Un  vote communiste massif au Portugal, le 6 octobre, est essentiel pour préserver les acquis de la classe ouvrière

Partisans du PCP à l’Avante! Festival. | Avante

LISBONNE, Portugal — La télévision et les journaux grand public, des attaques coordonnées contre les médias sociaux et des sommes énormes d’argent des entreprises déversés sont tous des éléments marquants d’une campagne en cours dans ce pays et tout cela ne poursuit qu’un seule objectif celui de réduire la taille du vote du Parti communiste (PCP) lors des prochaines élections législatives du 6 octobre.

Les grandes puissances économiques, reconnaissent que le soutien accordé au principal parti de droite, le parti social-démocrate (SDP), mal surnommé, a diminuéen grande partie grâce au travail du PCP basé sur la classe ouvrière dans ce pays, . Une grande partie des grandes entreprises du Portugal soutiennent de ce fait le parti socialiste du pays, qui a toujours été un véritable parti social-démocrate, lui-même de plus en plus à droite.

Pour comprendre la situation unique de la politique portugaise et comprendre pourquoi les élections portugaises de 2019 sont aussi critiques pour l’avenir de ce pays que les élections de 2020 pour l’avenir des États-Unis, il est nécessaire de revenir sur les élections portugaises de 2015.

A cette époque, les partis de droite coalisés, dirigés par le SDP, remportèrent un vote majoritaire et déclarèrent qu’ils formaient un gouvernement qui maintiendrait leur régime d’austérité et de limitation des droits des travailleurs. Cependant, le PCP a utilisé une caractéristique démocratique de la constitution du Portugal pour dire: «Pas si vite!». Cette particularité de sa constitution a en fait été mise en avant par le PCP dans la période qui a suivi le renversement de la dictature fasciste en 1974.

Le PCP s’est adressé au Parti socialiste et l’a exhorté à former un gouvernement minoritaire dirigé par lui-même. Tout le monde savait que la droite mettrait au défi ce gouvernement qui n’avait pas la majorité au parlement, mais le PCP a proposé d’utiliser ses votes et les votes des petits partis de gauche au Parlement, qui, combinés aux votes socialistes, empêcheraient la droite de renverser le gouvernement de la minorité socialiste.

En échange de cet «accord», les communistes ont insisté pour que le Parti socialiste s’engage à obtenir plusieurs gains importants pour les travailleurs portugais, notamment une hausse du salaire minimum, une réduction drastique des coûts des transports publics, la gratuité des manuels dans les écoles publiques, une réduction des impôts et des impôts. restrictions imposées aux petites et microentreprises et amélioration de la politique environnementale des entreprises publiques, entre autres.

« C’était un accord limité », a déclaré dimanche à People’s World Albano Nunes, membre de la Commission de contrôle central du PCP, dans une interview exclusive. « Nous n’avons jamais discuté avec eux de choses sur lesquelles nous savions qu’ils ne changeraient jamais, y compris leur soutien à l’Union européenne et ses politiques d’austérité forcée sur le Portugal, l’utilisation de l’euro pour dominer notre économie, leur soutien à l’OTAN et son militarisme, entre autres des choses. »

«Certains disent que nous devrions regretter ce que nous avons fait en coopérant avec d’autres forces politiques… mais nous ne regrettons rien. Nous sommes le parti de la classe ouvrière et tout ce dont les travailleurs ont besoin est plus important pour nous que notre fortune électorale immédiate. Les élections sont importantes, mais pour nous, les besoins des travailleurs sont toujours une priorité. ”

Les communistes portugais ont signé l’accord car, sans entrer officiellement dans une coalition avec un parti lié à l’UE et à l’OTAN, ils ont pu forcer ce parti à soutenir certaines mesures d’une importance cruciale pour les travailleurs du pays.

Jerónimo de Sousa, secrétaire général du PCP, a déclaré vendredi que le parti socialiste, s’il remportait une nette majorité au parlement, ne poursuivrait pas et n’élargirait pas ses politiques en faveur des travailleurs proposées par le PCP en 2015.

