Le Parti communiste de la Fédération de Russie poursuivra sa lutte pour transformer le système électoral, a déclaré Dmitry Novikov , vice- président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie , lors d’une conférence de presse à Moscou

«Lors des élections d’hier dernier, le Parti communiste de la Fédération de Russie a confirmé une nouvelle fois qu’il avait un programme et que ce programme répond aux intérêts de masse de millions de personnes. Le parti a une équipe capable de mettre en œuvre ce programme », a déclaré Dmitry Novikov.

«Je veux vous montrer le matériel préparé deux mois avant le vote. C’est une analyse du chef de notre parti intitulée « Nous devons utiliser la chance d’un changement de cap pacifique ». Ce document était entièrement basé sur le programme avec lequel nous nous sommes rendus à l’élection présidentielle, aux élections à la Douma d’Etat. Nous fondons nos thèses de programme sur une analyse fondamentale de la situation actuelle. Et nous le faisons profondément, avec sérieux. Ceci est reconnu, entre autres, par nos adversaires », a déclaré le vice-président du Comité central du Parti communiste. »En ce qui concerne les résultats des dernières élections », a poursuivi Dmitry Novikov, « de plus en plus de citoyens du pays partagent le programme de notre parti et sont prêts à le soutenir. e la La thèse principale qui nous distingue des autres forces politiques est la mise en œuvre des nationalisations dans la Fédération de Russie. Il y a peu, cette thèse a encore suscité des doutes chez certains citoyens. Aujourd’hui, cette idée bénéficie du soutien total et absolu des citoyens du pays. Sans parler des propositions du Parti communiste, telles que l’introduction d’un barème progressif de l’impôt sur le revenu. »

«Russie unie», si l’on en croit les résultats du vote, a vu sa position réduite presque partout », a poursuivi Dmitry Novikov. – Cependant, le Parti communiste a partout augmenté ses résultats. Dans certains cas, Russie unie n’était même pas deuxième, mais troisième. Cela s’est notamment produit dans le territoire de Khabarovsk. Les principales forces politiques du pays sont deux partis d’opposition. »

«À Moscou, nous avons doublé le nombre de nos mandats. Si nous prenons les résultats municipaux, nous verrons une image similaire. Dans ma région natale de l’Amour, à Zavitinsk, sur 13 communistes retenus (par le filtrage municiapal), les 13 ont remporté des suffrages dans les circonscriptions. Deux personnes n’étaient pas autorisées à participer à la course électorale. Au total, l’organe représentatif de la ville de Zavitinsk a 15 mandats », a déclaré Dmitry Novikov.

«Dans le district d’Akhtuba, dans la région d’Astrakhan, le soutien de notre parti est de 41%. Il existe des zones dans la région de Bryansk et dans la République de Sakha, où le soutien du Parti communiste va de 32 à 40%. 34% – à Lotoshino, dans la région de Moscou. La liste de ces résultats peut être poursuivie. Dans les régions de Moscou et de Léningrad, l’augmentation de nos mandats atteint le double », a déclaré le vice-président du Comité central du Parti communiste.

«Nos adversaires ont tenté de reproduire la situation, par exemple, dans le même Saint-Pétersbourg», a déclaré Dmitry Novikov. – Là-bas, nos camarades passent au niveau local aux instances municipales et législatives. Et à Rybatsky, à Pouchkine et à Shushary, Russie unie tente d’organiser un décompte des voix et de rejouer la situation en sa faveur. »

« Nous avons une nouvelle fois confirmé que le parti communiste avait sa propre équipe », a déclaré Dmitry Novikov. – La victoire à Novossibirsk est une garantie. Digne de nos autres camarades. C’est Romashkin dans la République de l’Altaï, un bon résultat à Ulan-Ude de Vyacheslav Markhaev. Très convaincante passée à travers cette course électorale Nina Ostanina dans la région de Novgorod. Notre candidat à la dernière élection du maire de Moscou, Vadim Kumin, a mené une forte campagne électorale. Oui, il a remporté la deuxième place dans sa circonscription à la suite des résultats des élections en cours, mais sa contribution au résultat global à Moscou est très sérieuse. Dans les 13 mandats que nous avons reçu de l’électorat, il y a des individus de grand mérite. »

«Le résultat sur le territoire de Khabarovsk est intéressant. Nikolaï Nikolaïevitch Platochkine a été nommé par nous lors de l’élection partielle à la Douma. Des mesures récentes effectuées avant le jour du scrutin ont montré qu’il gagnait face à ses adversaires. Ensuite, la commission électorale a organisé de toute urgence trois bureaux de vote pour le personnel militaire sur les terrains d’entraînement du district militaire oriental. Il y avait un mouvement d’unités militaires ici. Ce type de manipulation a eu lieu pendant la campagne électorale. Cela fera l’objet d’une discussion séparée lors d’une réunion du Présidium du Comité central du Parti communiste. Gennady Andreyevich le tiendra dans les prochains jours », a déclaré le vice-président du Comité central du Parti communiste.

«En général, la conclusion est la suivante. Nous poursuivrons notre lutte pour transformer le système électoral. C’est une tâche minimale. Et nous poursuivrons la lutte pour appliquer le programme au maximum, pour changer la situation socio-économique et politique en Fédération de Russie », a déclaré Dmitry Novikov.