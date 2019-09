Médias en folie: Meghan McCain hurle après Pamela Anderson après sa rencontre avec Julian Assange, c’est un «cyberterroriste»

Meghan McCain est une commentatrice politique et présentatrice télé américaine. Fille de John McCain et Cindy McCain, elle est co-présentatrice de The View depuis octobre 2017. Elle reçoit ici Pamela Anderson et pique une crise d’hystérie, sanglote et refuse d’entendre ce que dit son interlocutrice. Cette attitude médiatique malheureusement est contagieuse et incite bien des gens à avoir une attitude émotive qui leur évite de prendre connaissance du dossier pour mieux voir la paille dans l’œil de ceux qu’elle veut perdre en ignorant la poutre et le crime des maîtres du monde et du système de complicité médiatique. Ici cela devient une complicité dans l’assassinat d’un individu qui a combattu la guerre et ceux qui en vivaient pour le malheur des peuples (note et traduction de Danielle Bleitrach).