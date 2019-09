Russie : Le vice-président du Comité central du Parti communiste, V. Afonin, a pris la parole lors de la présentation du nouveau livre de Prokhanov « Le cinquième Staline ».

Youri Afonine: Le livre « le cinquième Staline » est un cadeau pour nous tous à l’occasion du 140e anniversaire de la naissance du grand dirigeant du peuple soviétique

2019-09-07 09:20

Afonine Youri Vyacheslavovich

Vice-président du Comité central du Parti communiste, député à la Douma d’Etat

Youri Afonine a souligné qu’Alexandre Prokhanov, aujourd’hui comme nul autre, sait comment percevoir l’histoire millénaire de la Russie comme un ensemble organique vivant, dans lequel la période soviétique est l’expression des aspirations séculaires et des voeux du peuple russe.

Le concept de Prokhanov: le premier Staline est le prince Vladimir, le deuxième Staline est Ivan le Terrible, le troisième Staline est Pierre Ier, le quatrième Staline est Staline lui-même. Chacun d’entre eux a donné un élan géant au développement de la Russie. Et le cinquième Staline est à venir. Il mûrit, la Russie a besoin de lui, le pays l’attend. «Sculpteurs et artistes cherchant à ériger un monument à Staline, ne vous précipitez pas et n’attendez pas sa nouvelle apparence. Le cinquième Staline ne sera pas coulé dans le bronze, ne sera pas sculpté dans le granit ou le marbre. Le cinquième Staline, c’est la vitesse de la lumière, c’est la vitesse de l’histoire russe, c’est le rêve russe », écrit Prokhanov.

Le livre est une collection d’articles d’Alexandre Prokhanov du journal « Zavtra ». Le vice-président du Comité central du Parti communiste a déclaré que le journal « Zavtra » était lu par plusieurs générations de communistes. Nous apprécions ce journal principalement pour son regard profond et original sur l’histoire de la Russie. Les communistes participeront à la diffusion du livre « le cinquième Staline » pour le compte du parti. Je voudrais, a dit Youri Vyacheslavovich, que ce livre soit lu en premier lieu par les jeunes du parti, qui ont réellement besoin de connaître et de comprendre le grand passé de notre pays.

Au nom de GennadyAndreyevich Zyuganov et de tout le parti, Yu. V. Afonin a souhaité à Alexander Andreyevich la santé. Le vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie a souligné qu’Alexandre Prokhanov était un véritable classique vivant, un écrivain guerrier courageux qui avait visité de nombreux points chauds et que son nouveau livre était un cadeau merveilleux pour nous tous à l’occasion du 140e anniversaire de Joseph Vissarionovich Staline.

Note de danielle Bleitrach

Marianne qui a beaucoup rit en lisant mon bref billet (enlevé depuis) où je réclamais à ma direction fédérale un « procès stalinien » comme un niveau supérieur de démocratie par rapport à leur comportement m’a envoyé la traduction de cet article qui plongera certainement bien des gens dans les affres de l’horreur, mais qui en revanche parait tout à fait normal aux Russes. il faudra bien pourtant un jour que nous nous confrontions à la grande popularité de Staline en Russie et qui excède largement les rangs communistes. Nous pensons que le parti communiste russe est stalinien et que c’est ce qui l’empêche d’être un parti communiste attractif, point du tout, il est stalinien comme la majorité des Russes qui en revanche reprochent aux communistes d’être à l’origine de la destruction de l’Union soviétique que Staline avait défendue, renforcée. Ou nous considérons que les Russes ont un goût particulier pour les despotes ou nous reconnaissons que nous devons revoir de fond en comble notre estimation de l’URSS, parce que ceux qui l’ont vécu n’ont pas la même opinion que nous et en revanche détestent Gorbatvhev et Eltsine dont nous faisons nos choux gras. aujourd’hui dans la même fournée, je dépose un article sur The national interest qui met en garde les Américains sur leur méconnaissance de la Russie et de leur regret de l’Union soviétique, de leur capacité de résistance à la souffrance.

Voyons d’abord son auteur, me renseignant sur google j’ai découvert un premier article disant qu’il était staliniste et antisémite. Il s’est avéré après enquête que ce qui lui était reproché à ce titre était simplement d’avoir dit aux juifs ukrainiens qui soutenaient le maïdan qu’ils se trompaient complètement, idée que je partage et pourtant je suis sourcilleuse sur la question. Alexandre Prokhanov est né en Géorgie soviétique mais d’une famille plutôt dans l’opposition aux bolchviques. Lui est ingénieur dans une usine du ministère de la défense. mais il s’intéresse à la litterature. Il publie dans la Literatournaïa gazeta à partir de 1968. Il devient membre de l’union des écrivains soviétiques en 1972. Prokhanov travaille à partir de 1970, comme journaliste correspondant de la Pravda en Afghanistan, au Nicaragua, en Angola et au Nagorny-Karabakh, entre autres pays, terrains d’affrontement de l’époque brejnevienne entre l’Est et l’Ouest. Il est le premier aussi à atteindre et à couvrir en 1969 le conflit frontalier sur l’Oussouri à la frontière de l’URSS et de la Chine. Depuis 1971, il a publié une quarantaine d’ouvrages, des romans ou des essais politiques. Il est le dernier rédacteur en chef de 1989 à 1991 de la revue Littérature soviétique (Sovietskaïa literatoura), publié en neuf langues dans une centaine de pays.

Il fonde en 1990 un journal d’opposition intitulé Dien (en français Le Jour) dont il tient le poste de rédacteur en chef. Ce quotidien s’oppose radicalement à la perestroïka. Il prend le parti des putschistes pendant le putsch d’août 1991. Le ministère de la Justice interdit la parution de Dien qui reparaît sous une autre formule en 1993 en hebdomadaire et s’intitule Zavtra (en français Demain)qui lui existe toujours. Le journal s’oppose à cette époque frontalement à la politique de Boris Eltsine, mais à l’époque, dans les années 1990 il est marginalisé, en revanche son audience augmente quand il se lie avec le parti communiste. Au début des années 2000, il s’oppose à Vladimir Poutine. Il dénonce la social-démocratie comme une maladie de vieillards. Il se considère comme défenseur de l’imperium anciennement soviétique et n’a de cesse de dénoncer les oligarques russes. Prokhanov est le fondateur et président d’un laboratoire d’idées nommé le club d’Izborsk aux thèses patriotiques et de défense de l’idée de Grande Russie. Il reçoit le prix Bounine en 2009, pour La Symphonie du Cinquième empire.

Son thriller politique paru en 2002 chez Ad marginem et intitulé Monsieur Hexogène (en russe : Господин Гексоген) reçoit le prix national du bestseller russe en 2002. Le parti communiste présente ici son nouveau roman, le 5 ème Staline.

