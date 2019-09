La Russie a un rôle unique en Grande Eurasie

5 septembre 2019

Photo: Michael Metzel / TASS

Texte: Peter Akopov

https://vz.ru/politics/2019/9/5/996034.html

Nous sommes entrés dans un bouleversement mondial, les États-Unis et leurs alliés traditionnels sont désormais en position défensive par rapport à la nouvelle mondialisation qui se met en place, comme nous l’avons vu, les États-Unis non seulement mènent une guerre ouverte pour conserver une hégémonie qui organise de plus en plus le sous-développement et la destruction de la planète et de ses êtres vivants, mais le capital dont ce pays est le bras armée traite de plus en plus ses alliés comme il a coutume de le faire avec ceux qu’il pille. Comme l’exprime cet article d’un fin commentateur de la situation internationale du point de vue de la Russie, le processus est en marche, chacun est contraint s’il veut y participer non seulement de s’intégrer à ce processus mais de le faire également en défendant l’intérêt de sa population contre leurs propres capitalistes. C’est là où l’article demeure insuffisant alors que nos camarades du KPRF ne cessent d’insister là-dessus, le rôle que l’article attribue à la Russie exige la fin du règne des oligarques alliés de fait à l’impérialisme. De même en France, nous devons prendre conscience que ce choix de paix et de nouvelle mondialisation passe par un combat acharné contre nos propres capitalistes pour défendre les intérêts de la nation française, de ses travailleurs. L’internationalisme passe aussi par la conscience des intérêts nationaux (note de Danielle Bleitrach et traduction de Marianne Dunlop).

La Russie s’étend d’Europe en Asie et souhaite créer un vaste espace eurasien, unissant le territoire de l’Atlantique à l’océan Pacifique. Ce n’est pas l’Europe de Lisbonne à Vladivostok. Mais l’Eurasie du Portugal à l’Indonésie. Le processus a commencé – et cette intégration continentale se poursuivra, même si l’Europe ne trouve pas la force nécessaire pour rejoindre ce processus.

Le Premier ministre indien Narendra Modi n’est pas le seul invité de haut rang au Forum économique de l’Est. Mais si Shinzo Abe vient chaque année, le premier ministre malaisien, le légendaire Mahathir Mohamad, âgé de 94 ans, sera présent pour la première fois. Si, au cours des dernières années, les dirigeants des pays d’Extrême-Orient (Japon, Corée) et de la Chine ont assisté à la réunion, les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est se joignent maintenant à nous.

La visite de Poutine en Indonésie est prévue pour bientôt : ce pays est non seulement la septième économie mondiale, mais aussi le plus grand pays musulman. Poutine n’a effectué une visite officielle dans ce pays qu’une seule fois et il y a très longtemps : en 2007 (et en 2013, il est venu au forum de l’APEC). Mais dans les années 50-60, le président indonésien Sukarno était l’un des partenaires les plus proches de notre pays en Asie, le cédant de peu à l’Inde.

Le président est attendu depuis longtemps dans d’autres pays de l’Asie du Sud-Est, notamment aux Philippines, où il ne s’est jamais rendu auparavant. Les relations entre la Russie et les pays de la région ont reçu un puissant élan après le sommet Russie-ASEAN tenu en novembre dernier à Singapour, mais il ne s’agit pas que de relations bilatérales.

Les pays de l’Asie du Sud-Est, unis dans le bloc économique de l’ASEAN jusqu’à présent, manifestent un intérêt croissant pour les programmes d’intégration promus par la Russie et la Chine. Et l’Inde, qui regarde toujours avec appréhension le renforcement de la Chine en Asie par le biais d’une interaction avec la Russie et d’une participation à l’OSC, accorde également une attention croissante au projet eurasien. Au grand projet eurasien.

La Grande Eurasie est ce que la Russie offre à tous les Asiatiques.

Aux Européens aussi, cependant, ils doivent d’abord décider quoi faire de leurs obligations atlantiques. L’Orient est déjà souverain aujourd’hui. Et bien que formellement il soit seulement en train de rattraper l’Occident, personne ne doute de l’avènement de son époque.

La Russie propose deux projets économiques existants en Eurasie. Comme l’a dit le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Igor Morgoulov, au Forum économique de l’Est, le concept de partenariat pour la Grande Eurasie est ouvert à tous les pays et à toutes les associations:

«Nous constatons l’émergence de projets transfrontaliers, transcontinentaux et transinfrastructures. Tout le monde essaie en quelque sorte d’unir ce vaste espace … Aujourd’hui, la question ne concerne pas tant l’unification de l’espace de Lisbonne à Vladivostok, mais le rassemblement de l’ensemble de l’Eurasie jusqu’à son extrémité sud. Si vous regardez la carte, ce seront les îles indonésiennes, c’est-à-dire de l’Atlantique au Pacifique. C’est le cadre géographique de la Grande Eurasie qui se forme sous nos yeux … De quoi s’agit-il?

