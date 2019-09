En toute franchise, pourquoi je poursuis, parce que je crois à la nécessité d’avoir une stratégie pour le socialisme

Dans mes mémoires, je raconte comment j’ai adhéré en 1956 après avoir vu dans Paris match, les communistes hongrois pendus à des crocs de boucher. Mon imaginaire enfatin était celui du nazisme et je savais qui étaient ceux qui pendaient les communistes, le retour des troupes de l’amiral Horty celui qui lors de la contrerévolution de 1919, après l’échec de la commune de Budapest enterraient vivants les communistes et les juifs. En 1989, je raconte également comment une contre révolution à visage démocratique celle qui précédait la chute du mur à Berlin prétendit faire passer les événements de 1956 pour un sursaut national et démocratique avec l’accord de Gorbatchev.

Dans le pCF aujourd’hui il existe encore et toujours des gens qui sont prêts à faire passer ce qui se passe au Venezuela, à CUba mais aussi à Hong kong pour la même victoire de la démocratie et leur « communisme » est celui qui fait encore et toujours la main aux assassins des peuples, aux bonnes oeuvres de la CIA. Ce sont ceux qui ont soutenu Robert Ménard dans sa haine de Fidel Castro. je me souviens là encore quand j’ai tenté de prevenir Ariane ascaride de ne pas aller aux côtés de Robert menard au théâtre des champs Elysées crier avec d’autres Cuba si Fidel no. Elle m’a insultée , traitée de stalinienne, ils avaient été chauffés à blanc par un article de fabius dans le Nouvel Observateur, ce dernier en appelait aux mannes de Salvador Allende contre Fidel castro, alors que c’est peu dire que le PS de fabius n’avait pas soutenu Allende. Et cette troupe étrange des enfants de mitterrand et de l’Humanité sont allés jusqu’à prendre d’assaut derrière l’hystérique Robert ménard l’ambassade de Cuba où ils ont été bien reçus et son repartis en fuite.

Ces gens-là n’ont pas renoncé et ceux d’entre eux qui ont conservé des positions à l’intérieur du Parti les utilisent toujours au nom de « l’unité du parti » pour empêcher que l’on connaisse la vérité sur ce qui se passe dans le monde : ils ont accordé deux lignes dans l’humanité aux résultats du Parti communiste de la fédération de Russie, au fait qu’il a triplé ses scores malgré la triche, qu’il est dévenu la seule opposition crédible aux oligarques qui en Russie comme partout prétendent asphyxier les peuples. ces gens là me combattent, veulent étouffer ma voix, moi aussi je les combat. Il ne faut surtout pas faire savoir que ceux qui ont vécu le socialisme, ceux qui le vivent malgré ses imperfections considèrent qu’il y a là un degré supérieur de civilisation. Non il faut comme l’ont toujours fait les trotskistes raconter que toutes les expériences socialistes ont été criminelles mais qu’eux vous promettent le vrai communisme, sans même avoir besoin du socialisme. Avec de tels discours on tombe à moins de 2% partout, nous y voilà. perdre notre identité de parti communiste, nous mettre derrière la social démocratie partout, nous livrer pied et poing lié, sans programme pour s’assurer un strapontin de conseiller d’arrondissement ou municipal, perdre nos élus et nos mairies à leur profit, ils n’ont jamais eu d’autres tactiques, parce que l’on ne saurait parler de stratégie de parti communiste, celle-là est celle de la bourgeoisie. OUi mais il ne faut pas exagérer non plus leur importance.

parce qu’ il existe dans ce parti communiste français des gens qui n’ont pas renoncé et à qui l’on doit qu’il existe encore alors que les mêmes ont détruit le parti communiste italien. Ces gens attachés à leur parti ont obtenu la majorité au dernier congrès, ce qui ne s’était jamais vu, mais les battus ont conservé des positions et ils n’ont pas renoncé. Ils espèrent même qu’après des résultats décevant aux prochaines municipales ils pourront mener l’assaut pour avoir un candidat de « gôche » aux présidentielles. Vous nous voyez derrière un rafael Gluksman et un melenchon ? Moi pas… Certains d’entre eux pourtant son si entiché de ce choix qu’ils n’ont pas caché ne pas avoir voté pour Ian brossat ou même pour la France insoumise aux dernières européennes.