« Ils ont mis en place et soutenu des politiques de travail précaire qui sont inacceptables pour nos travailleurs et ils ont donné de grosses sommes d’argent à nos banques », a-t-il déclaré. Il faisait allusion au soutien du Parti socialiste aux lois anti-ouvrières, y compris celles qui prolongent la période pendant laquelle les employeurs peuvent garder des employés en probation, et à l’utilisation par le gouvernement des fonds des contribuables pour renflouer les banques en faillite.

Il a expliqué qu’un large vote communiste était nécessaire pour empêcher le parti socialiste d’obtenir la majorité claire qu’il recherche. Si cet objectif est atteint, il n’aura pas besoin de l’appui des communistes pour le maintenir au pouvoir au Parlement et les travailleurs portugais perdront le poids qu’ils ont maintenant dans cet organe avec le PCP.

« La voie à suivre consiste à obtenir le vote le plus large possible pour le PCP », a-t-il déclaré vendredi lors du rassemblement d’ouverture de la 43e édition de l’Avante! Festival à Seixal, un quartier juste en dehors de Lisbonne. « Ils nous ont souvent déclarés morts, mais ici, nous sommes en vie et en bonne santé », a-t-il déclaré sous les applaudissements de milliers de militants du parti réunis autour de lui. L’événement est sous le patronage d’ Avante! , le journal officiel du PCP.

Semblable à beaucoup des célèbres festivals portugais, l’Avante! Le festival proposait de la nourriture, de la musique, des boissons, des soirées et des spectacles, mais ce festival avait aussi un caractère prolétarien indéniable et un contenu politique. Les travailleurs de la grande usine Volkswagen, par exemple, où des centaines de travailleurs sont membres du PCP étaient présents au festival. Ils avaient un grand stand populaire lors de l’événement.

Le festival n’est que l’une des nombreuses choses que les membres du parti font avant les élections du 6 octobre. Ils organisent des rassemblements sur les lieux de travail, des marches dans les rues, des rassemblements au coin des rues dans les municipalités et des démarches porte à porte, en plus de lutter contre les médias sociaux.

Le PCP est en coalition dans de nombreux districts avec le plus petit parti vert, des membres des deux partis faisant campagne pour des listes communes. Ils notent que les plus petits partis du bloc «ultra-gauche» comme les trotskystes espèrent gagner des voix pour eux-mêmes mais ne travaillent pas dans l’effort de la coalition pour obtenir de plus grands votes pour le PCP. Les membres du parti ici considèrent ces groupes comme destructeurs et opportunistes.

Le PCP s’inquiète de la campagne contre lui et de ce qui pourrait se passer le 6 octobre. « Ce n’est pas une autre élection », a déclaré de Sousa lors d’une réunion dimanche avec des invités internationaux à l’Avante! Festival. Il a averti que «le capital a pour objectif de tout privatiser, de porter des coups plus forts à la sécurité sociale et de tout déréglementer. Ils sont mécontents du fait que nous avons été un obstacle à la réalisation de ces objectifs il y a quatre ans, et notre réponse doit être de renforcer et de renforcer le PCP. À cette fin, a-t-il déclaré, au cours de la période précédant ce festival, nous avons recruté 1 000 nouveaux adhérents

Ironiquement, c’est le succès du PCP, après les élections de 2015, d’obtenir des gains importants pour les travailleurs qui contribue au moins à une partie des problèmes rencontrés par le parti. Le Parti socialiste utilise son soutien pour des mesures qu’il n’avait pas du tout privilégiées au départ, mesures que le PCP l’a forcée à soutenir, prouvant que lui donner une majorité claire au Parlement est la meilleure chose pour les travailleurs à l’heure actuelle.

Si les récentes élections municipales sont une indication, cette tactique du parti socialiste pourrait fonctionner. À la veille des dernières élections municipales, le PCP contrôlait 34 des grandes municipalités du Portugal. Ils ont perdu 10 et contrôlent maintenant 24.

