Le président russe, Vladimir Poutine, préconise l’utilisation de monnaies régionales au lieu du dollar américain, devenu un instrument de pression politique.

Le système financier mondial a subi de profonds changements et le rôle du dollar doit être redéfini, a déclaré le président vendredi lors de la session plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

« Il est clair que ces changements profonds nécessitent une adaptation aux organisations internationales, redéfinissant le rôle du dollar qui, après avoir été une monnaie de réserve, est devenu un instrument de pression de son pays émetteur sur le reste du monde », a-t-il déclaré. En vedette

En utilisant leur monnaie de cette manière, ont déclaré les autorités financières et politiques américaines, les autorités financières et politiques américaines perdent confiance dans le dollar. Elles commettent donc une « grosse erreur » qui sape les intérêts des Américains eux-mêmes. .

Puis le président a réprimandé les États-Unis pour parler, tout en donnant des leçons sur la liberté et l’égalité, dans le langage des guerres commerciales et des sanctions, et pour proposer d’éliminer les concurrents par des méthodes non commerciales.

Lors de négociations avec la Chine à Moscou (capitale de la Russie), après s’être entretenus mercredi avec son homologue Xi Jinping, les deux géants de l’économie ont convenu de développer l’utilisation de leurs monnaies nationales dans les échanges bilatéraux, dans un contexte de tensions commerciales avec Washington.

À l’instar de Moscou, Beijing a également assuré qu’elle maintiendrait le yuan à un niveau «rationnel» par rapport au dollar dans la guerre commerciale contre Washington déclenchée par le président américain Donald Trump. Les mesures prises par les deux parties devraient servir de protection contre la politique de sanctions américaine.

Outre la Russie et la Chine, des pays tels que la Turquie et l’Iran – blancs des restrictions imposées par les États-Unis – ont également décidé de remplacer le dollar par leurs monnaies nationales dans les transactions à l’étranger, une tendance qui pourrait faire perdre à la monnaie américaine son statut de la monnaie de réserve mondiale.

Avec des informations de Hispan TV