L’essentiel est qu’Un espoir est né, même le résultat décevant au européennes n’a pas entamé cette espérance, cette tranquilité dans la nécessité de l’affirmation de soi . Pourtant je suis sure que tous les communistes s’y sont reconnus en lisant le discours de Toulouse ou encore avant-hier en écoutant Fabien Roussel dire à Bourdin la position du parti, le soutien aux grévistes comme la nécessité de l’union, mais en affirmant simplement « jean Luc, c’est jean luc, moi c’est moi » Le paradoxe est que l’on est mille fois plus fraternel,moins hostiles en marquant la différence. A ces moments-là on se dit que l’on a raison de croire qu’il y a un chemin pour sortir de l’impasse de ces dernières années.

Quand je me suis lancée dans des mémoires, des amis beaucoup plus prudents ou définitivement écoeurés m’ont dit qu’eux s’étaient définitivement retirés et je cite « tant que ces gens là seront à la manette, je ne reviendrai pas! » Une autre a ajouté « pour mon équilibre personnel et mental, il vaut mieux que je les ignore ».J’ai tenté de les convaincre mais je ne sais pas s’ils auront le courage et la force de secouer la masse d’inertie à laquelle ils sont parfois confrontés? Quand j’ai vu cerise sur le gâteau qu’un texte de l’avant-garde concernant mon livre pouvait être censuré sur la liste de ian brossat, comme tout texte dans lequel mon nom apparaissait, alors que cette liste est théoriquement ouverte à tous les membres du parti, j’ai pensé qu’ils n’avaient pas tort, que si la direction actuelle du parti que j’appuie pourtant comme l’ultime chance de ce parti tolérait de tels moeurs, il était inutile de se battre. Pour moi comme pour bien des camarades non seulement rien n’a changé mais la situation s’est encore dégradée parce qu’ils sont devenus véritablement enragés.

Ce qui a changé et ce n’est pas négligeable c’est que les discours de Fabien Roussel, le ton nouveau et le propos qui affirme l’existence d’un parti communiste nous donne le sentiment d’un renouveau. Ce n’est pas rien mais en coulisse ils redoublent leur liquidation. Là encore ce que je tente de démontrer dans mes mémoires, c’est que quelque soit l’écoeurement que m’inspirent certains, pour la plupart des communistes la « liquidation » n’a acquis des soutiens que parce qu’a été perdu l’idée même d’un but.

je me suis accordée quelques jours de réflexion: devais-je arrêter ce blog? Je me contente de faire connaître ce qui se passe au niveau international et qui n’est pas il est vrai ce qu’on lit dans l’Humanité, je montre que le communisme est une idée pour laquelle on se bat partout, le socialisme, le vrai est la seule alternative crédible à un capitalisme de plus en plus destructeur des êtres humains et de la planète. Donc le but reprend forme et il reste à faire surger l’idée que ce but sera notre, sans modèle mais en tenant compte des expériences de chacuns.

Parce qu’il il faut que je dise le fond de ma pensée: quel que soit ce que je reproche à certains qui disons ce sont mal conduits et continuent, le problème n’est pas là. C’est tout le sens de mes mémoires. Je les résumerai à cette idée, à partir de 1973 et de la contre-offenive du capital notre stratégie qui demeurait celle des lendemains de la Libération a été inadaptée. La question de notre stratégie demeure au coeur de notre actualité et de notre tentative de renouveau. Je suis convaincue que tant que l’on ne posera pas la question du socialisme, nous n’aurons pas de stratégie et nous serons soumis à des aléas électoraux, les luttes et les mouvements sociaux n’auront aucune perspectives et la politique ne sera que jeux politiciens s’épuisant en vain projet d’alliances sans objet autres que les places. Ce qui desesperera un peu plus les couches populaires et fera monter l’abstention et les devoiement fascistes.

C’est cette idée là que certains interdisent de poser et pour cela ils sont prêts à oter le droit à la parole de tous ceux qui oseront dire cela, ils multiplieront les diversions sociétales, continueront à organiser la diffamation autour de ceux qui s’obstinent à vouloir parler de cette alternative socialiste.Ils y sont presque arrivés en vidant le PCF de toute dimension de classe, ce que nous avons commencé à reconquérir au dernier congrès. Avec la dimension de classe apparaissent la lutte pour la paix, pour la souveraineté nationale, pour le droit de tous à une vie digne et un nouvel internationalisme. C’est le terreau sur lequel pousse notre projet socialiste et cela ils n’en veulent pas, pas eux ceux qui tirent les ficelles.

Voilà après deux jours de réflexion, je me suis dit je tiendrais parce qu’il n’y a pas d’autre issue et dans ma tête j’ai ajouté: « si les Cubains tiennent, je peux tenir ».

Danielle Bleitrach

