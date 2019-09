voici le livre publié en 1883 par les éditions sociales, textes traduits par Françoise Sève et préface de Francis Cohen

Pour des gens qui comme moi avons vécu dans le parti de Georges Marchais, qui avait pourtant opéré une critique du stalinisme, on ne peut qu’être effrayé par le caractère « bigot’ des censeurs actuels, d’une démarche qui nous coupe de fait de l’immense majorité des partis communistes, aucun à ma connaissance n’a atteint un tel niveau de négationnisme concernant l’histoire de l’URSS, ce qui revient à travestir notre propre passé puisque nous avons été un des partis les plus proches du PCUS, avant et après la destalinisation de 1956..

Pour mesurer cette incroyable évolution, je recommande déjà le livre que le parti avait sorti en 1983 dans la collection « essentiel »des éditions sociales et qui présentait des textes choisis de Staline, présentés par une longue introduction de francis cohen qui parlait le russe et connaissait parfaitement l’union soviétique; Un tel livre aujourd’hui serait impossible et ceux qui le publieraient seraient accusés d’être des staliniens pourtant il était tout à fait critique du stalinisme…

Autre fait: J’ai été censurées en janvier 2019 par la revue cause commune pour avoir cité un texte de lukacs traduit toujours en 1983 par Claude prévost dans sa présentation de l’oeuvre de lukacs, pourtant Lukacs quand il écrivait ce texte protestait contre le fait que son pays la Hongrie entrait à Prague avec les troupes du pacte de varsovie. censurer Lukacs ce n’est pas faire oeuvre de démocrate antistalinien, c’est appuyer le sinistre Orban qui l’interdit en Hongrie.

Mon livre a été interdit à l’université d’été en 2019, il a fallu une pression de masse pour que 12 exemplaires soient apportés à la dernière minute et ce dans l’université qui fut la mienne où j’ai créé l’UEC. Mais si 8 exemplaires de mon livre seront à la cité du livres de la fête de l’humanité, je suis interdite de présence parmi les auteurs, ce qui a fait que je n’irai pas à cette fête.

Aujourd’hui cerise sur le gateau, j’apprends par la protestation d’un camarade que l’interview donné à l’avant-garde, toute mention de mon nom est interdite dans la liste ian Brossat sous prétexte que je serais une « fractionniste, il faudra l’intervention de plusieurs camarades pour lever l’interdit, bien que je sois à jour de mes cotisations. Je n’ose même pas leur dire que je suis une des signataires du « Manifeste » qui l’a emporté au dernier congrès, tant l’animateur parait convaincu de son bon droit. Que me reproche-t-on? De faire connaitre par mes écrits et mon blog la situation internationale et en particulier celle de pays se réclamant du socialisme.

Nous avons affaire à des gens qui ont perdu le sens des réalités et ne savent plus que s’aligner sur la social démocratie y compris les trotskistes. leur haine de tout ce qui est soviétique devient maladive . Pour quelqu’un comme moi qui déteste la censure tous ces gens me font penser à Clochemerle. On se souvient que dans ce village, le maire construit une vespasienne sur la place du village,Cette vespasienne, destinée, bien plus peut-être, à confondre madame la baronne Alphonsine de Courtebiche, le curé Ponosse, le notaire Girodot et les suppôts de la réaction, qu’à procurer un grand soulagement à la gent virile de Clochemerle, est édifiée tout près de l’église où Justine Putet, vieille demoiselle, exerce une surveillance étroite. Je suis à moi seule l’équivalent de cet édicule pour toute les Justine Putet de notre parti. Pourtant tout ce que je leur dis c’est qu’il faut regarder les ombres et les lumières de son passé étant convaincue comme je le suis que en dehors d’une poignée de capitalistes nul n’a intérêt à notre effacement. .

Plus grave encore cela nous soumet de fait aux analyses de la bourgeoisie y compris celles de la social démocratie, c’est l’instrument de notre subordination idéologique.

Allons reprenons-nous par pitié, il y a d’autres combats que l’antisoviétisme pour défendre le progrés y compris dans le domaine des libertés et de l’émancipation humaine. Que ces justine putet en soient à m’interdire à la cité du livre, à m’interdire dans la presse communiste et maintenant à supprimer toute référence à mon livre y compris un interview de l’avant-garde dans une listedu parti consacrée à Ian brossat que j’ai soutenu aux dernière européennes, comme je soutiens la direction actuelle de notre parti. Tout cela parce que ces gens sont convaincus que je suis « stalinienne » est ridicule, sinistrment ridicule. Alors que ce sont eux qui témoignent en l’occurence de leur capacité à se conduire comme ils le reprochent au « stalinisme », leur haine est si hallucinante par rapport à la réalité de ce que je dis et écrit que s’ils avaient été au pouvoir ils m’auraient exécutée avec une formule revisitée de la « vipère lubrique ».

Sont-ils réellement convaincue que je suis une « ennemie » ou peut-être ne souhaitent-ils pas que je témoigne justement de ce qu’était le parti au temps où il comptait dans la société française et où l’entreprise d’effacement n’avait pas été menée comme elle l’a été depuis Robert Hue?

Je vous le dis comme je le pense si le parti communiste ne joue plus son rôle nous aboutissons à une situation préjudiciable non seulement pour nous communistes, pour nos idées mais y compris un asservissement aux idées dominantes qui pèse sur l’ensemble de la production intellectuelle française.

danielle Bleitrach

Publicités