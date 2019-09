«Macron c’est le roi de l’éolienne, que du vent !» tempête Fabien Roussel

Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, qui sera présent ce week-end à la Fête de l’Huma, revient sur la rentrée sociale et appelle à l’union de la gauche aux municipales.

Entre la grève sur la réforme des retraites vendredi, celle des urgences, la rentrée sociale est explosive. Comment y répondre ?

FABIEN ROUSSEL. La réforme des retraites est mauvaise. Le gouvernement nous dit : « Comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps ». Ça fait 30 ans qu’on entend ça! « Travaillez plus longtemps, et gagnez moins à la fin! » Ça veut dire quoi, en 2050, on travaillera jusqu’à 75 ans? C’est de la folie!

Que proposez-vous pour financer et réformer les retraites ?

Cette réforme fait peser sur les salariés le financement total des retraites et n’envisage à aucun moment de faire cotiser tous les revenus financiers, des rentiers, des actionnaires. Ces revenus doivent aider à financer le système de retraites, pour que l’on puisse partir à 60 ans. L’allongement de la durée de la vie est une chance, mais il faut encore pouvoir en profiter.

Quelle solution à la crise des urgences ?

On a une ministre de la Santé qui met le feu à notre système de santé publique en supprimant 2,4 milliards d’euros aux hôpitaux publics en deux ans. Et là, elle propose un plan d’aide de 715 millions d’euros en trois ans. Il ne faut pas avoir fait maths sup’ pour voir que le compte n’y est pas. Nous proposons un moratoire sur toutes les fermetures d’hôpitaux, de services d’urgence, de maternités, plus de moyens humains, et des réouvertures de lits. 100 000 lits ont été supprimés en vingt ans!

Emmanuel Macron a pourtant entamé sa rentrée en essayant d’être plus dans la concertation…

Macron, sa rentrée, c’est juste de la com’! Son G7, comme ses annonces pour la santé, c’est du vent. C’est le roi de l’éolienne. Les Français attendent des mesures concrètes, du sonnant et du trébuchant.

Pensez-vous que le mouvement des Gilets jaunes ou tout autre mouvement social d’ampleur puisse reprendre ?

La colère des Gilets jaunes n’est pas éteinte. Les gens ne vivent pas mieux, et la réforme des retraites montre qu’ils vont encore se faire avoir. Depuis le 1er août les factures d’électricité augmentent. La colère est palpable chez les gens qui n’arrivent pas à boucler leurs fins de mois.

La question écologique est au cœur des débats. C’est un sujet sur lequel le PCF est en retard, voire inaudible…

On y travaille davantage. Nous avons formulé des propositions précises pour atteindre les objectifs de la COP21. Nous disons qu’il faut que la France ait une empreinte carbone nulle pour 2050. Pour ça, il faut changer de mode de production, de consommation, de modèle économique. Il y a aussi des choses concrètes à faire tout de suite, comme ne pas supprimer le train des primeurs Perpignan-Rungis, qui transporte 410 t de fruits et légumes par jour, sinon il sera remplacé par 30 camions par jour. Ou mettre le paquet sur la rénovation et la construction de logements à basse consommation.

Idem sur la question des traités de libre-échange ( CETA et Mercosur ). Nous voterons contre. Produisons ici ce que nous consommons ici, relocalisons les productions. Nous voulons lier urgence climatique et urgence sociale.

Quelle est la position du PCF sur l’extension de la PMA et sur la GPA ?

Nous sommes favorables à l’ extension de la PMA. Mais résolument opposés à la GPA, qui revient à de l’exploitation du corps humain, en faire une marchandise. On ne loue pas son corps.

Quelle stratégie allez vous adopter pour les municipales ?

Ce doit être l’occasion de montrer que les forces de gauche et écologistes, unies dès le premier tour, peuvent l’emporter, battre la droite et l’extrême droite. Et ça peut être une élection déterminante pour la suite, pour ouvrir des perspectives à gauche.

C’est ce que vous allez prôner partout ?

Les appels à l’union tout le monde les fait, tous les jours. Mais ça ne suffit pas. Partout les forces de gauche doivent travailler sur des projets municipaux, construits avec les citoyens, sur la gratuité des transports en communs, le rétablissement des services publics accessibles à tous, le développement de circuits courts, la contribution des villes pour le climat.

Vous pouvez dialoguer à la fois avec les Insoumis et les socialistes ?

Je parle avec les uns et les autres, et je leur propose que là où il y a des sortants de gauche, il faut créer toutes les conditions pour qu’ils ne soient pas battus par la droite ou l’extrême droite. Et être le plus unis pour les battre partout où c’est possible. Nous sommes prêts à être derrière une tête de liste Insoumise, socialiste. De la même manière, il doit y avoir les mêmes rassemblements derrière des têtes de liste PCF.

À Paris, vous comptez rallier Hidalgo dès le premier tour ?

Les communistes à Paris ont un chef de file (NDLR : Ian Brossat), ils décideront en temps voulu. Notre souhait c’est que Paris reste à gauche, et nous ferons tout pour.

Vous diriez, comme le fait Jean-Luc Mélenchon, qu’il est victime d’un procès politique et d’un complot ?

(Long silence). Je ne sais pas si je ferais comme lui, mais je respecte le choix de sa défense.

Pensez-vous que Richard Ferrand doit démissionner ?

Le Premier ministre a déjà déclaré qu’un ministre mis en examen doit démissionner. Pourquoi la majorité LREM ne l’applique-t-elle pas à Richard Ferrand? Les Français demandent que nous soyons exemplaires. Soyons le vraiment.

https://youtu.be/ACjWFqqpic8