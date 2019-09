Discussion déclassifiée entre Churchill, Staline et Truman sur Franco

Des points de vue différents autour de la question de l’Espagne et de franco ; des approches de classe qui se heurtent.

Conversations déclassifiées.

Staline : il est nécessaire d’examiner la question du régime d’Espagne. Nous, les russes, considérons que le présent régime de franco en Espagne a été imposé par l’Allemagne et l’Italie et qu’il comporte un grave danger pour l’organisation des Nations Unies amoureux de la liberté. Nous pensons qu’il sera bon de créer des conditions telles que le peuple espagnol puisse établir le régime qu’il choisit.

– Churchill : nous discutons encore des questions que nous allons inclure dans l’ordre du jour. Je suis d’accord pour dire que la question de l’Espagne devrait être incluse dans elle.

– Truman : voulez-vous le généralissime [Staline] parler de la question ?

– Staline : des copies de la proposition ont été distribuées. Je n’ai rien d’autre à ajouter à ce qu’elle s’exprime.

– Churchill : Monsieur le président [des États-Unis, Harry Truman], le gouvernement britannique est aussi fortement contrarié par franco et son gouvernement […]. le fait qu’ils ont fait sortir les prisonniers qui ont été en prison pendant des années et leur ont tiré dessus Pour ce qui s’est passé beaucoup de temps avant, il indique que l’Espagne n’est pas une démocratie selon les idées britanniques sur ce sujet. Quand franco m’a envoyé une lettre me faire une alliance de l’Occident contre la Russie, je lui ai envoyé une réponse froide. Cela prouve que les sentiments de la grande-Bretagne sont contraires au régime de franco.

– Staline : je n’ai reçu aucune copie de la réponse britannique à franco.

– Churchill : je vois des difficultés à adopter le projet proposé par le généralissime dans son premier paragraphe, celui qui traite de la rupture de toute relation avec le gouvernement de franco, qui est le gouvernement de l’Espagne. Je pense que, considérant que les espagnols sont fiers et difficiles, une telle mesure provoquerait l’effet de rassembler les espagnols autour de franco, même ceux qui en rouspètent maintenant, au lieu de les éloigner de lui […]. le résultat serait un renforcement de La position de franco. Et il a une armée, même si ce n’est pas très bon. Si avec cette action qu’il propose, il est renforcé, il serait nécessaire de considérer si nous devrions intervenir par la force. Et je suis contre l’utilisation de la force. Contre l’ingérence dans les pays qui ont différents régimes que le nôtre, à moins que nous ne soyons dérangés par eux. En ce qui concerne les pays qui ont été libérés au cours de la guerre, nous ne pouvons pas permettre qu’un régime fasciste soit créé, mais ici nous avons un pays qui n’a pas pris part à la guerre. C’est pour ça que je suis contraire à l’ingérence dans vos affaires internes. Le gouvernement de sa majesté [Grande-Bretagne] aura besoin de débattre très attentivement de cette question avant de décider de rompre les relations avec l’Espagne. Je suis prêt à prendre toutes les mesures nécessaires à l’intérieur de la diplomatie pour accélérer la sortie de franco du pouvoir.

– Truman : je ne ressens aucune sympathie envers le régime de franco, mais je ne veux pas participer à une guerre civile espagnole. Il a déjà été plus que suffisant avec la guerre en Europe. Nous sommes très heureux de reconnaître un autre gouvernement en Espagne au lieu du gouvernement de franco, mais je pense que c’est une question à résoudre par l’Espagne elle-même.

– Staline : C’est-à-dire qu’il n’y aura pas de changements en Espagne ? L’Espagne gagne de la force maintenant. Il se nourrit de régimes semi-fascistes d’autres pays. Ce n’est pas un sujet interne. Le régime de franco a été imposé aux espagnols par Hitler et Mussolini, dont les régimes à leur tour étaient en cours de destruction. Je pense que vous ne ressentez pas d’affection pour franco, mais cela doit être prouvé avec des faits. Je ne propose aucune intervention militaire, ni que nous entretenions une guerre civile que l’on pourrait perdre. Je souhaite seulement que le peuple espagnol sache que nous, les dirigeants de l’Europe démocratique, adoptons une attitude négative à l’égard du régime de franco. À moins de le déclarer aussi clairement, le peuple espagnol aura raison de penser que nous ne sommes pas contre ce régime. On piourra dire que, étant donné que nous avons laissé en paix le régime de franco, cela signifie que nous le soutenons. Les gens comprendront que nous l’avons approuvé ou que nous lui avons donné notre bénédiction tacite. C’est une lourde charge contre nous. Je n’aime pas être parmi les accusés.

– Churchill : L’Urss n’a plus de relations diplomatiques avec le gouvernement espagnol, donc personne ne pourra l’accuser de ce qu’il dit maintenant.

– Staline : mais ce que j’ai, c’est le droit et la possibilité de soulever la question et de la résoudre. Pourquoi devrais-je être silencieux ? Tout le monde pense que les trois grandes puissances peuvent résoudre ces questions. Et je représente l’une de celles-ci, comme m. Churchill. Devons-nous rester silencieux face à ce qui se passe en Espagne avec le régime de franco et nous abstenir de mener une action contre l’Espagne, si nous tenons compte du fait qu’il a reçu le soutien du fascisme ? Nous ne devrions pas regarder le sol face au danger que représente l’Espagne de franco.

