, rapporteur spécial de l’ONU sur la torture. Bien que sa combativité demeure toujours perceptible, la famille alerte sur une possible aggravation de son état de santé si la détention devait se prolonger. Rappelons que s’il est jugé aux États-Unis, Julian Assange risque 175 ans de prison. Une condamnation pour l’exemple qui, si elle avait lieu, résonnerait comme un avertissement mondial, de la puissance capitaliste états-unienne, envers tous les potentiels lanceurs d’alerte et marquerait un jour sombre pour le droit des citoyens à la liberté d’information et à la démocratie. Aujourd’hui, il nous faut donc aller beaucoup plus loin, pour construire à l’initiative du Parti, une large mobilisation internationale afin de pouvoir faire obstacle à son extradition vers les États-Unis prévue pour février 2020 et pour exiger l’inculpation des criminels de guerre plutôt que celle des journalistes.

Le Parti communiste Français à toute sa place dans cette bataille qui s’avance sur fond de guerre de classe et de tensions internationales exacerbées. Cette bataille devrait être par ailleurs, partie intégrante de notre campagne contre l’OTAN, comme le souligne notre texte adopté lors de notre 38ème congrès : « Notre bataille pour la sortie de la France de l’OTAN et sa dissolution est une priorité car cette alliance politico-militaire prolonge une logique éculée, attise les tensions et a relancé une course au surarmement. » Julian Assange a payé de sa liberté, et payera peut-être de sa vie les informations révélées via WikiLeaks. C’est pourquoi, je demande à la Direction du Parti de bien vouloir, de nouveau s’exprimer et cette fois de manière forte, en exigeant : L’arrêt de l’extradition d’Assange, la mise en place d’une commission indépendante de l’ONU pour vérifier ses conditions de détention et de santé, avec pour objectif d’obtenir in fine sa libération. Dans l’attente, une pétition à l’initiative de nombreux camarades, circulera sur la Fête de l’Humanité sur la base de ces exigences, je vous invite donc à vous en saisir.

Fabienne LEFEBVRE

Membre du Conseil national

Membre du Comité exécutif national

