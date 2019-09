Les présidents de Russie et de France ont eu des conversations téléphoniques pour résoudre le conflit dans le Donbass. L’échange de prisonniers entre l’Ukraine et la Fédération de Russie a montré que le président Zelenski est capable de négociation. Cela donne aux accords de Minsk une chance de ressusciter, alors qu’ils étaient déjà enterrés, et donc un espoir de paix pour le Donbass. Poutine est prêt à discuter de tout cela de manière substantielle, mais pose une condition inattendue et importante.

Sur la base d’une conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, on peut espérer que les tentatives pour trouver une solution au problème du Donbass retrouvent leur aspect concret.

Ces négociations s’inscrivaient dans la continuité du dialogue qui avait débuté à Fort Bregancon, où Macron avait invité son homologue russe et que le journal VZGLYAD avait détaillé . En d’autres termes, les présidents ont convenu de cette conversation à l’avance. Mais il est probable que cette discussion téléphonique a été stimulée par l’ échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine , qui avait eu lieu la veille.

C’est du moins cet événement, dont les préparatifs ont été menés de longue date, qui a été considéré par les experts occidentaux (y compris français) comme une confirmation claire que les contacts russo-ukrainiens étaient sortis de la congélation. En termes simples, puisque Moscou et Kiev ont réussi à coordonner le problème avec les prisonniers, nous pouvons passer à autre chose. Pour Paris, c’est un signal on peut le penser du moins.

Macron affirme maintenant clairement proclamer le leadership de la France sur certaines questions de l’agenda international – telles sont ses ambitions nationales. Parmi ces questions, par exemple, la lutte contre le réchauffement climatique et le règlement de la crise en Ukraine. Paris veut se parer des lauriers du pacificateur du Donbass et essaie maintenant d’apparaître comme le protagoniste le plus fiable de l’Occident, profitant du fait que le président américain Donald Trump commence tout juste à reconstruire son approche de l’Ukraine et que la chancelière allemande Angela Merkel est ensevelie sous tous ses problèmes – depuis les problèmes de santé jusqu’à des menaces perdre le pouvoir .

Pour influencer le problème du Donbass, Paris dispose d’un instrument, les accords dits dit normand, auquel, outre Moscou et Kiev, Berlin est également liée. Ce format est actuellement «gelé» – la deuxième période de la présidence de Petro Porochenko, s’étant accompagnée d’une forte escalade des relations avec la Russie, cela n’avait tout simplement aucun sens: l’Ukraine n’était pas négociable.

En signant les accords de Minsk, qui étaient extrêmement inconfortables pour Kiev, Porochenko essayait simplement de gagner du temps – les autorités ukrainiennes n’allaient pas les respecter. Ceci, à son tour, rend insensé le «format normand» qui existe pour la mise en œuvre de ces accords mêmes.

Kiev a constamment voté en faveur de la reprise des réunions du Quartet, dans le but de les transformer en une plate-forme pour accuser la Russie de tous ses problèmes. Moscou, en revanche, lui a imposé une condition rationnelle et compréhensible: une réunion du Quartet n’a pas de sens si elle est «insuffisamment élaborée». Autrement dit, s’il n’existe pas de points préalablement convenus sur lesquels il est théoriquement possible de s’entendre. ce n’était alors pas possible, car Kiev n’entendait pas remplir sa part des obligations. L’inaction délibérée de l’Ukraine a mis un terme à tout le processus de paix, sans aucun progrès de sa part, les accords de Minsk étant enfouis sous la poussière.

Zelensky a été élu comme «candidat de paix», prêt à faire des compromis avec la RDP et la LPR, et donc comme candidat capable de «progrès». Récemment, il a eu une occasion pratique de les réaliser compte tenu du fait que le contrôle de la Verkhovna Rada est complètement passé à son parti, «Serviteur du peuple». Et l’échange de prisonniers a laissé entendre que la glace pourrait se briser – Kiev est maintenant prête à discuter de manière concrète de la mise en œuvre de Minsk-2.

Toutefois, la condition intiale de Moscou reste valable: pour une réunion du Quatuor, les questions inscrites à son ordre du jour doivent être réglées à l’avance. La conversation entre Macron et Poutine, nous permettait d’entrevoir les problèmes posés. Pour sa part, le président de la Russie en a souligné deux:

le retrait des forces et des moyens sur la ligne de contact dans le Donbass et la consolidation par écrit de la «formule de Steinmeier».

Pour ce qui est de la première mise en oeuvre , tout est clair: Kiev doit veiller à ce que les forces armées ukrainiennes et les Dobbats respectent les engagements pris par l’Ukraine – cesser de bombarder le territoire de la RPD-LPR et tenter de «réduire» la zone neutre .

Avec la «formule Steinmeier», tout est à la fois plus compliqué et plus important. Cette formule, nommée d’après le chef du ministère allemand des Affaires étrangères, par qui les accords de Minsk ont ​​été signés, décrit la procédure à suivre pour remplir l’une des clauses les plus importantes et les plus pénibles de l’accord de règlement à Kiev. Il doit être introduit un amendement à la constitution de l’Ukraine, selon lequel les autorités du Donbass seront dotées d’une autonomie. Statut temporaire – à compter du jour où les élections y sont organisées, statut permanent – à partir du moment où les résultats des élections sont annoncés par l’intermédiaire de l’OSCE.

Pour Kiev, cela revient à admettre sa défaite. Ils ont commencé à se battre avec le Donbass à ce stade lorsque les rebelles ont demandé non pas une autonomie temporaire vis-à-vis de l’Ukraine, mais une autonomie permanente. Il se trouve que les «separatistes» ont atteint leur objectif. Pire encore, l’autonomie sera beaucoup plus large qu’en 2014, plus qu’ils n’osaient l’envisager

Et pourquoi alors « des patriotes ukrainiens ont versé du sang »? Il s’avère qu’ils ont coulé en vain.

Et maintenant, alors que Zelensky est déjà en mesure d’introduire et d’adopter des amendements constitutionnels, la Russie fixe des conditions spécifiques pour la reprise des négociations « normandes » – fixant par écrit la « formule de Steinmeier ». Ce ne sont pas les amendements constitutionnels eux-mêmes, mais un certain document prouvant que l’Ukraine est prête à en débattre, sinon tout restera dans un état «gelé» – le règlement Donbass lui-même et les négociations à ce sujet.

Et bien que la formule, auparavant connue uniquement par des spécialistes du problème du Donbass, soit passée de l’oubli à la conversation entre Poutine et Macron, elle devrait être interprétée comme la condition de Poutine envers Zelensky – et rien d’autre. Est-il prêt à faire un pas aussi douloureux pour Kiev en tant qu’autonomie du Donbass ou n’est-il pas prêt? S’il est prêt, les accords de Minsk auront une chance, sinon, dans un proche avenir, le règlement du Donbass restera dans une impasse.

Zelenski et Moscou ont tous deux laissé entendre qu’il était temps de se préparer. « Lors de la discussion sur les perspectives de résolution du conflit intra-ukrainien, le » paquet de mesures « de Minsk a été mis en exergue comme base d’un règlement », a déclaré le Kremlin.

En termes simples, une alternative à Zelensky n’est tout simplement pas envisagée..