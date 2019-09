Pour la planète, le socialisme : le programme ! 4-5 Octobre 2019, salle Joliot-Curie, Vénissieux

Les 9emes rencontres internationalistes de Vénissieux seront, comme à chaque édition, une occasion de rencontres des communistes qui continuent à chercher à comprendre le monde tel qu’il bouge, et non pas tel que les médias nous le présentent.

Les marches pour le climat révèlent tout autant les inquiétudes fortes devant l’arrogance destructrice d’un capitalisme « qui épuise la terre et les travailleurs », qu’une incroyable manipulation médiatique pour détourner les colères populaires de la mise en cause du capitalisme, du pouvoir des oligarques, de la nécessité d’une bataille politique pour changer de société.

Les marcheurs du climat disent souvent « ce n’est pas le climat qu’il faut changer, c’est le système ! » ou encore « si le climat était une banque, cela ferait longtemps qu’il l’aurait sauvé ! ». Et pourtant les plus grandes confusions existent sur les causes réelles des risques environnementaux, le lien avec la nature même du capitalisme, le pilotage pour le profit, le pouvoir d’une classe sociale qui défend becs et ongles ses privilèges, et qui, elle, peut vivre dans sa bulle de richesse dans une planète qui se dégrade pour la majorité.

Alors, mettons-nous d’accord ! pour changer radicalement de système et maitriser nos impacts sur l’environnement, il faut mettre en cause la domination capitaliste, il faut donc discuter d’une autre société, et comment le faire sans parler du socialisme ?

Les rencontres permettront d’aborder cette question en quatre temps

une discussion générale le vendredi soir à partir des débats autour des marches pour le climat, et de la « lettre ouverte à Greta Thunberg »

une matinée partant des mémoires de Danielle Bleitrach, sociologue ancienne dirigeante du PCF qui nous invite à relire l’histoire communiste de la fin du siècle dernier, pour une rencontre avec Tatiana Desiatova, communiste russe qui vient de remporter un véritable succès électoral dans les élections locales de Russie.

une rencontre sur l’écologie réelle, telle que les pays socialistes l’ont inventé au siècle dernier, à Cuba comme en URSS, histoire méconnue et totalement cachée par la diabolisation antisoviétique dominante.

une interrogation sur la situation de la planète aujourd’hui à partir de la place de la Chine dans le monde, les routes de la soie et la place du rail dans les échanges, du niveau mondial aux niveau Français… pour montrer la cohérence nécessaire entre l’action locale, nationale et mondiale !