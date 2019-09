Ce que Marx a compris de l’esclavage

L’esclavage direct est autant le pivot sur lequel repose notre industrialisme actuel, de même que les machines, le crédit, etc. Sans esclavage, il n’y aurait pas de coton, sans coton, il n’y aurait pas d’industrie moderne. C’est l’esclavage qui a valorisé les colonies, ce sont les colonies qui ont créé le commerce mondial, et le commerce mondial est la condition nécessaire à la grande industrie mécanique. L’esclavage est donc une catégorie économique de la plus haute importance.

Cette année marque le 400e anniversaire de l’arrivée des premiers Africains asservis en Virginie. Bien que ce sinistre événement fasse actuellement l’objet de débats profonds et pénétrants, rares sont les médias qui soulignent le caractère particulièrement capitaliste de la forme moderne d’esclavage du Nouveau Monde – un thème récurrent dans la critique du capital faite par Marx et ses discussions approfondies sur le capitalisme et la société esclavagiste. Marx ne voyait pas l’esclavage à grande échelle des Africains par les Européens, qui a commencé au début du XVIe siècle dans les Caraïbes, comme une répétition de l’esclavage arabe ou romain, mais comme quelque chose de nouveau. Il combinait d’anciennes formes de brutalité avec la forme sociale par excellence de production de valeur sociale. L’esclavage, écrit-il dans un brouillon pour le Capital, a atteint «sa forme la plus odieuse… dans une situation de production capitaliste», où «la valeur d’échange devient l’élément déterminant de la production». Cela conduit à prolonger la journée de travail au-delà de toute limite, littéralement faire travailler des esclaves jusqu’à la mort. Que ce soit en Amérique du Sud, dans les Caraïbes ou dans les plantations du sud des États-Unis, l’ esclavage n’était pas une partie périphérique mais centrale du capitalisme moderne. Comme le jeune Marx avait théorisé cette relation en 1846 dans Misère de la philosophie, deux ans avant le Manifeste communiste :

De tels liens entre le capitalisme et l’esclavage ont imprégné l’ensemble des écrits de Marx. Mais il a également examiné comment diverses formes de résistance à l’esclavage pourraient contribuer à la résistance anticapitaliste. Ce fut notamment le cas avant et pendant la guerre civile américaine, lorsqu’il appuya avec ferveur la cause anti-esclavagiste.

Une forme de résistance envisagée par Marx était celle des Afro-Américains en esclavage. Par exemple, il prenait très au sérieux l’attaque en 1859 contre un arsenal à Harper’s Ferry par des militants anti-esclavagistes, noirs et blancs, sous le commandement de l’abolitionniste radical John Brown. Bien que l’attaque n’ait pas réussi à déclencher l’insurrection d’esclaves que les militants avaient espérée, Marx a convenu avec d’autres abolitionnistes qu’il s’agissait d’un événement capital, après lequel il ne pourrait plus y avoir de retour en arrière. Mais il a ajouté à la fois une comparaison internationale avec les paysans russes et un accent mis sur l’activité autonome des Afro-Américains esclaves, sur leur potentiel actuel d’insurrection de masse:

À mon avis, la chose la plus importante qui se passe dans le monde aujourd’hui est, d’une part, le mouvement parmi les esclaves en Amérique, commencé par la mort de Brown, et le mouvement parmi les serfs en Russie, d’autre part… Je viens de voir dans la Tribune qu’il y avait un nouveau soulèvement d’esclaves dans le Missouri, naturellement anéanti… Mais le signal est maintenant donné.

À ce stade, Marx a semblé percevoir une insurrection massive d’esclaves comme la clé de l’abolition et peut-être davantage comme une remise en question de l’ordre capitaliste lui-même. Peu de temps après, lorsque le Sud a fait sécession et que la guerre civile a éclaté, il s’est tourné vers la cause du Nord, en s’attaquant de manière virulente à Lincoln pour son hésitation initiale à défendre, voire à promulguer, soit l’abolition de l’esclavage, soit l’enrôlement des noirs dans les troupes.

Pendant cette guerre, une deuxième forme de résistance au capitalisme et à l’esclavage a émergé, non pas aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne. Tandis que les classes dominantes de ce pays ridiculisaient les États-Unis comme une expérience ratée du gouvernement républicain et attaquaient même le plébéien Lincoln comme étant un rustre, la classe ouvrière britannique voyait les choses différemment. Se battant toujours pour le droit de vote général face à de fortes limitations au domaine de la propriété, les travailleurs considéraient les États-Unis comme la forme de démocratie la plus large qui existait à l’époque, en particulier après que le Nord se soit engagé à abolir l’esclavage..