– Churchill : Nous avons des relations commerciales anciennes avec l’Espagne. Si notre intervention ne donnait pas les fruits souhaités, je ne voudrais pas que ce commerce s’arrête. D’autre part, je comprends totalement l’attitude adoptée par Staline contre l’Espagne. Franco a envoyé sa division azur à la Russie [pour se battre aux côtés des allemands contre l’urss], par ce que je comprends qu’il soit contrarié […]. mais en ce qui concerne la grande-Bretagne, l’Espagne s’est abstenue de réaliser aucune action contre nous dans Une époque où s’il l’avait fait aurait pu nous provoquer un désastre […]. personne ne doute que le généralissime Staline ne ressent aucune affection pour franco et je pense que la plupart des britanniques partagent cette antipathie. Je voudrais juste souligner que l’URSS a été endommagée par franco comme aucun autre pays.

– Staline : ce n’est pas une question de préjudice. Pourtant, je pense que l’Angleterre a également été lésée par le régime de franco. Pendant longtemps, l’Espagne a mis sa côte à disposition D’Hitler pour qu’elle la utilise ses sous-marins. Pouvez-vous dire, par conséquent, qu’il a subi des dommages causés par franco d’une manière ou d’une autre. Mais je ne souhaite pas que cette affaire soit appréciée de ce point de vue. Ce qui compte, ce n’est pas la division azue, mais le fait que le régime de franco est une menace grave pour l’Europe. Ça doit être rappelé. C’est pourquoi je pense que certaines décisions doivent être prises, même si cela signifie que les relations diplomatiques se brisent et que c’est un dommage sévère. Je pense que nous devons faire quelque chose contre ce régime. Nous pouvons trouver d’autres moyens. Nous devons juste dire que nous ne nous pas avec le régime de franco et que nous considérons juste l’exigence de démocratie de la part du peuple espagnol. Nous devons juste le signaler et il ne restera rien du régime de franco, je vous assure. Je propose que les ministres des affaires étrangères discutent s’il peut y avoir une autre forme plus douce ou flexible pour montrer que les grandes puissances ne soutiennent pas franco et son gouvernement.

– Truman : ça me va. Je propose de passer l’affaire aux ministres.

– Churchill : je dois m’opposer à ça. Je pense que c’est une question qui doit être résolue lors de cette réunion par les dirigeants des gouvernements. Interférer dans les affaires intérieures d’autres pays est une question dangereuse.

– Staline : je ne le considère pas comme une affaire intérieure de l’Espagne, car son régime a été créé de l’extérieur et est un danger pour l’Europe.

– Churchill : tout le monde peut dire cela du régime de n’importe quel autre pays.

– Staline : Non, il n’y a aucun régime dans aucun pays comme celui de l’Espagne. Il n’y a pas de régime comme celui-ci dans un pays d’Europe.

– Churchill : le Portugal pourrait aussi être condamné pour avoir un régime dictatorial.

– Staline : ce n’est pas la dictature qui compte. Le régime du Portugal est le résultat d’un processus interne, tandis que le régime de franco a été instauré de l’extérieur, par le biais de l’intervention d’Hitler. Franco se comporte de manière provocante et donne asile aux nazis.

– Churchill : […] dans la guerre civile espagnole, il y a eu une intervention des deux parties. L’Urss est intervenue dans un camp et Hitler et Mussolini, dans un autre. Mais en plus, c’était il y a longtemps. Je pense que les actions que nous avons prises lors de cette réunion concernant ce problème serviraient qu’à consolider franco à sa charge. Et le gouvernement britannique ne va pas soutenir ni le plus minimum son régime au-delà de ce commerce.

– Truman : je propose que ce soient les ministres des affaires étrangères qui discutent si l’on peut trouver une autre façon plus douce de parvenir à un accord sur ce sujet.

– Staline : je pense que ce sujet doit être résolu ici. Je propose de faire une évaluation du régime de franco, y compris les observations faites par m. Churchill sur le possible développement des événements en Espagne. La situation du régime de franco devrait être l’un des points dans la déclaration que nous faisons à l’Europe. Il devrait être une déclaration brève dans laquelle nous laissons clair que nos sympathies sont avec le peuple espagnol et non avec son régime. Et je suggère de laisser la façon dont nous devons faire cette déclaration aux ministres. Des Affaires étrangères.

– Churchill : je ne suis pas d’accord avec cette déclaration […]. il y a beaucoup de choses que nous ne aimons pas d’autres pays comme la Yougoslavie ou la Roumanie […]. si nous faisons cette déclaration, je ne sais pas ce que pensent vraiment les espagnols [sur leur régime]. il Beaucoup d’ombres à l’avis des espagnols. Je pense que la plupart d’entre eux aimeraient se débarrasser de franco sans l’interférence d’étrangers.

– Truman : je suggère que nous passons à un autre sujet et que nous retournerons au point d’Espagne plus tard.