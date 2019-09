Des intellectuels proposent de coordonner leurs efforts contre la vague fasciste qui attaque le Venezuela

« Le Venezuela héroïque, bolivarien et révolutionnaire en appelle aux peuples frères du continent et du monde », a déclaré hier, lors d’un rassemblement devant l’ambassade du Venezuela à Cuba, Ernesto Villegas, ministre du Pouvoir populaire pour la Culture de la nation soeur, à l’occasion de la signature par la section cubaine du Réseau des intellectuels, des artistes et des mouvements sociaux de défense de l’humanité (REDH) de la Charte aux peuples du monde, intitulée « No + Trump #noMoretrump », sous la direction du gouvernement Vénézuélien à Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, charte qui a été signée par des millions d’hommes de bien.

En présence de Adán Chávez, ambassadeur du venezueal à Cuba ; Omar González, presidente de la section cubaine de la REDH; Alpidio Alonso, ministre de la culture; Abel Prieto, directeur de l’office du programme de Marti et Pedro Calzadilla, coordinateur général de la REDH – qui a lu le document– la section du réseau , au nom de ses membres s’est joint , aux signatures et voix qui au niveau international dénonce le blocus et la brutale campagne des Etats-Unis contre la patrie de Bolivar.

« Au cours de son histoire, aucun gouvernement vénézuélien n’a envoyé sa force armée pour attaquer qui que ce soit, si ce n’est pour libérer ses frères du premier colonialisme envahissant », indique le document qui expose clairement avec des arguments solides le fait que le Venezuela n’est une menace pour personne. et n’a jamais eu l’intention de dominer ou d’exploiter un peuple.

En ce qui concerne la lettre dans laquelle « la cessation de cette agression brutale contre ce pays est exigée »; elle demende que soient mis en oeuvre « Les moyens existants pour la protection du peuple vénézuélien et pour que soient garantis le plein droit de tous leurs habitants au développement humain et à une vie décente », a déclaré le responsable des intellectuels du Île

.Omar González a ratifié, au nom de la section cubaine, la solidarité avec le Venezuela, il a d’abord remercié Adam Chávez, qui a rappelé le rôle joué par Fidel et Chávez dans la formation du réseau.

« Le Venezuela est aujourd’hui la première tranchée contre la vague fasciste », a déclaré Abel Prieto, qui a déclaré que le réseau avait maintenant l’urgence de travailler pour articuler les efforts de toutes les personnes dignes de ce monde qui sont la grande majorité.

Pour Alpidio Alonso, cet appel nous offre l’occasion aujourd’hui de nous engager. « Chaque jour, nous devons nous demander ce que nous pouvons faire de plus pour servir le Venezuela », a-t-il déclaré, rappelant que ce qui se passait dans ce pays constituait également notre problème. La contre-offensive fasciste nous concerne tous. «Nous sommes appelés à agir. Il est nécessaire de découvrir toute la vérité », a-t-il commenté pour que le bien et l’amour puissent vaincre.

Dans un émouvant discours, Villegas a transmis aux signataires les salutations du président Nicolás Maduro, tout en saluant le président Miguel Díaz-Canel et le parti. Conscient que les intellectuels et les artistes sont ceux qui sont le plus aptes à intervenir dans la sensibilité des peuples, il a déclaré qu’il « n’a rien d’étonnant à ce que, lorsqu’ils sont convoqués, ils soient les premiers dans la ligne de combat ».

«Face à ce que vit la planète seul un insensible peut rester indifférent . La cause vénézuélienne, comme celle de Cuba révolutionnaire, est la cause de l’humanité », a-t-il souligné.