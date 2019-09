La réaction digne et solidaire des Cubains aux mesures prises par le gouvernement face au harcèlement impérial

Face à la situation tendue avec le carburant, le président cubain a appelé à la solidarité et à l’unité face au harcèlement de l’empire. Photo: Estudios Revolución

Lors de la Table ronde télévisée, le président du Conseil d’État et du Conseil des ministres, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a remercié le peuple cubain pour son soutien face la situation énergétique tendue du pays, ainsi que pour son esprit de contribution et de solidarité, ce qui, a-t-il dit, est bien plus important qu’un navire chargé de carburant. Et c’est l’attitude à laquelle nous sommes habitués, a-t-il souligné.

Il y a des difficultés, a-t-il reconnu, que nous avons déjà expliquées, mais il n’y a aucune raison d’alarme. Les difficultés sont conjoncturelles et ne sont pas le résultat de négligences ou de l’improvisation.

« Nous n’avons jamais tourné le dos aux crises possibles qui se profilaient en raison de l’escalade de l’agression impériale », a-t-il ajouté.

Alejandro Gil Fernandez, ministre de l’Economie et de la Planification, a déclaré que le Conseil des ministres a été informé des progrès des mesures et de la recherche de solutions. « Cuba n’est pas paralysée et nous non plus dans notre recherche de solutions. Nous travaillons de manière proactive pour trouver un équilibre dans la distribution des ressources aux principaux secteurs de l’économie », a-t-il indiqué.

Gil Fernandez a évoqué les évaluations réalisées au Conseil des ministres, où il a été décidé que les activités sociales telles que l’éducation, la santé, les jardins d’enfants, les activités les plus productives liées à l’alimentation, les transports publics et autres resteraient prioritaires. Bien que les niveaux d’activité soient en baisse, le pays continue de fonctionner.

Concernant les préoccupations au sujet d’éventuelles coupures d’électricité, Raul Garcia Barreiro, ministre de l’Énergie et des Mines, a signalé que des mesures sont prises pour les éviter, mais que s’il y avait des problèmes de production et si elles s’avéraient nécessaires, le peuple en serait informé.

Il a signalé qu’il y a eu des problèmes avec l’essence, bien que d’ici la fin du mois l’approvisionnement aux stations service sera garanti et le secteur privé ne sera pas touché.

Le ministre de la Santé, José Angel Portal Miranda, a expliqué quant à lui que toutes les mesures ont été mises en œuvre pour maintenir la vitalité du système et garantir ses principales activités.

Il a annoncé qu’une campagne intensive d’éradication du moustique Aedes aegypti sera lancée au mois de septembre, compte tenu de la situation épidémiologique internationale complexe.

Le ministre des Transports, Eduardo Rodriguez Davila, a expliqué les mesures qui ont été adoptées dans ce secteur.