Comme Marx l’a signalé dans plusieurs articles, des réunions de masse organisées par des travailleurs britanniques ont permis de bloquer les tentatives du gouvernement d’intervenir aux côtés du Sud. Dans ce magnifique exemple d’internationalisme prolétarien, les travailleurs britanniques ont rejeté les tentatives de divers politiciens de provoquer une animosité envers le Nord au motif que les blocus de l’Union avaient réduit les approvisionnements en coton, créant ainsi un chômage de masse parmi les travailleurs du textile du Lancashire. Comme Marx l’avait proclamé dans un article de 1862 pour le New York Tribune,

Quand une grande partie de la classe ouvrière britannique souffre directement et sévèrement des conséquences du blocus du Sud; quand une autre partie est frappée indirectement par la réduction du commerce américain, en raison, comme on le dit, de la «politique protectrice» égoïste des républicains [américains]… dans de telles circonstances, une justice simple exige de rendre hommage à la saine attitude de la classe ouvrière britannique, a fortiori lorsqu’elle est comparée à la conduite hypocrite, intimidante, lâche et stupide de John Bull, un fonctionnaire aisé.

En 1864, la Première Internationale était formée et nombre de ses premiers militants étaient choisis parmi les organisateurs de ces réunions anti-esclavagistes. En ce sens, un mouvement ouvrier anti-esclavagiste a contribué à former la plus grande organisation socialiste que Marx ait eu à diriger de son vivant.

Une fois la guerre terminée, la reconstruction radicale était à l’ordre du jour aux États-Unis, avec notamment la perspective de diviser les anciennes plantations d’esclaves en faveur de concessions de 20 hectares et d’un mulet pour les anciens esclaves. Dans la préface au Capital de 1867, Marx a célébré ces propositions: «Après l’abolition de l’esclavage, une transformation radicale des relations existantes entre le capital et la propriété foncière est à l’ordre du jour». Cela ne devait pas être le cas, la mesure étant bloquée par des mesures modérées imposées au Congrès américain.

Au lendemain de la guerre civile, Marx a évoqué une troisième forme de résistance au capitalisme et à l’esclavage, mais également au racisme, toujours aux États-Unis. Selon lui, des siècles de travail forcé d’esclaves noirs ainsi que de travail blanc formellement libre avaient créé d’énormes divisions parmi les travailleurs, urbains et ruraux. La guerre civile avait balayé une partie de la base économique de ces divisions, créant de nouvelles possibilités. Toujours dans le Capital, il discute de ces possibilités avec un intérêt évident, écrivant également sa phrase la plus remarquable sur la dialectique de la race et de la classe sociale, en italique ici:

Aux États-Unis d’Amérique, tous les mouvements de travailleurs indépendants étaient paralysés tant que l’esclavage défigurait une partie de la république. Le travail dans une peau blanche ne peut pas s’émanciper lorsqu’il est enchaîné dans une peau noire. Cependant, une nouvelle vie a immédiatement surgi de la mort de l’esclavage. Le premier fruit de la guerre civile américaine a été l’agitation autour des huit heures qui s’est déroulée de l’Atlantique au Pacifique, de la Nouvelle-Angleterre à la Californie, avec les bottes de sept lieues d’une locomotive. Le Congrès général du travail tenu à Baltimore en août 1866 a déclaré: «La première et la plus grande nécessité du présent, pour libérer le travail de ce pays de l’esclavage capitaliste, est l’adoption d’une loi selon laquelle huit heures sont la journée normale de travail dans tous les états de l’Union américaine. Nous sommes résolus à déployer toutes nos forces jusqu’à ce que ce résultat glorieux soit atteint. «

Certes, les dirigeants syndicaux de 1866 étaient disposés à viser directement le capitalisme, ce qui n’a pas été vu très souvent par la suite aux États-Unis. Cependant, le rêve de Marx d’une solidarité de classe croisée ne s’est pas concrétisé à cette époque, en raison d’une réticence à inclure des travailleurs noirs comme membres à part entière des syndicats blancs. Le type de solidarité inter-raciale envisagé par Marx est apparu plusieurs fois depuis lors à grande échelle, notamment lors des campagnes de syndicalisation de masse des années trente.

Quatre cents ans après l’arrivée des premiers africains esclaves en Virginie, les Afro-Américains continuent de subir l’héritage de l’esclavage dans des conditions d’incarcération de masse, de racisme institutionnalisé, à la fois en matière de logement et d’emploi, et de fossé croissant de richesse.

En même temps, nous sommes confrontés à l’administration la plus réactionnaire et anti-travailliste de notre histoire, une administration qui fomente et nourrit le racisme et la misogynie les plus fous afin d’obtenir le soutien des couches des classes moyennes et ouvrières. Dans cette optique, la déclaration de Marx, « Le travail dans une peau blanche ne peut pas s’émanciper là où il est enchaîné dans une peau noire » reste une devise qui a la même pertinence aujourd’hui qu’il y a 150 ans.