Premièrement, ce parapluie est un concept-cadre, c’est-à-dire que le Grand partenariat eurasien englobe tous les processus d’intégration qui se développent dans cet espace. En d’autres termes, c’est l’intégration des intégrations.

Deuxième caractéristique du concept du Grand Eurasianisme – à la différence du Partenariat transpacifique échoué, où un groupe de pays s’est réuni, a élaboré les règles et les a proposées à tous – le partenariat s’est construit de manière complètement différente: nous n’imposons rien à qui que ce soit et nous ne disons pas comment agir. Il s’agit d’un mouvement ouvert et égal, permettant à chaque participant de s’y sentir à l’aise. «

La Russie considère l’Union économique eurasienne russe, avec le programme chinois la Ceinture et la Route, le marché commun de l’ASEAN, la convergence des économies des pays de l’OSC et, le cas échéant, l’Union européenne comme les principaux points de rassemblement, éléments clés de la Grande Eurasie. Mais même sans l’Europe, on obtient non seulement un marché énorme, mais le bloc le plus puissant du monde. Actuellement, il n’existe que sous forme consultative et est principalement consacré aux problèmes de sécurité de l’OSC. Mais si on lui donnait aussi une dimension économique et que l’on y associe l’ASEAN, voire le Japon et la Corée?

Il est clair que nous ne parlons pas d’une union militaire ou même politique, mais du rapprochement des pays de l’Eurasie, qui répond en fait à leurs propres intérêts. Quels que soient les contradictions et les différends, y compris territoriaux, qui opposent l’Inde et le Pakistan, la Chine et les pays de l’Asie du Sud-Est, les intérêts communs sont beaucoup plus nombreux. L’essentiel est de prendre en main notre destin, c’est-à-dire à déterminer nous-même les règles du jeu et les plans d’avenir. Sortir l’Occident, les Atlantistes d’Eurasie, c’est-à-dire, refuser de jouer selon leurs scénarios géopolitiques, militaires, idéologiques et financiers. Et non seulement évincer, mais remplacer leurs règles du jeu par les nôtres, c’est-à-dire des règles élaborées par les efforts conjoints des Eurasiens et des Asiatiques. C’est une tâche extrêmement ambitieuse et extrêmement complexe. Mais l’objectif lui-même n’a rien d’évident.

Mahathir Mohamad propose depuis longtemps aux pays musulmans de créer leur propre monnaie pour supplanter le dollar et les monnaies européennes. Mais ils n’écoutent pas, ou plutôt ils ont peur de s’atteler à cette tâche, conscients que tous les leviers sont entre les mains des « propriétaires du casino », c’est-à-dire des créateurs du système monétaire et financier moderne. Mais aujourd’hui, la question de la transition vers l’ère post-dollar est déjà mûre et plus que mûre. Et c’est en Grande Eurasie qu’une nouvelle unité de compte devra apparaître.

Depuis 40 ans, l’Afghanistan est une source de tension, et pas seulement pour l’Asie centrale, mais qui, sinon les pays eurasiatiques voisins, doit mettre fin au drame afghan, tout en veillant à ce que les Américains qui n’ont rien à voir avec l’Afghanistan quittent le pays. Seuls les Eurasiens eux-mêmes peuvent résoudre le problème nucléaire coréen, qui n’est plus à démontrer, et qui découle de la réaction défensive de Pyongyang face aux menaces américaines. Un pont peut être construit entre Sakhaline et Hokkaido, la Russie et le Japon. Mais pour cela, il est nécessaire de réduire la dépendance du Japon à l’égard des États-Unis – c’est-à-dire une force extérieure à l’Eurasie.

Le rôle de la Russie dans la création de la Grande Eurasie est unique. Il ne s’agit pas seulement de notre position particulière en tant que seul pays situé en Europe et en Asie, mais également de notre volonté d’agir en tant qu’intégrateur et conciliateur de divers intérêts conflictuels, voire hostiles. Oui, nous ne pouvons pas résoudre les différends sino-vietnamiens autour des îles de la mer de Chine méridionale ni la controverse indo-pakistanaise sur le Cachemire. Mais nous pouvons être une force unissant les deux côtés dans le cadre de l’OSC ou d’infrastructures et de projets économiques communs.

Contrairement aux atlantistes, nous misons sur la réduction des tensions et le rapprochement des positions des rivaux et non sur la fomentation de contradictions, les menant au stade de la confrontation, affaiblissant les deux camps et leur imposant notre volonté et nos intérêts. Bien entendu, la Russie est indépendante, forte de son esprit et de son armée, riche en ressources minérales et elle jouit d’une tradition de «grand jeu» vieille de 300 ans. Mais notre principal atout pour l’Eurasie réside précisément dans notre rôle unique en tant que conciliateur des inconciliables. C’est la raison pour laquelle tous les Eurasiens ont besoin de la Russie. C’est notre principal atout géopolitique à l’heure actuelle.

Le rassemblement de la Grande Eurasie est impossible par les seuls efforts de la Russie. Mais c’est la Russie qui est l’élément clé qui le rend possible en principe.

Publicités