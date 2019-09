Si Cuba peut tenir et chanter, nous pouvons et devons tous tenir

Un nouveau groupe de musique cubaine Yosander y Agranel : le son et tous les rytmes traditionnels revisités, de la trova contemporaine, des textes intelligents et drôles. Une énergie formidable. Un groupe qui donne la pêche commente Gloria Gonzalz Justo

Si Cuba peut tenir avec la pêche qui est la sienne, malgré l’étranglement du plus terrible des adversaires depuis plus de 50 ans, nous pouvons tous tenir et nous battre mes camarades.

Simplement nous devons renvoyer dans leurs foyers ceux qui ont soutenu Robert menard contre Fidel Castro… quand Cuba contre toute logique a choisi de ne pas céder et l’a fait en entretenant la solidarité, l’amitié et le don aux autres peuples…

danielle Bleitrach

