The National interest: délires sur la Russie

Il y a vingt-six ans, Richard M. Nixon, lors d’une conférence politique nationale à Los Angeles, co-animé par sa fondation, a observé que l’un des objectifs les plus fondamentaux de la politique étrangère des États-Unis était de construire un nouvel ordre international après l’effondrement de l’Union soviétique. la Russie nouvellement démocratique en tant que partenaire. Il a déclaré,

En discutant sur la Russie, il est d’abord nécessaire de dissiper un mythe. Les Russes n’ont pas perdu la guerre froide. Ce sont les communistes qui ont perdu.. Les États-Unis et nos alliés ont joué un rôle crucial pour contenir et renverser le communisme, mais c’est la Russie démocratique qui a donné le coup de grâce au communisme le 14 décembre 1991. Nous devons donc considérer la Russie aujourd’hui comme un ennemi vaincu. mais en tant qu’allié et ami qui s’est joint à nous pour vaincre le communisme en Russie.

Nixon a averti que si l’expérience de la Russie en matière de démocratie et d’association avec l’Occident échouait, la Russie pourrait être victime d’un « nationalisme plus autoritaire et agressif, qui, dépourvu de la foi défaillante du communisme, pourrait représenter une menace encore plus grande pour l’Occident. » que le totalitarisme soviétique ancien. »Par la suite, dans le livre Au-delà de la paix de Nixon, qui a été le dernier message politique de sa vie, il a clairement déclaré que si mettre fin à la guerre froide tel que le voulait les Américains était un exploit historique, son héritage durable serait déterminé par le succès de l’intégration de la Russie dans la communauté. des nations démocratiques du marché libre. Nixon a écrit: «Il serait contraire à nos intérêts de donner l’impression à Moscou que nous ne sommes prêts à contribuer à ce que la Russie reste à genoux. La Russie est un grand pays qui mérite d’être traité avec le respect qui convient. »Les observations de Nixon étaient prophétiques. Ils indiquent clairement que la tournure prise par les événements contemporains n’était pas inévitable, même si elle était prévisible. Nixon a non seulement cherché la réconciliation avec la Russie,

AUJOURD’HUI, on peut affirmer avec certitude que l’Amérique a échoué dans cette tâche. La nouvelle doctrine stratégique américaine considère la Russie comme une menace majeure pour les États-Unis en raison de ses prouesses militaires, de ses capacités de guerre hybrides et de sa volonté mondiale de saper l’ordre mondial libéral dirigé par les États-Unis. Comme pour tout divorce, il y a des discours divergents sur la responsabilité de la dissolution de cette relation autrefois prometteuse. Cependant, il est clair que la politique étrangère américaine, y compris celle des membres du Congrès et de l’administration Trump, souffre actuellement de la tension entre son désir habituel d’assumer le pire de la Russie et sa réticence simultanée à répondre à l’ampleur du défi lancé par Moscou sur un mode sérieux.

Quand j’entends des experts des médias et des membres du Congrès décrire la Russie comme un adversaire majeur et, en même temps, parler et agir comme si l’Amérique était immunisée contre la menace posée par l’armée russe, je me demande souvent s’ils savent quelque chose que je ne connais pas. . Les mêmes experts qui sont terrifiés par la confrontation avec la Corée du Nord, avec son arsenal nucléaire rudimentaire, ou avec l’Iran, qui n’a aucun arsenal nucléaire, adoptent une approche remarquablement cavalière face à la perspective d’un affrontement avec la Russie. Bien que ce point de vue soit répandu parmi les institutions de sécurité nationale, il reflète une grave incompréhension de la puissance militaire de la Russie, de son caractère national et, surtout, de la façon dont son histoire continue de façonner ses décisions de politique étrangère. Cela risquerait également de créer par inadvertance un nouveau danger sous la forme d’une incitation supplémentaire pour que Moscou et Beijing coopèrent l’un contre l’autre contre l’Amérique. Comme un récent livre blanc sur le Pentagone l’a observé, le président russe Vladimir Poutine pourrait essayer de jouer la «carte de la Chine» au détriment de l’Amérique.

Pourtant, lorsque Donald Trump a parlé pendant la campagne présidentielle de la perspective d’une amélioration des relations avec la Russie, l’indignation de l’establishment était difficile à surestimer. La sagesse conventionnelle était claire: en se demandant si l’Amérique risquait d’éroder dangereusement ses relations avec la Russie, Trump sapait par définition ses alliances avec ses partenaires européens. Certains sont allés jusqu’à se demander s’il était un agent ennemi contrôlé par le président russe Vladimir Poutine, tandis que des analystes plus modérés affirmaient que Trump était simplement victime de son inexpérience dans les affaires internationales. Comment expliquer autrement le fait queTrump ne pouvait pas voir que les alliés de l’Amérique, malgré leurs nombreuses imperfections et leur loyauté douteuse, étaient une source indispensable de notre force? Comment Trump pourrait-il ne pas voir cette vérité évidente s’il n’était pas un traître, un idiot ou les deux?

