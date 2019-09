Le voyage devant ma porte

sur le seuil de ma porte, voilà ce que je vois…

Il m’est arrivé une histoire étrange, j’ai parlé ici de ces petits déjeuners sur la place de l’église des Chartreux en face de chez moi. C’est un jeune couple qui les organise et les gens qui se regroupent pour échanger quelques réflexions autour d’un café et des brioches le dimanche matin sont très divers, certains loufoques, d’autres timides et certains esseulés cherchent l’âme soeur.

J’ai de la sympathie pour le jeune couple qui a lancé ses rencontres, lui est architecte employé par le diocèse, ils sont charmants et quand je leur ai dit que j’étais mécréante et communiste ils sont allés acheter mon livre. Ce matin, alors qu’eux et moi remplissions les poubelles du tri sélectif, ils m’ont dit qu’il l’avaient acheté et commencé à le lire, que c’était très bien écrit et que cela donnait envie d’en discuter. Si j’étais disponible, il proposait une rencontre avec d’autres amis qui ont vécu solidarnosc pour échanger sur ce que nous attendions eux et moi de la vie, de nos actes à accomplir. C’était intéressant, ils m’ont dit que le message divin allait a contrario de la nature qui elle était cruelle et que l’amour, la fraternité n’avait rien de naturel.Comme ils avaient dès le départ mis en cause mon spinozisme je me suis réfugiée derrière Diderot… Le tout en nous interrogeant sur les motifs de jean paul II, sa rencontre avec fidel castro et il fallait que je leur parle de Walesa…

Voilà une expérience inattendue, décidemment mes mémoires sont réellement parfois ce que j’ai désiré en faire l’instrument d’un dialogue. En tous les cas je me fais une joie à l’idée de cette discussion parce que cela aide de tenter de trouver un langage commun,un approfondissement obligatoire pour chacun, c’est une sorte de voyage devant ma porte. J’ai sans doute été aventurière, aventurier mais pas mercenaire disait de lui Risquet… et il savait que j’étais pareille à lui, aventurière parce que disponicle pour la véritable aventure, celle qio sonne sens à votre vie en découvrant toujours les autres… Si j’ai une chance dans la vie c’est de conserver cet appétit de l’inconnu fut-il devant ma porte. Danielle Bleitrach

