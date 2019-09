On dirait du Fabien Roussel

décidemment cela fait du bien de plonger nos racines dans le sol français pour être toujours plus révolutionnaire et internationaliste… je vous le dis comme je le pense ce discours de fabien Roussel à Toulouse m’a enthousiasmé…Depuis Aragon à qui son parti avait restitué les couleurs de sa patrie je n’ai rien lu avec le quel je sois plus en accord..

https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/09/06/discours-de-fabien-roussel-colloque-jean-jaures-a-toulouse/?fbclid=IwAR2pMhBeD4j-w89FTlF05rQ_S_zyKTBPQfsMpgQHu_j1_RJ_TX5Uh5Ig3RM