De nombreuses critiques nationales concernant la Russie sont valables, en particulier les accusations d’autocratie, de plus en plus affirmée dans sa politique étrangère et de corruption endémique atteignant les plus hauts niveaux du gouvernement, y compris les forces de l’ordre. Mais la Russie n’est pas plus autocratique que l’Arabie saoudite et Israël a démontré de la même manière sa volonté de recourir à la force hors de ses frontières, y compris son assassinat présumé de scientifiques nucléaires iraniens. Il n’est pas non plus plus corrompu que l’Afghanistan et l’Ukraine, qui reçoivent tous deux énormément d’aide américaine. Pourtant, il est plus facile de pardonner les fautes de leurs amis, car ils sont prêts à suivre les États-Unis, ce qui les placera finalement du «bon côté de l’histoire». La Russie, en se positionnant comme un centre alternatif du pouvoir mondial États Unis gène,

La Russie est également le seul pays capable de détruire les États-Unis en tant que société moderne, prospère et démocratique, une réalité qu’une grande partie du discours qui entoure la Russie semble ignorer. De nombreux Américains pensent maintenant que la menace posée par le vaste arsenal nucléaire de la Russie n’est plus d’actualité et que les États-Unis et leurs alliés, avec leur prépondérance économique et leurs forces conventionnelles supérieures, peuvent dissuader la Russie tant qu’ils peuvent convaincre le Kremlin de leur détermination. proportionnelles à leurs ressources écrasantes. Même lorsque le discours provocant du président russe Vladimir Poutine à la Conférence de Munich sur la sécurité de 2007 avait averti que la Russie résisterait à une incorporation sans fin des anciens États soviétiques dans la structure de l’alliance transatlantique, la réaction commune des institutions de politique étrangère américaine et européenne fut un dédain ostentible. Qui serait intéressé par les appels de Poutine à un nouveau système multipolaire, alors que son propre gouvernement était considéré comme si manifestement inadéquat et que son pouvoir militaire et économique était si dépourvu de ce qu’il revendquait ?

Les efforts de modernisation militaire ultérieurs de la Russie, combinés à son incursion de 2008 en Géorgie, ont rendu le Kremlin beaucoup plus difficile à ignorer. Cependant, le message reçu par la plupart des élites occidentales n’était pas la nécessité d’un nouveau dialogue avec Moscou, mais plutôt le fait que le confinement était géopolitiquement nécessaire et moralement justifié, plus que jamais. Plus tard, après que les États-Unis et l’Union européenne eurent déposé de manière agressive le régime ukrainien Ianoukovitch corrompu et impuissant, mais légalement élu, en Ukraine, la Russie réagit par une prise de contrôle de la Crimée, une ingérence dans le Donbass et une intervention dans la guerre en Syrie. Encore une fois, la réaction de l’Occident a été une réaction d’indignation juste avec peu d’analyse des causes de la crise ou de solutions potentielles.

Avec le recul, il est clair que l’ordre politique post-soviétique en Europe orientale n’a jamais été correctement réglé par la Russie et l’Occident, et que les accords conclus après la guerre froide étaient trop ambigus pour offrir une réelle clarté. Par exemple, l’accord de Budapest de 1994 signé par la Russie et les États-Unis garantissait l’intégrité territoriale de l’Ukraine, mais promettait également la protection de sa souveraineté, ce que la Russie considérait comme un engagement de l’Occident à ne pas s’immiscer dans les affaires politiques intérieures de l’Ukraine. . Par conséquent, lorsque l’Amérique et ses alliés européens ont soutenu l’éviction de Ianoukovitch en 2014, la Russie a perçu cette intervention comme une ingérence occidentale illégale, offrant à Moscou à la fois l’occasion et le droit de défendre ses intérêts en Crimée et dans le Donbass.

Au cours des dernières années, Poutine a dévoilé son système ICBM hypersonique Avangard et son nouveau missile balistique lourd RS-28 Sarmat (qui sont tous deux prétendument capables de vaincre les défenses antimissiles américaines et de l’OTAN), et a averti que prêt à faire face à un défi militaire de l’Occident même si cela signifiait une escalade vers une guerre nucléaire. Ces avertissements sont allés de pair avec le déploiement de nouvelles brigades aux frontières de l’Ukraine à partir de 2014 et des améliorations majeures des capacités militaires de la Russie près de la région baltique. Encore une fois, ces mouvements ont été traités comme des opérations exigeant une réponse vigoureuse, mais n’augmentant pas le risque d’un affrontement militaire. L’OTAN considère que son attachement à la modération va de soi, alors pourquoi le Kremlin craindrait-il l’agression occidentale? Et si il le craignait?

Malheureusement, la menace d’une escalade non intentionnelle du conflit n’est pas hypothétique. Les troupes russes et américaines opèrent souvent dans les mêmes zones de combat en Syrie, et des avions de combat et du personnel américains ont été impliqués dans une attaque dévastatrice contre des paramilitaires russes en 2018. Dans ce cas particulier, la Russie n’a pas prévenu à l’avance que des combattants russes étaient impliqués, et a minimisé l’incident en notant la différence fondamentale entre la mort de sous-traitants militaires privés russes et une attaque contre ses forces régulières. Mais de nombreux experts des deux côtés ont reconnu en privé que cet incident était un appel imminent qui aurait facilement pu entraîner une escalade rapide. Avec de plus en plus de navires et d’avions de l’OTAN opérant à proximité du territoire russe et leurs homologues russes les défiant avec audace de prouver leur propre détermination, le potentiel de conflit dans les airs ou sur les mers devient de plus en plus réel. Pourtant, le Congrès n’a pas eu de discussion sérieuse sur la question de savoir si le fait de couler un navire ou de faire tomber un avion en vol pouvait entraîner une guerre nucléaire accidentelle entre la Russie et les États-Unis.